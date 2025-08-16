„Na takový zápas se těší každý hráč v lize. Hrajeme doma, kde jsme ještě silnější než venku, věříme v pomoc našich fanoušků, mělo by být vyprodáno. Budeme se snažit hrát naši hru, není proč něco měnit, jen musíme být po celý zápas maximálně koncentrovaní,“ ví 32letý jablonecký krajní hráč.
„Uděláme všechno, abychom utkání zvládli, protože vůbec nemáme důvod se Slavie bát. Naopak, věříme si a chceme jít za vítězstvím. Zvládli jsme remízově a hlavně herně zápasy se Spartou a Plzní na začátku sezony, takže sebevědomí máme,“ věří v šance Jablonce.
Do Jablonce jste přestoupil ze Zlína, kde jste byl čtyři a půl roku, v červnu 2023. Proč jste se tak tehdy rozhodl?
Když jsem přišel do Zlína, tak Jablonec hrál evropský pohár. Věděl jsem, že ten klub má pořád velké ambice, a když se objevila nabídka z Jablonce, tak jsem vůbec neváhal.
Vaše první sezona v Jablonci se však klubu nepovedla, hráli jste ve skupině o záchranu, neříkal jste si, že jste asi udělal chybu?
Ne, to vůbec. I proto, že ve Zlíně jsme hráli skoro pořád o záchranu, tak jsem věděl, že všechno chce čas. Tehdy bylo v Jablonci hodně nových hráčů, byl tu nový trenér, a to se prostě ve fotbalu stává, že se nedaří. Nikdy jsem si ale neříkal, že bych netrefil ten správný klub a měl jít jinam. Naopak jsem věřil, že půjdeme nahoru.
To se potvrdilo v minulé sezoně, v níž Jablonec zazářil a bojoval o nejvyšší příčky. Jak se podle vás stala taková pozitivní změna?
Měli jsme i po té nepovedené sezoně pořád skvělou partu v kabině, se všemi okolo klubu jsme byli jako rodina. Přišel nový trenér Kozel, změnil se i realizační tým, a tím přišel nový impulz. Všechno dohromady prostě fungovalo na hřišti i mimo něj. Myslím ale, že jsme si zasloužili ještě víc než páté místo, chyběl nám fakt jen kousek k postupu do Evropy. To byla škoda a mrzelo nás to.
Před novou sezonou se čekalo, jestli budete schopni zopakovat výkony z té předchozí, a jak se ukazuje, Jablonec hraje pořád dobře. I přes těžký los jste bez porážky a po čtyřech kolech máte osm bodů...
...důležité bylo, že skoro celý kádr zůstal pohromadě. A sami jsme si říkali, že to musíme potvrdit i v nové sezoně a je to jen na nás. Máme radost, že to zatím funguje pořád stejně a daří se nám.
Vy jste za Zlín a Jablonec odehrál v lize proti Slavii už dvanáct zápasů, ale až v tom posledním, v květnu ve skupině o titul, jste proti ní oslavil výhru. Jak jste si to užil?
Ano, vím o tom, že jsem čekal dlouho, až Slavii porazím. Někdy chyběl jen kousek, až teď v květnu to přišlo a vychutnal jsem si to fakt moc, navíc jsme zápas dokázali otočit, a to se cení. A proč bychom to teď nemohli doma na našem stadionu zase zopakovat?
Pojďme k vaší pozici v sestavě. Hrajete napravo i nalevo, bráníte i útočíte, jak vnímáte svoji roli v současném Jablonci?
Já jsem byl vždycky týmový hráč. Snažím se pořád dělat pro mužstvo všechno ve hře dopředu, kdy se snažím dostávat spoluhráče kvalitními přihrávkami do šancí, i dozadu, abych zase pomohl obráncům v zabraňování gólům. Nejde o to, že bych měl nějakou volnost, ale prostě to vnímám tak, že chci týmu pomoci všude, kde je potřeba.
V reprezentaci Gruzie jste v minulosti odehrál pět zápasů. Cítíte, že máte třeba teď v Jablonci životní formu a že by vám zase mohla přijít pozvánka do národního týmu?
Pokud jde třeba o čísla, tak jsem měl i lepší sezony. Neřekl bych, že mám nejlepší formu v kariéře, ale je fakt, že se v Jablonci cítím velice dobře a snad v tom budu pokračovat. A reprezentace? Teď se plně koncentruji na práci v klubu, na ligové zápasy a kdo ví, třeba si mě někdo všimne a šance v národním týmu zase přijde. To bych byl moc rád.
V Jablonci jste vloni v srpnu prodloužil smlouvu až do roku 2027, takže nemáte v plánu měnit působiště, je to tak?
Určitě. Cítil jsem důvěru od majitele, od trenéra, což je vždycky příjemné. Jsem v Jablonci spokojený, mužstvu se daří a nemám důvod nikam odcházet. Navíc mám pořád před sebou tu vidinu účasti v evropských pohárech a chtěl bych to v Jablonci se spoluhráči zažít.
Do Česka jste přišel před šesti a půl lety, kdy jste zakotvil ve Zlíně, a teď jste už přes dva roky v Jablonci. Mluvíte velmi dobře česky, dá se říct, že se v Česku cítíte jako doma?
Ano, to mohu potvrdit. I všichni spoluhráči mi říkají, že už mám české srdíčko (smích). Popravdě jsem nečekal, že tady budu tak dlouho. Ale mám tu rodinu, obě naše děti se narodily v Česku, takže nemám žádný problém tady žít.
Jak často se dostanete domů do Gruzie za rodinou a příbuznými?
V poslední době je to spíš tak, že oni jezdí za námi sem do Česka. Naposledy jsme tam byli minulou zimu přes Vánoce, takže nám naštěstí ten kontakt s nejbližšími nechybí a vidíme se docela často, což je fajn.
Na začátku listopadu přijede do Jablonce Zlín, který vás do Česka přivedl a letos se vrátil do první ligy. Sledoval jste jeho cestu druhou ligou zpět a bude to pro vás výjimečný zápas?
Přiznám, že ano. To postupové tažení jsem sledoval a moc jsem to Zlínu přál. Mám tam pořád kamarády, takže se těším. A těším se i na zápas tam, protože když si volám s krajanem Zviadem Načkebijou, který v klubu teď hraje, tak mi říká, že jsem ve Zlíně zanechal dobré jméno, na což prý vzpomínají fanoušci i bývalí spoluhráči. To se příjemně poslouchá a těší mě to.