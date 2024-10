Pravá! Slyšel Čanturišvili od slávistů. Tak vypálil levou a dal krásný gól

Běžela 66. minuta, fotbalisté Jablonce prohrávali doma se silnou Slavií 0:2. V tu chvíli však zavelel Vachtang Čanturišvili k výraznému zdramatizování už zdánlivě rozhodnutého duelu.

Na pravé straně si nečekaně navedl míč do protipohybu bránících soupeřů zpětně na roh pokutového území a levačkou ho parádní křížnou střelou napálil přesně do protilehlé šibenice. Gólman Pražanů Kinský se natahoval marně a byl z toho ojedinělý a krásný gól.

„Když jsem tam dostal balon, tak jsem slyšel slávisty, jak řvou pravá noha, pravá noha a oba šli na tu moji pravou stranu. Tak jsem si to seknul doleva, kde se tím vytvořil prostor, nachystal jsem si to na levačku, vystřelil jsem a byl to hezký gól. Jiné řešení jsem neměl a líp to trefit asi nešlo,“ popsal 31letý gruzínský krajní záložník Čanturišvili.

„Byl to snad jeho první gól levačkou v životě,“ žasl trenér Slavie Jindřich Trpišovský. „Ale nádherný,“ uznal.

Jablonecký Vachtang Čanturišvili (vlevo) a El Hadji Malick Diouf ze Slavie v souboji o míč

Jablonečtí díky Čanturišviliho skvostné trefě ožili, sahali po vyrovnání, ale toho se nakonec nedočkali. Fanoušci na zaplněném stadionu však byli v napětí až do poslední minuty a viděli nadprůměrné prvoligové představení.

„Byl to dobrý a zajímavý zápas, škoda jen konečného výsledku a porážky. Ukázali jsme, že i proti takovému protivníkovi chceme hrát fotbal, nechtěli jsme jen odkopávat balony. Slavia má kvalitu, protiútoky měla skvělé, my jsme také měli šance, ale neproměnili jsme je. A když se hraje proti soupeři s takovou kvalitou, tak se musí vytvořené příležitosti proměnit,“ popisoval velmi slušnou češtinou Čanturišvili. Není divu: ve Zlíně odehrál pět sezon a druhou kroutí v Jablonci.

Ta minulá byla z pohledu týmu bídná, letos se však Jabloneckým po příchodu kouče Luboše Kozla nebývale daří a patří jim šestá příčka. „Všichni víme, co máme dělat, a máme radost, že se posouváme jako tým. Myslím si, že i fanoušci jsou spokojení, jak teď hrajeme. Samozřejmě je potřeba sbírat body, to se nám zatím docela daří a věřím, že v tom budeme pokračovat,“ přeje si Čanturišvili, jenž dosud v první lize odehrál za Jablonec 46 zápasů s bilancí šesti gólů a čtyř asistencí a patří mezi stálice základní sestavy.