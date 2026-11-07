Jejich výkony se zvedají. Podle simulací by dokonce fotbalové Pardubice měly v tabulce očekávaných bodů stíhat vedoucí čtyřku. Ve skutečnosti jsou ale až třinácté. Data však napovídají, že od příchodu kouče Jana Trousila se zlepšují. Je jen otázkou času, kdy začnou i bodovat?
Ligová tabulka dle očekávaných bodů.
Během posledních dvou sezon dovolovaly Pardubice soupeřům víc šancí, než si samy vytvořily.
To už neplatí.
Zlom přišel s koučem Trousilem, který tým převzal v polovině října 2025. V aktuálním ročníku jsou Pardubice podle šancí v plusu a mají dokonce nejlepší poměr ze všech čtyř posledních sezon (1,61 xG proti 1,48 xGA).
Body ale za výkonem zatím zaostávají. Na čem Trousilův obrat stojí?
Vytvořené šance a ty, které jdou proti. Jak vypadají Pardubice v posledních sezonách?