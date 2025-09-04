„Říkám si, co to je za hysterii vyvolanou kolem Baníku. Přitom moc dobře vím, že Baník stojí na silných základech,“ řekl Václav Brabec ve středečním rozhovoru s mluvčím klubu Markem Lorencem přes mobilní aplikaci Chachar Pass. Došlo i na odpovědi na dotazy fanoušků.
Čím je hysterie vyvolaná?
„Zčásti nervózními fanoušky, zčásti možná i horší komunikací z Baníku směrem k nim a možná i nějakými články od novinářů, kteří psali lživé věci o mně a Baníku,“ uvedl Brabec. „Takže pokud se někdo ptá, co se děje s Baníkem, tak odpovídám: Vůbec nic. Makáme, peníze máme a budeme mít. Snad jsem v minulých letech ukázal, že umím do Baníku napumpovat peníze.“
Mimo jiné vysvětloval i odchody fotbalistů.
Ewerton. „Do Baníku by nikdy nepřišel, pokud by neměl ve smlouvě výstupní klauzuli, že může odejít v případě, že zájemce za něj zaplatí částku, kterou měl ve smlouvě. V takovém případě nemám argumenty.“
Matěj Šín. „Když před rokem a půl prodlužoval smlouvu, váhal, protože po jejím konci chtěl odejít na vysněné angažmá do belgické nebo holandské ligy. Slíbili jsme mu, že když přijde dobrá nabídka, a ona přišla, tak ho uvolníme. Z Baníku šel do ciziny za druhou nejvyšší cenu po Milanu Barošovi. Před sezonou jsme deklarovali, že pustíme jednoho dva hráče, a on byl druhý...“
Tomáš Rigo. „Tři týdny po Šínovi přišlo Stoke City, že by chtělo Tomáše Riga. Pro nás to bylo komplikované, že bychom už moc sáhli do osy týmu. Ale když jsme s ním v lednu prodlužovali smlouvu, dal jsem mu ruku, že pokud přijde slušná nabídka, tak ho pustím.“
Brabec podotkl, že dostal od Riga SMS zprávu, že by rád do Anglie odešel. „K nám přišel z druhé ligy (z Vlašimi, kde hostoval ze Slavie) a byl tady dva roky. Všechna čest realizačnímu týmu, který s ním pracoval tak, že přestupuje do předního (třetího) týmu Championship.“
Erik Prekop. „Po Rigovi jsem si myslel, že už odchody skončily, ale druhý den se ozvala Slavia, že by ráda Erika Prekopa. S Jaroslavem Tvrdíkem (předseda představenstva Slavie Praha) mám dobrý vztah, ale řekl jsem mu, že se o tom nechci bavit. Minulý týden v pátek po zápase s Celje dali nabídku přímo Erikovi a tlak začal být trochu silnější. Pro Erika to v jeho dvaceti osmi letech byla možnost posunout se výše, zahrát si Ligu mistrů a možná se zabezpečit na zbytek života. Nakonec jsme svolili, ale podmínka byla, abychom dostali adekvátní náhradu. Ne post za post, ale nějaké hráče. A to nám Slavia asi jako jediný klub v České republice mohla splnit, o čemž jsme se přesvědčili, když jsme jí prodávali Tijaniho a Sora. Bez toho bychom neměli Riga ani Markoviče.“
Kdo tedy přijde?
Ze Slavie přijdou samí mladíci
Václav Brabec uznal, že při hledání posil zřejmě zaspali.
„Nechci říkat, že Frýdek a Tiéhi nebudou posilami, Frýdek se mi líbí, takže uvidíme, jak se s tím popasuje,“ uvedl Brabec. „Je tady Plavšić, který patří do základu, a Tiéhi je zkušený hráč. Do branky přišel Viktor Budinský. Ale souhlasím, že za Riga, Šína a Ewertona jsme nepřivedli náhradu, byť jsme se o to snažili.“
Dodal, že s hráči, kteří nyní do Baníku míří, je spokojený.
„Mají budoucnost, na přestupovém trhu jsou velmi cenění, všichni to jsou reprezentanti a mají už dost ligových zápasů za sebou,“ upozornil Václav Brabec. „Mám povolení jejich jména říct, ale dokud nemám podepsané smlouvy, tak zvláště ve fotbalovém prostředí tomu nevěřím. Z hodiny na hodinu se vše může změnit.“
Jako příklad dal maďarského záložníka Artura Musaka z Michalovců. „S majitelem Michalovců jsme se domluvili a podali si na to ruku, ale záhy jsem se dočetl, že ve hře o něj je i Plzeň. Teď už bych se ale vsadil, že půjde k nám, i když se může stát, že to nedopadne.“
A kdo dorazí ze Slavie?
