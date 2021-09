Majitel fotbalového Baníku: Poháry by byly krásným vyvrcholením sta let klubu

Tento týden jste zahájili oslavy sta let klubu. Jaký důraz na ně kladete?

Sta let se jen tak někdo nedožije. Doufám, že Baník bude věčný. My bohužel ne, takže si to chceme užít. Akcí bude několik, takže důvodů napít se a zapít Baník bude více. Vyvrcholením bude za rok dvoudenního festival na Slezskoostravském hradě. Rádi bychom tam postavili alespoň repliku restaurace U Dubu, kde signatáři před devadesáti devíti lety Baník založili. Dokážu se vžít do toho, že tam půjdu, dám si pivo a zamyslím se nad tím, že tady vše před sto lety vzniklo. Pěkný pocit. Chystáme toho hodně, třeba i pomoc onkologicky nemocným.

O postavení opravdové restaurace U Dubu na původním místě jste neuvažovali?

Všechno souvisí s penězi a postavit přímo na tom místě hospodu by ekonomicky postrádalo smysl. I kámen, který tam ve středu odhalili, je asi o dvacet metrů posunutý. Jinak by nebyl vidět. Něco o hospodách vím. Bylo by to jen takové lákadlo pro turisty, ale s ekonomikou by to nemělo nic společného.

Pamětní kámen zhruba na místě restaurace nechal zhotovit spolek Baník Baníku. Ukazuje se, že Baník je opravdová rodina?

Je. My jsme Baník, rodina. Máme to i v nějakém logu. Na odhalení kamene, který je moc hezký, se přišla podívat spousta lidí. Spolku se povedl. Děkuju mu za to. Určitě si tam rád zajdu i s manželkou a řeknu jí: Vidíš, tady Baník před sto lety vznikl.

Zapojí se do oslav Milan Baroš, který se dosud kvůli koronavirové pandemii nestačil rozloučit s kariérou exhibičním utkáním?

Psal jsem si s ním. Hned, jak ukončil kariéru, říkal, že si chce dát rok oraz, věnovat se rodině, protože dlouho byl v tom profesionálním kolotoči. Vím, že zvažuje rozlučku, kterou kvůli covidu neudělal. Ale ani teď ještě nemůžeme úplně zaplnit stadion a něco pro tři pět tisíc lidí asi nemá smysl. Bude na něm, jak se rozhodne. Ale byli bychom rádi, kdybychom jeho rozlučku mohli do oslav zakomponovat. Ta myšlenka tam je, ale mám obavy, aby nám oslavy nezkazil covid.

Když byl přestup zpečetěn. Rok 2017 a Milan Baroš (vpravo) s majitelem ostravského klubu Václavem Brabcem.

Třicátého října bude Baník hostit Spartu. Milan Baroš má dva dny před tím čtyřicátiny. Plánujete nějakou oslavu?

Doufám, že oslava nebude s hráči. (směje se) Snad ale Milan na tom zápase bude. Tuším, že šlo o jeho poslední domácí zápas proti Spartě, který jsme vyhráli 3:2, a on dával v osmdesátí čtvrté minutě gól. Strašně se mi líbilo, že se vůbec nedíval na rozhodčího, bylo mu to jedno, a oběhl celý stadion s rukou u ucha. To bylo moc hezké. Bylo by fajn, něco při příležitosti utkání se Spartou, s naším odvěkým rivalem, uspořádat, ale nevím. Je to daleko. Teď se soustředíme na Teplice.

Byl by pro vás nejhezčí dárek ke sto letům klubu výrazný sportovní úspěch?

Když jsem vstupoval do Baníku, věděl jsem, že nás za pět let čeká oslava stovky a že by bylo krásné dosáhnout nějakého úspěchu. Před začátkem sezony jsme avizovali, že chceme hrát ve vrchních patrech tabulky. Mám Baník pro to, abych ho posunul. A minimálním cílem by měly být poháry. Sníme o nich, chceme je, bylo by to krásné vyvrcholení sta let.

Mužstvo rozjelo sezonu solidně, ale přece jen... Jak snášíte takový výprask, jako tomu bylo na hřišti Slavie?

