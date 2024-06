Moje idea je vrátit Baník, kam patří, říká majitel ostravského klubu

Výsledek studie, kterou nechalo zpracovat město a podle níž je možné na Bazalech postavit nový stadion, je pro Baník i pro něho výborná zpráva. Za tu děkoval radním.

„Teď máme přestupové období, postoupili jsme do pohárů, ale vůbec tím nežiji. Žiji tím, že Ostrava je na dobré cestě mít konečně fotbalový stadion,“ řekl Brabec. „Stadionu se možná dožiju, možná ne, ale Baník bude věčný a fotbalový stadion v Ostravě potřebuje. To je základ všeho.“

Co to pro vás znamená?

Je to nádherná zpráva. Baník se vrátí domů, tam, kam patří, na Bazaly. A pro mě je to výzva na dalších pět let, abych tím žil, abych pro tohle pracoval a těšil se, že Baník bude zpátky na Bazalech. První zápas… Mám husí kůži.

Věříte, že se vše podaří?

V roce 2026 budou další komunální volby, může se změnit vedení města. Nejeden projekt se protáhl, anebo úplně skončil. Samozřejmě jsem velmi opatrný, konzervativní. Nejen jako investor, podnikatel… Vidíte to i v cílech Baníku. Jak víte, každý rok mluvíme o finálové šestce, ale míříme na poháry. Chceme o ně hrát, prát se. Jsem ohledně toho opatrnější, ale udělám maximum, aby se projekt zdařil a abych se dožil toho, že je Baník zpět na Bazalech.

Říkal jste, že je to pro vás výzva na dalších pět let. Takže v roce 2029 bychom se nového stadionu mohli dočkat?

Pan primátor řekl, že by se stadion mohl začít stavět někdy v roce 2027. Když budu reálný a opatrný, věřím, že do roku 2030 bude stát.

Architekti PROJEKTSTUDIA David Kotek a Rudolf Müller navrhli ověřovací studii na kapacitu stadionu na Bazalech. Nový fotbalový stánek by měl pojmout 15 000 diváků.

Hodně by se Baníku ulevilo, pokud by nemusel jezdit na Městský stadion ve Vítkovicích?

Mít vlastní stánek, nebudeme v depresi z toho, jestli nějaký zápas bude kolidovat s něčím jiným, například s atletickými závody, renovací trávníku… Byla by ostuda, kdyby Ostrava po čtrnácti letech hrála poháry třeba v Olomouci, protože by se ve Vítkovicích zrovna dělal nový trávník nebo retoping atletické dráhy. Když skončí liga, pak bývá Tretra a následně začíná nová sezona. Do toho pohár, kdy nevíme, jestli začneme koncem července doma, nebo budeme hrát v Ostravě až v srpnu...

Berete stadion jako jakýsi svůj pomník?

Ne ne! To mi lidi podsouvají. Ale stadionu věnuji spoustu energie a času. Za chvíli mi bude šedesát let a kromě rodiny jsem v životě nepoznal jinou ideu, myšlenku nebo cíl než vrátit Baník, kam patří – na Bazaly. Bylo by krásné, kdyby tam na kopci svítil modrobíle na celou Ostravu. Stadion navíc bude žít nejen třicet dní, když tam budou zápasy, ale i ve všední dny, protože tam může být muzeum, fanshop, restaurace s opravdu hezkou vyhlídkou na město. To je pro chlapa krásný cíl.