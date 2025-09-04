Chance Liga 2025/2026

Co se děje s Baníkem? Vůbec nic. Hledání posil jsme zřejmě zaspali, uznává Brabec

Jiří Seidl
  11:32
Výprodej? Propad Baníku? „V žádném případě,“ reaguje na spekulace některých fanoušků a médií o nynějším dění v ostravském fotbalovém klubu jeho majitel Václav Brabec. Mnohé vyděsil špatný vstup do první ligy a k tomu odchody čtyř opor, tří z nich během minulých pěti dnů.

Majitel fotbalového Baníku Ostrava Václav Brabec. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„Říkám si, co to je za hysterii vyvolanou kolem Baníku. Přitom moc dobře vím, že Baník stojí na silných základech,“ řekl Václav Brabec ve středečním rozhovoru s mluvčím klubu Markem Lorencem přes mobilní aplikaci Chachar Pass. Došlo i na odpovědi na dotazy fanoušků.

Čím je hysterie vyvolaná?

„Zčásti nervózními fanoušky, zčásti možná i horší komunikací z Baníku směrem k nim a možná i nějakými články od novinářů, kteří psali lživé věci o mně a Baníku,“ uvedl Brabec. „Takže pokud se někdo ptá, co se děje s Baníkem, tak odpovídám: Vůbec nic. Makáme, peníze máme a budeme mít. Snad jsem v minulých letech ukázal, že umím do Baníku napumpovat peníze.“

Ztratili jsme kvalitu. Hapal a Mikloško o odchodech, zraněních i doplnění kádru

Mimo jiné vysvětloval i odchody fotbalistů.

Ewerton. „Do Baníku by nikdy nepřišel, pokud by neměl ve smlouvě výstupní klauzuli, že může odejít v případě, že zájemce za něj zaplatí částku, kterou měl ve smlouvě. V takovém případě nemám argumenty.“

Matěj Šín. „Když před rokem a půl prodlužoval smlouvu, váhal, protože po jejím konci chtěl odejít na vysněné angažmá do belgické nebo holandské ligy. Slíbili jsme mu, že když přijde dobrá nabídka, a ona přišla, tak ho uvolníme. Z Baníku šel do ciziny za druhou nejvyšší cenu po Milanu Barošovi. Před sezonou jsme deklarovali, že pustíme jednoho dva hráče, a on byl druhý...“

Tomáš Rigo. „Tři týdny po Šínovi přišlo Stoke City, že by chtělo Tomáše Riga. Pro nás to bylo komplikované, že bychom už moc sáhli do osy týmu. Ale když jsme s ním v lednu prodlužovali smlouvu, dal jsem mu ruku, že pokud přijde slušná nabídka, tak ho pustím.“

Brabec podotkl, že dostal od Riga SMS zprávu, že by rád do Anglie odešel. „K nám přišel z druhé ligy (z Vlašimi, kde hostoval ze Slavie) a byl tady dva roky. Všechna čest realizačnímu týmu, který s ním pracoval tak, že přestupuje do předního (třetího) týmu Championship.“

Erik Prekop. „Po Rigovi jsem si myslel, že už odchody skončily, ale druhý den se ozvala Slavia, že by ráda Erika Prekopa. S Jaroslavem Tvrdíkem (předseda představenstva Slavie Praha) mám dobrý vztah, ale řekl jsem mu, že se o tom nechci bavit. Minulý týden v pátek po zápase s Celje dali nabídku přímo Erikovi a tlak začal být trochu silnější. Pro Erika to v jeho dvaceti osmi letech byla možnost posunout se výše, zahrát si Ligu mistrů a možná se zabezpečit na zbytek života. Nakonec jsme svolili, ale podmínka byla, abychom dostali adekvátní náhradu. Ne post za post, ale nějaké hráče. A to nám Slavia asi jako jediný klub v České republice mohla splnit, o čemž jsme se přesvědčili, když jsme jí prodávali Tijaniho a Sora. Bez toho bychom neměli Riga ani Markoviče.“

Kdo tedy přijde?