Hůř bych to prožíval se Spartou, ale byla to velká prohra. Jeli jsme na Slavii trochu natěšeni, byli jsme v dobré fazoně, v dobrém rozpoložení, sebevědomí a... Nevím, je to klišé, ale kluci se asi před Průhonicemi... Víte co... Lekli, zalekli. Nevím. Ten výkony byl špatný, báli se, nechodili do toho jako třeba doma. Slavie se od nás zase odrazila.

Takže pořád Baníku něco chybí. Třeba ta správná mentalita?

Samozřejmě chybí tomu leccos – mentálně, kvalitou kádru. Podívejte se na sílu Slavie, to se nedá srovnat, to je všechno krát deset.

Tudíž byste museli mít o hodně větší rozpočet, byste jí konkurovali?

To bych musel mít čínský budget a čas. A možná i trošinku štěstí na kterého trenéra se obrátit, kterému sportovnímu řediteli dát tu příležitost. A pustil bych se do toho kolotoče s těmi stovkami milionů, možná miliard, a možná pak by přijel nějaký klub z Čech a my ho porazili 4:0. Nevím. Ale tím nechci náš výkon omlouvat. Byl špatný, kluci se zalekli. Doufejme, že se z toho otřepali a v Teplicích vyhrajeme.

Jinak jste se startem sezony spokojený?

Celkově si to sedlo, v kabině panuje dobrá atmosféra. Máme široký kádr a snad i trenéra, který ví, co dělá. Doufáme, že se budeme pohybovat nahoře.

Přestože Baník čeká významný rok v jeho historii, rozhodli jste se u mužstva nechat trenéra Ondřeje Smetanu, který teprve začíná. Co vás k tomu vedlo? Nebo jste to nechal na sportovním úseku?

Do toho, jestli trenéra vyměnit, nebo jakého přivést, samozřejmě mluvím. A mám za to i odpovědnost. Ale v Česku je velice složité říct tohle je dobrý trenér a to špatný. Důležité jsou výsledky. A který trenér je má? Je tady Jindřich Trpišovský, Pavel Vrba, výborní trenéři, ale i spousta dalších. Kolik jich však přešlo do jiného klubu a výsledky nemají. Když jsme odvolali Luboše Kozla, náhradu jsme měli hned v béčku. Ondra Smetana je v klubu velmi oblíbený člověk, tak jsme říkali, že uděláme změnu.

A povedla se?

Ty výkony pod ním nebyly špatné. Vím od lidí, kteří nezávisle chodí do kabiny, že se atmosféra změnila. Ondra Smetana má výbornou startovní čáru ve své trenérské kariéře. Zatím se mu daří a budeme se všichni modlit, aby to bylo co nejdéle. Trenéra dělají výsledky. Může hrát krásný fotbal, kombinační fotbal, ale když čtyřikrát pětkrát prohrajeme, myšlenky povedou k tomu, že se budeme poohlížet po jiných trenérech. To tak ve fotbalovém prostředí je. Je mi to líto. Osobně se nerad loučím s trenéry, protože si je vždycky moc připustím k tělu. Možná, až jich bude deset dvacet, tak budu zkušený, zkušenější, také se učím.

Takže už nebudete říkat, že jste trenérovi dali čas, aby se ukázal?

Když jsme přiváděli Luboše Kozla, tak jsem ten čas pro něj chtěl, i kdybychom prohráli čtyřikrát pětkrát. Poprosil jsem fanoušky, aby neskandovali Kozel ven, aby mu tu šanci dali. Celá široká odborná veřejnost ten krok, že jsme přivedli Luboše Kozla, hodnotila velmi velmi kladně. Byli jsme politi optimismem, jak to všechno dobře půjde a vidíte... Je to fotbal. Nesedlo si to.

Jak těžké bylo vystoupit z kolotoče zavedených trenérů a dát šanci tomu nezkušenému?

Nebylo to těžké. Sám jsem nezkušený, tak mi to zas tak velký problém nedělalo. Kolikrát jsem přemýšlel, jestli by se něco změnilo, kdybych si tam šel stopnout já. (usmívá se) Na zápas na dva. Zavolal bych si dva starší hráče, abychom si řekli, jak budeme hrát. Možná se z toho leckdy dělá moc velká věda. Podívejte se na daleko známější trenéry, než je Ondra Smetana, a vyhořeli.