Nově jsou v Baníku především útočníci Václav Jurečka a Abdallah Gning a na levém kraji obrany Vlasij Sinjavskij. K tomu kádr doplnili záložník Filip Šancl, obránce Lauri Laine a brankář Martin Jedlička.
Teď ještě přivést stopera...
„Na tom pracujeme, zkoušíme se domluvit. Uvidíme, jak vše dopadne. Není jednoduché získat hráče, aby mohl jít hned do základu, aby byl v první patnáctce,“ řekl Brabec. „Je to problém, protože nemáme takový skauting, abychom přivedli někoho z ciziny. Nevím, kdo ho ale má, možná Slavie, Sparta někde v severských zemích.“
Z české ligy to nejde?
To vám vyjmenuji top pět stoperů, ale nepřichází v úvahu, aby šli do Baníku. Finančně. Požadavky hráčů jsou vysoké stejně jako jejich klubů. Dneska to jede – deset, dvacet, třicet, čtyřicet, padesát milionů korun za hráče je nic.
Je pravda, že máte zájem o stopery Patrizia Stronatiho, Louise Lurvinka a Filipa Čiháka?
Co se týče Stronatiho, tak nejdříve se musí rozhodnout hráč, jestli vůbec chce do Ostravy (z maďarského celku Puskás Akadémia – pozn. red.). V případě Lurvinka Pardubice nemají důvod někoho prodávat, chtít by musel obránce. A ceny hráčů, jejich osobní ohodnocení, se dnes dostaly na takovou úroveň... U Lurvinka bychom to i splnili, ale Pardubice nám ho nedají.
A co Čihák z Hradce Králové?
Za něj jsme nabídli podle mě rekordní peníze, ale Hradečtí řekli, že ne, protože tam vstoupil Ondra Tomek (podnikatel a investor – pozn. red.), a to je také jiná liga, co se týče množství peněz, které noví majitelé za sebou mají.
Zaregistroval jste nářky, že nový stadion, jehož stavbu připravují zástupci města spolu s vámi na Bazalech, je sice super, ale že fanoušky zajímá, co se děje s Baníkem nyní?
Samozřejmě. Fanoušek, a nejen Baníku, je věčně nespokojený. Nejsme šťastní z toho, kde se teď nacházíme. Holt si vybíráme špatné období. Věřím, že po minulých dvou úspěšných letech se ze špatného podzimu dostaneme, abychom zase hráli ve vrchní polovině tabulky.
Neříkáte si, že byla chyba pustit v létě, sotva se sezona rozjela, čtyři opory?
Udělal jsem chybu, že jsem více o tom, co a proč děláme, nekomunikoval. Uvědomuji si to, ale holt jako majitel Baníku Ostrava jsem nespadl z nebe, abych věděl, co a jak se má dělat. Bylo to komplikované období, protože Rigovi a Šínovi jsem osobně slíbil, že když přijde dobrá nabídka, tak je pustíme. Ten slib jsem jim dal, když prodlužovali smlouvu, v jednom případě čtyři měsíce před odchodem.
Jak to bylo z vašeho pohledu s odchody Ewertona a Erika Prekopa?
Ewertona jsme koupili za tehdy celkem velké peníze ze Slavie, ale ve smlouvě měl výstupní klauzuli. Tu aktivoval a my jsme s tím nemohli nic dělat. A pak přišel, nevím, jestli nešťastný nebo šťastný okamžik pro Baník, a to velmi zajímavá nabídka na Erika Prekopa. Všichni ti hráči na nás tlačili, abychom je pustili. Do toho se zranili Kubala, Kohút, Frýdek, Boula.
Přitom šéf Slavie Jaroslav Tvrdík říkal, že se s ním o Prekopovi vůbec nechcete bavit...
Říkal jsem si, že Prekopův odchod nepřichází v úvahu. Jenže Erik do Slavie chtěl, nabídka byla zajímavá a po konzultaci s trenérem a sportovním vedením Baníku jsme se rozhodli, že ho pustíme. Zároveň jsme Slavii řekli, že chceme koupit její tři hráče. V tom přestupovém období jsme zaplatili sto čtyřicet milionů korun. Kluci jako Kričfaluši, Planka, Musak a nyní i Šancl se potřebují s týmem sžít stejně jako Frýdek, Tiéhi a další.
Do Baníku v této sezoně přišlo už 11 fotbalistů. Není to moc?
Věřím, že jsme tím položili dobré základy, aby se Baníku v budoucnu dařilo. Pořád nám někteří lidé něco vytýkají. Nyní třeba, že jsme přivedli relativně staré hráče, Jurečku, Gninga, Sinjavského, ale my děláme maximum, abychom Baník udrželi v lize a abychom se ze sestupových vod dostali co nejdříve. Může to pomoci i Kubovi Pirovi, který nebude mít takové vytížení, a bude se muset o místo porvat. A třeba útočníky, které jsme přivedli, ze sestavy vytlačí. Buď na to má, nebo ne.
Nemuseli jste za zimní posily zaplatit více peněz, než jste na podzim získali za odchody?
Přemýšlel jsem o tom. Možná jednoho hráče, který přišel za víc peněz, bychom za normálních okolností, kdybychom měli o deset bodů víc, asi nedělali. Ale s přestupy jsem spokojený a doufám, že ještě někoho přivedeme. Fanoušci, kteří se Baníku věnují, vidí, že Ondřej Kričfaluši, a nikde to nezaznělo, byl za mé éry rekordní nákup za šedesát dva a půl milionu korun. Šancl s Plankou také nebyli levní. Peníze jsme dali a dali jsme je do budoucnosti. Kluci jsou mladí a všechno to jsou dobří hráči, nebo si to aspoň myslím. Ale možná fotbalu nerozumím jako někteří jiní.
