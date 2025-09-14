Chance Liga 2025/2026

Nejzábavnější tým ligy? Mladá Boleslav! Gólů jako v hokeji, divoké přestřelky

Petr Bílek
  14:57
Možná je dobře, že ligový debutant Aleš Majer má sestřih na Kojaka. Jinak by asi trenér fotbalové Mladé Boleslavi z bláznivých přestřelek zešedivěl. Jeho parta je, přinejmenším co se týče gólů, nejzábavnějším týmem elitní soutěže. Pětibrankový standard na zápas je mezi konkurenty nedostižný; spíš hokejový než fotbalový. Ani komický kiks ve víkendové partii v Teplicích nevadil.
Trenér fotbalistů Mladé Boleslavi Aleš Majer povzbuzuje své svěřence v zápase s...

Trenér fotbalistů Mladé Boleslavi Aleš Majer povzbuzuje své svěřence v zápase s Teplicemi. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Fotbalisté Mladé Boleslavi slaví gól v utkání s Teplicemi.
Teplický Jan Fortelný v utkání s Mladou Boleslaví
Teplický John Auta (vpravo) v utkání s Mladou Boleslaví
Teplický Matěj Pulkrab hlavičkuje v utkání s Mladou Boleslaví.
16 fotografií

„Gratulovali jsme trenérovi brankářů Kamilu Čontofalskému, že gólman udržel poprvé nulu. Čuměl na nás, tak jsme na něj houkli: Aspoň v poločase! Dělali jsme si z toho srandu,“ usmíval se Majer po sobotním vítězství 3:2 na Stínadlech.

Všechny góly na Stínadlech padly už v první půli, takže po přestávce si Mladá Boleslav zapsala alespoň svoji první „půlnulu“. Dílčí úspěch na cestě za klidem od kovbojek, které sice oku diváků lahodí, ale trenérům malují vrásky do kůže.

„Zase jsme si splnili pětigólovou normu,“ křenil se útočník Matyáš Vojta, který se pod druhou výhru sezony podepsal dvěma zásahy. „Ale aspoň jsme v Teplicích snížili normu inkasovaných gólů,“ mrkl trenér Majer; ta je teď přesně tříbranková.

Skóre Mladé Boleslavi se v ligové tabulce vymyká – 14:21, dohormady 35 gólů v sedmi zápasech. Pro kontrast, třeba Slovácko má poměr branek vstřelených a obdržených za stejnou porci utkání 4:9. Výsledky Majerova týmu? Dvě porážky 2:3, dvě stejná vítězství, divočina 3:3 s Libercem, krachy 1:3 se Slavií a 0:5 v Plzni.

Na teplickém trávníku přitom hosté nemuseli inkasovat ani jednou, jenže domácím nadělili gólové dárky. Nejdřív šlo o chybnou rozehrávku, pak o silvestrovské Mackovo šlápnutí na míč a pád, po němž Auta „jel“ sám na brankáře. „Takové střílení do vlastních nohou je nepříjemné. Udělali jsme dvě přípravkové chyby, ta druhá byla až úsměvná, smolná. Kolikrát se vám to stane jako hráči, trenérovi? Jednou, dvakrát za život? Teď se nám to lepí na paty,“ lamentoval Majer.

Teplice v depresi, Frťala v ohrožení? Jsme v močálu, položit to nechci, hlásí

Jinak ovšem za defenzivní práci mužstvo chválil. „Neřekl bych, že mančaft dneska bránil špatně. Ve druhé půli nepamatuji šanci Teplic. Někdy takové období je, víme, že to je problém,“ krčil rameny kouč nad průměrem tří obdržených branek. „Dlouhodobě je to neudržitelné, pracujeme na tom.“

I proto protočil gólmany, po pěti kolech místo Aleše Mandouse dostal šanci Jiří Floder. „Každý má jiné přednosti, oba umí chytat. Máme dva vynikající brankáře, i když to tak nevypadá kvůli tomu, kolik gólů dostáváme,“ posteskl si Majer a rošádu vysvětlil: „Přirovnal bych to k hokeji, kde po třech gólech v první třetině trenér vystřídá brankáře, přestože za ně nemůže. Je to impuls pro tým. Nerozhodli jsme se k tomu, že za góly mohl Aleš Mandous.“

Majer, který převzal Mladou Boleslav v létě po působení v druholigové Vlašimi, si po úspěchu v Teplicích oddechl.

„Druhá výhra sezony, to je úleva. Říkal jsem klukům, že jestli nějaký zápas zvládneme vítězně, nebude to hladce 3:0, ale budeme si to muset zasloužit do poslední minuty. Což se potvrdilo a asi to bylo potřeba,“ odfoukl si. „Věřil jsem, že výhra musí přijít. Kluci perfektně trénují, je to spíš o hlavě. Musíme vytvořit tým, silnější týmovou kohezi, silnější týmové sebevědomí. Je vidět, že šikovné hráče a fotbalový um máme.“

A taky kupu zábavy pro fanoušky. Kolik gólů okoření příští zápas Mladé Boleslavi s Ostravou?

8. kolo

2. kolo

9. kolo

7. kolo

8. kolo

SK Sigma Olomouc - FK Teplice

20. 9. • 15:00 • Andrův stadion, Olomouc

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 8 6 2 0 18:6 20
2. AC Sparta PrahaSparta 7 6 1 0 16:7 19
3. FK JablonecJablonec 8 5 3 0 12:5 18
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 4 3 1 16:7 15
5. FC ZlínZlín 8 4 2 2 11:9 14
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 8 4 1 3 5:4 13
7. MFK KarvináKarviná 8 4 0 4 13:11 12
8. FC Slovan LiberecLiberec 8 3 2 3 11:10 11
9. FK Dukla PrahaDukla 8 1 4 3 7:10 7
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 2 1 3 4:8 7
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 2 1 4 14:21 7
12. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 7 1 3 3 8:11 6
13. 1. FC SlováckoSlovácko 7 1 2 4 4:9 5
14. FC Baník OstravaOstrava 6 1 1 4 4:7 4
15. FK TepliceTeplice 7 1 0 6 8:16 3
16. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 8:18 2
Nejzábavnější tým ligy? Mladá Boleslav! Gólů jako v hokeji, divoké přestřelky