Brabec potvrdil, že 21letý obránce Ondřej Kričfaluši a o rok mladší záložník Filip Šancl, který se k mužstvu připojí v zimě. V nejbližších dnech by měl přijít i záložník David Planka, který je nyní sice hráčem Karviné, ale má ve smlouvě, že slávisté si ho mohou vykoupit zpátky.
Šéfové Baníku na zpětný odkup, který byl součástí smlouvy, doplatili před sezonou, když si slávisté koupili zpátky brankáře Jakuba Markoviče. Brabec připustil, že i nyní budou mít dva hráči Slavie ve svém kontraktu možnost zpětného odkupu. „Ale ty ceny jsou už tak vysoké, ne jako u Kuby Markoviče, že budu doufat, aby se vypracovali a Slavia si je za ty peníze koupila zpátky.“
Mají takové smlouvy smysl?
„Pokud bychom na to nepřistoupili, tak bychom je nepřivedli,“ odpověděl Václav Brabec.
Přiznal, že stál i o Tomáše Ladru, Toma Slončíka, Michala Berana a Nemanju Tekijaškiho.
„Ladrovi jsem osobně volal, ale rozhodl se zůstat v Čechách i vzhledem k přání rodiny. Do Plzně (z Mladé Boleslavi) šel ale za částku, kterou bych za něj dal velmi rád,“ uvedl Brabec. „V případě Slončíka někteří novináři psali, že Baník prohrál válku s Hradcem Králové. Neprohrál. Nedokázali bychom si však na něj sáhnout, protože podmínkou jeho hostování bylo, že si ho Plzeň může v zimě nebo v létě stáhnout zpátky.“
A přestup Berana z Jablonce do Olomouce? „Nikdy se nepustíme do soutěže s ostatními kluby jako v tomto případě. Částka za něj byla extrémně vysoká. Přesto bylo v mých možnostech Berana získat, možná i dva tři, ale to není cesta Baníku ani moje,“ řekl Brabec. „Když do některých klubů nyní přišli noví majitelé, tak se trh přiostřil. A dobrých hráčů v Česku není tolik, je přebraný. K tomu hodně hráčů drží Slavia. Díváme se tak na Slovensko.“
Připustil, že uvažují i o některých hráčích ze Slovinska potom, co Baník v Konferenční lize vypadl s Celje.
Pokud jde o stopera Tekijaškiho, tak toho Jablonečtí neuvolnili.
Prostor musí dostat odchovanci
„Ale my musíme dávat prostor i našim mladým, vždyť máme jednu z nejlepších akademií v republice,“ zdůraznil Brabec. „Jednoho stopera teď přivádíme (Ondřeje Kričfalušiho) a další nám roste v béčku (Jiří Míček). Pokud bychom přivedli osm deset hráčů, mohli by nám pomoci přiblížit se ke špičce, ale tím bychom zabíralo místo našim šikovným fotbalistům. A na nich chci stavět. Jinak by mohli říct, že strávili mládí v Baníku, ale nedostali šanci, a tak šli jinam...“
Kromě Míčka zmínil i Jakuba Piru, jenž už dostal příležitost, Abdullahiho Bewenea, Marka Havrana a Sachu Komljenovice.
Brabec věří, že Baník i přes nevydařený start ligy bude také v této sezoně hrát znovu co nejvýše. Navíc když má dva nedohrané zápasy k dobru.
„Nejdu do toho s tím, že se jen zachráníme. Jsem ambiciózní člověk, Baník je ambiciózní klub s mnoha fanoušky,“ řekl. „Ano, mohou nastat roky, a možná je to tento, že se nebude dařit. Tak nebudeme hrát poháry, jeden rok, možná dva, ale jak se říká, Baník je věčný, a pokud budu majitel, budu dělat vše pro to, abychom byli co nejúspěšnější a stáli na pevných nohách.“
K budoucnosti dodal: „Chci udělat maximum, abychom se kolem roku 2030 vrátili na Bazaly, na nový stadion. Do konce roku budeme vědět, který projekt vyhrál. Pak snad vše poběží tak, aby Bazaly zase byly naším domovem. S nimi budeme daleko silnější, bude to jako deset Prekopů. Tak to cítím.“