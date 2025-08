V zápise vulgarity. Hapal však tvrdí: Dostal jsem červenou za staré rány s rozhodčím

jic Jiří Čihák Autor:

21:17

Ještě dlouho po zápase to v něm vřelo. „Myslím si, že červenou kartu jsem dostal za staré rány s panem Pechancem, to není nic nového,“ pokrčil rameny vyloučený ostravský trenér Pavel Hapal po utkání na Dukle (1:1). „Tentokrát vyhrál on, příště třeba vyhraju já,“ dodal jízlivě.