Ze Slavie přijdou samí mladíci

Václav Brabec uznal, že při hledání posil zřejmě zaspali.

„Nechci říkat, že Frýdek a Tiéhi nebudou posilami, Frýdek se mi líbí, takže uvidíme, jak se s tím popasuje,“ uvedl Brabec. „Je tady Plavšić, který patří do základu, a Tiéhi je zkušený hráč. Do branky přišel Viktor Budinský. Ale souhlasím, že za Riga, Šína a Ewertona jsme nepřivedli náhradu, byť jsme se o to snažili.“

Dodal, že s hráči, kteří nyní do Baníku míří, je spokojený.

„Mají budoucnost, na přestupovém trhu jsou velmi cenění, všichni to jsou reprezentanti a mají už dost ligových zápasů za sebou,“ upozornil Václav Brabec. „Mám povolení jejich jména říct, ale dokud nemám podepsané smlouvy, tak zvláště ve fotbalovém prostředí tomu nevěřím. Z hodiny na hodinu se vše může změnit.“

Jako příklad dal maďarského záložníka Artura Musaka z Michalovců. „S majitelem Michalovců jsme se domluvili a podali si na to ruku, ale záhy jsem se dočetl, že ve hře o něj je i Plzeň. Teď už bych se ale vsadil, že půjde k nám, i když se může stát, že to nedopadne.“

A kdo dorazí ze Slavie?

Brabec potvrdil, že 21letý obránce Ondřej Kričfaluši a o rok mladší záložník Filip Šancl, který se k mužstvu připojí v zimě. V nejbližších dnech by měl přijít i záložník David Planka, který je nyní sice hráčem Karviné, ale má ve smlouvě, že slávisté si ho mohou vykoupit zpátky.

Ostravský útočník Abdullahi Tanko si kryje míč v souboji s Ondřejem Kričfalušim z Teplic.

Šéfové Baníku na zpětný odkup, který byl součástí smlouvy, doplatili před sezonou, když si slávisté koupili zpátky brankáře Jakuba Markoviče. Brabec připustil, že i nyní budou mít dva hráči Slavie ve svém kontraktu možnost zpětného odkupu. „Ale ty ceny jsou už tak vysoké, ne jako u Kuby Markoviče, že budu doufat, aby se vypracovali a Slavia si je za ty peníze koupila zpátky.“

Mají takové smlouvy smysl?

„Pokud bychom na to nepřistoupili, tak bychom je nepřivedli,“ odpověděl Václav Brabec.

Přiznal, že stál i o Tomáše Ladru, Toma Slončíka, Michala Berana a Nemanju Tekijaškiho.

„Ladrovi jsem osobně volal, ale rozhodl se zůstat v Čechách i vzhledem k přání rodiny. Do Plzně (z Mladé Boleslavi) šel ale za částku, kterou bych za něj dal velmi rád,“ uvedl Brabec. „V případě Slončíka někteří novináři psali, že Baník prohrál válku s Hradcem Králové. Neprohrál. Nedokázali bychom si však na něj sáhnout, protože podmínkou jeho hostování bylo, že si ho Plzeň může v zimě nebo v létě stáhnout zpátky.“

Proč dal Slončík přednost Hradci před Baníkem. A co soudí o Novotného urážce

A přestup Berana z Jablonce do Olomouce? „Nikdy se nepustíme do soutěže s ostatními kluby jako v tomto případě. Částka za něj byla extrémně vysoká. Přesto bylo v mých možnostech Berana získat, možná i dva tři, ale to není cesta Baníku ani moje,“ řekl Brabec. „Když do některých klubů nyní přišli noví majitelé, tak se trh přiostřil. A dobrých hráčů v Česku není tolik, je přebraný. K tomu hodně hráčů drží Slavia. Díváme se tak na Slovensko.“

Připustil, že uvažují i o některých hráčích ze Slovinska potom, co Baník v Konferenční lize vypadl s Celje.

Pokud jde o stopera Tekijaškiho, tak toho Jablonečtí neuvolnili.