Kolem Kričfalušiho se motají zájemci. Nyní odejít nemůže, jelikož Baník je po Teplicích a Slavii pro něj v této sezoně už třetí klub. Ale co pak?
Slyšel jsem různé spekulace, že mužstvo rozprodávám... Ondra Kričfaluši má výstupní klauzuli, ale hodně vysokou, rekordní na českou ligu. Jestli ji však někdo bude aktivovat a Ondra řekne, že chce jít, tak s tím nic neuděláme. Teď ale odejít nemůže, protože to není technicky možné. Co se bude dít po sezoně, nevím.
Můžete prozradit, kolik peněz vás nynější zimní posily stály?
Nepočítal jsem to... Nechytejte mě za slovo, ale jsou to vyšší desítky milionů.
Jak náročné bylo přivést hráče jako jsou Gning a Sinjavskij z klubů, které jsou v lize nad vámi?
Hodně jsme to řešili přes Vánoce, přes Silvestra. My máme každý den v devět hodin takový call, spojíme se já, Luděk Mikloško, Michal Bělák a Honza Staněk (majitel s šéfem sportovního úseku, výkonným ředitelem a manažerem pro fotbalové a právní činnosti – pozn. red.) a řešíme věci. Makali jsme dnem i nocí, abychom hráče dokázali dostat k nám. Těžké to bylo, protože vstupem opravdu velkých miliardářů do fotbalu, je spousta klubů, kde když přijdete, tak si už na hráče nesáhnete. Viz Pardubice, Olomouc i další kluby. Dneska se s námi ani nebaví. Naopak chtějí koupit našeho Boulu, naše hráče, ale o ceně se nechci bavit. Dnes už vím zcela jistě, že neodejde nikdo z nynějšího základu, z kádru osmnácti hráčů.
Z Plzně jste přivedli brankáře Martina Jedličku, ale máte Dominika Holce, Viktora Budinského a v záloze dva nadějné mladíky.
Jsem přesvědčený, že příchod Martina Jedličky je dobrý krok.
Výhledově, protože po nynějším jeho půlročním hostování na něj můžete uplatnit opci?
Každý hráč má zájem nějakou část kariéry strávit v zahraničí. Martin Jedlička asi nebude výjimka, bude záležet hlavně na něm. Máme z Plzně opci, takže když se rozhodneme, že ho chceme, což musí samozřejmě potvrdit výkony, tak bude záležet ještě na něm samotném.
Nehrozí, že byste po sezoně do Plzně pustili Ondřeje Kričfalušiho případně Davida Planku?
To jsou spekulace... Vím o dalších dvou klubech, které by rády Kričfalušiho získaly... Zase, když přijde nějaký klub a bude uplatňovat tu vysokou výstupní klauzuli a Ondra bude chtít odejít, tak půjde. O Ondru Kričfalušiho by měly zájem všechny kluby. Ale co vím, bude také upřednostňovat zahraničí. Je to kapitán české jednadvacítky, výkony má výborné, je perspektivní, všechno... Uvidíme v budoucnu, ale nejde jen o něj. Zájem je i o Planku, Boulu a další. Jakub Pira, mladý kluk, totéž Marek Havran. Nikdo neví, co přijde.
Trenérem zůstal Tomáš Galásek. Řešili jste v zimě změnu kouče?
Hodně a rozhodli jsme se, že mu dáme ještě příležitost. A pak máte vždy i to B, že přemýšlíte a říkáte si, koho vybrat jako před časem, kdy jsme si mysleli, že Pavel Vrba je dobrá varianta pro Baník. Ostatně devadesát procent fanoušků jeho příchod slavilo. A byla to chyba. Teď jsme ani nenašli nikoho, u něhož bychom řekli wow, to je trenér... Jdeme do toho. Takže je tady Tomáš Galásek. Mně se na něm líbilo, že když jsem řešili trenéra na podzim, tak neváhal.
Čím vás tehdy přesvědčil?
Když jsme se spojili po telefonu, druhý den ráno byl na Bazalech. A neměl to jednoduché, protože do týmu přišli noví hráči a opory odešly. K tomu se zranily někteří stabilní hráči, takže s tím se těžko pracovalo. Po opravdu důkladné inventuře jsme se rozhodli, že Tomáš Galásek zůstane a má příležitost na jaře ukázat, že v budoucnu bude patřit k dobrým trenérům.
Vidíte v nynější situaci Baníku podobnost s tou před osmi roky, kdy jste po návratu do první ligy a po nevydařeném podzimu rovněž hodně obměnili mužstvo i díky zkušeným posilám?
Tenkrát jsem přivedl čtrnáct hráčů. Pamatuji si první zápas, doma jsme prohráli se Slováckem (na úvod jarní části ligy 1:2 – pozn. red.). Přitom před startem jara, byť jsme byli někde na konci soutěže, jsme byli všichni v klidu, byla dobrá nálada. Milan Baroš mi říkal: Šéfe, v klidu, máme nabouchané mužstvo. A my jsme první čtyři zápasy nevyhráli. Odvolali jsme trenéra Radima Kučeru a přivedli Boba Páníka. Je to poučení pro nás pro všechny, že i když jsme přivedli kvalitní hráče, nikdo teď neusne na vavřínech. Nic nepodceníme.
S čím budete spokojený po této sezoně?
Když nebudeme hrát baráž, když se co nejdříve dostaneme ze sestupových vod. To mi teď bude stačit. Víc snít nebudu.