Prostor musí dostat odchovanci

„Ale my musíme dávat prostor i našim mladým, vždyť máme jednu z nejlepších akademií v republice,“ zdůraznil Brabec. „Jednoho stopera teď přivádíme (Ondřeje Kričfalušiho) a další nám roste v béčku (Jiří Míček). Pokud bychom přivedli osm deset hráčů, mohli by nám pomoci přiblížit se ke špičce, ale tím bychom zabíralo místo našim šikovným fotbalistům. A na nich chci stavět. Jinak by mohli říct, že strávili mládí v Baníku, ale nedostali šanci, a tak šli jinam...“

Kromě Míčka zmínil i Jakuba Piru, jenž už dostal příležitost, Abdullahiho Bewenea, Marka Havrana a Sachu Komljenovice.

Brabec věří, že Baník i přes nevydařený start ligy bude také v této sezoně hrát znovu co nejvýše. Navíc když má dva nedohrané zápasy k dobru.

Martina Raka (vpravo) do Ostravy přilákal majitel klubu Václav Brabec (na snímku slaví).

„Nejdu do toho s tím, že se jen zachráníme. Jsem ambiciózní člověk, Baník je ambiciózní klub s mnoha fanoušky,“ řekl. „Ano, mohou nastat roky, a možná je to tento, že se nebude dařit. Tak nebudeme hrát poháry, jeden rok, možná dva, ale jak se říká, Baník je věčný, a pokud budu majitel, budu dělat vše pro to, abychom byli co nejúspěšnější a stáli na pevných nohách.“

K budoucnosti dodal: „Chci udělat maximum, abychom se kolem roku 2030 vrátili na Bazaly, na nový stadion. Do konce roku budeme vědět, který projekt vyhrál. Pak snad vše poběží tak, aby Bazaly zase byly naším domovem. S nimi budeme daleko silnější, bude to jako deset Prekopů. Tak to cítím.“

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

8. kolo

Kompletní los

7. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 7 6 1 0 16:7 19
2. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 15:5 17
3. FK JablonecJablonec 7 4 3 0 9:3 15
4. FC ZlínZlín 7 4 1 2 10:8 13
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 5:3 13
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 7 3 3 1 15:7 12
7. MFK KarvináKarviná 7 4 0 3 12:8 12
8. FC Slovan LiberecLiberec 7 2 2 3 9:10 8
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 2 1 3 4:8 7
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 7 1 3 3 8:11 6
11. FK Dukla PrahaDukla 7 1 3 3 6:9 6
12. 1. FC SlováckoSlovácko 7 1 2 4 4:9 5
13. FC Baník OstravaOstrava 5 1 1 3 4:5 4
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 1 1 4 11:19 4
15. FK TepliceTeplice 6 1 0 5 6:13 3
16. FK PardubicePardubice 6 0 2 4 6:15 2
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Fotbalové přestupy ONLINE: Prekop už patří Slavii, reprezentant Černý z Německa do Turecka

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Nuda na Strahově, debakl 0:7 i Bořilovo bodlo. Slavia má v Lize mistrů staré známé

S pěti z osmi soupeřů, které jim čtvrteční los Ligy mistrů přisoudil, si slávističtí fotbalisté dají repete. Vybavíte si ještě sedmigólový debakl od Arsenalu? Slavnou remízu na San Siru s Interem?...

Baník - Celje 0:2, domácí v odvetě propásli start. V pohárech po další porážce končí

Ani třetí český tým nezvládl v odvetě závěrečného pohárového předkola vstřelit gól. Fotbalisté ostravského Baníku podlehli v utkání o Konferenční ligu slovinskému Celje i podruhé, doma po vlažném...

Prekop? Skoro nejdražší přestup ligy, říká jeho agent. Pro Slavii byl první volbou

Na soupisku prestižní Champions League ho fotbalová Slavia dopsala na poslední chvíli. Slovenského útočníka Erika Prekopa přivedla právě včas. „Celé se to uzavřelo asi minutu před půlnocí. Erik byl...

4. září 2025  11:50

Co se děje s Baníkem? Vůbec nic. Hledání posil jsme zřejmě zaspali, uznává Brabec

Výprodej? Propad Baníku? „V žádném případě,“ reaguje na spekulace některých fanoušků a médií o nynějším dění v ostravském fotbalovém klubu jeho majitel Václav Brabec. Mnohé vyděsil špatný vstup do...

4. září 2025  11:32

Proč dal Slončík přednost Hradci před Baníkem. A co soudí o Novotného urážce

V minulém kvalifikačním cyklu se kouči fotbalových lvíčat Janu Suchopárkovi do týmu nehodil. Jeho nástupce u české jedenadvacítky Michal Bílek s Tomem Slončíkem počítá. Kreativní záložník dorazil na...

4. září 2025  10:49

Vémola vzal tátu na fotbal: Schick už mě zdravil, s Haškem jsme léta kamarádi

Od našich zpravodajů v Černé Hoře Široká ramena, zlatý prsten, třpytivé hodinky a na hrudi boxer Muhammad Ali. „Jsme na sportovní akci, tak jsem si sebou přibalil i sako s Muhammadem Alim. Ať nosím štěstí,“ hlásil Karlos Vémola, toho...

4. září 2025  10:22

Když chlapy na vsi vede trenérka: Na rande mě hráči nezvou, v týmu je i táta a strýc

Ve slovenské obci Uhorská Ves kousek od Liptovského Mikuláše žije jen necelých 600 obyvatel. Možná vás sem přiláká minerální pramen Uhorčianka, malebná zvonice, hasičská zbrojnice anebo fotbalový...

4. září 2025

Kvalifikace na MS ve fotbale 2026: program, skupiny, Češi, kde sledovat?

Čeští fotbalisté mají jedinečnou šanci vybojovat účast na mistrovství světa v roce 2026. Kvalifikace evropských týmů odstartovala na konci března. V přehledném článku najdete jaký je hrací systém,...

4. září 2025  8:49

Z rebela trenérem. Prosinečki českýma očima: Požitkář, který dával fotbalu krásu

Premium

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Kdo ho v devadesátkách sledoval zblízka, odpřisáhne vám, že s míčem u nohy to byl génius. Ale že se z něj po letech vyklube trenér? Roberta Prosinečkiho přece vždycky předcházela pověst rebela až...

4. září 2025

FIFA trestá šest zemí za rasismus, kapitán Mexika za urážku Rüdigera pykat nebude

Mezinárodní fotbalová federace FIFA udělila šesti zemím včetně mistrů světa Argentiny pokuty za rasismus během červnových zápasů kvalifikace o světový šampionát v roce 2026. Disciplinární komise FIFA...

3. září 2025  22:55

Kroměříž nadále bez bodu, výhru rezervy Baníku zajistili Sirotek a Bewene

Fotbalisté Kroměříže prohráli v dohrávce 2. kola na hřišti ostravského B-týmu 0:3. Všechny branky inkasovali po změně stran. Beznadějně poslední nováček soutěže nebodoval ani v osmém zápase...

3. září 2025  20:53

Vstupenky na Slavii v Lize mistrů 2025/26. Kdo je může získat a za kolik

Účast Slavie v ligové fázi fotbalové Ligy mistrů je sama o sobě skvělým důvodem k návštěvě Edenu. Mimořádně atraktivní soupeři, které český mistr přivítá, pak zájem fanoušků ještě násobí. Jakým...

3. září 2025  18:55

Čecho-Senegalec z Londýna. Hrát za Česko by byla pocta, sní ústecký objev

Už seznámení jeho táty Senegalce s mámou Češkou v Praze vypadá trochu jako hollywoodský příběh, další teď napsal jejich syn, fotbalista Seydil Toure. Hezčí druholigovou premiéru si snad ani nemohl...

3. září 2025  18:30

Chraňte fotbal, nejsme cirkus! Fanoušci po Evropě se bouří proti zápasům v zahraničí

Dříve bláznivá myšlenka, v blízké době velmi pravděpodobně realita, kterou si pro novou sezonu naplánovaly španělská a italská nejvyšší soutěž. Ale ne každému se zamlouvá. Přes 400 fanouškovských...

3. září 2025  14:37

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.