Je bývalým prvoligovým fotbalistou. Jako trenér vyhrál titul ve Skotsku, ve Spojených státech i v Norsku.
Nebojí se stavět mladé hráče.
Preferuje rozestavení se čtyřmi obránci, třemi středovými hráči a třemi útočníky, čili stejné jako Sparta používá od léta za Briana Priskeho.
Právě jeho by měl Deilla nahradit poté, co po víkendové ligové porážce 1:3 s Libercem dánského kouče vedení klubu v pondělí odvolalo.
Ve čtvrtečním zápase Evropské ligy proti Alkmaaru (2:4) vedl tým dočasný kouč Lukáš Bláža, který jinak působí v partnerském klubu Loko Praha z třetí nejvyšší soutěže. V neděli čtvrtý tým ligové tabulky nastoupí ve Zlíně.
Deila je někdejší stoper, který však velkou hráčskou kariéru na rozdíl od Priskeho neudělal. Hrával jen doma v Norsku, s Odd Grenland v roce 2000 vyhrál tamní pohár.
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Trenérskou kariéru začínal v roce 2006 jako asistent ve Strömsgodsetu, který později převzal jako hlavní kouč. Zůstal tam šest let a získal titul i pohár. Byl to on, kdo do áčka vytáhl tehdy patnáctiletého Martina Ödegaarda, současného kapitána Arsenalu.
Odcházel bezmála jako legenda v létě 2014 do Celtiku Glasgow. Dva roky, dva tituly a jeden triumf v Ligovém poháru.
Odcházel sám. Podle tehdejších informací cítil, že tým pod jeho vedením stagnuje. Nebyl úspěšný v evropských pohárech, ani jednou nepostoupil do Ligy mistrů. Definitivním impulzem pak byla porážka s Rangers v semifinále Skotského poháru, nesmiřitelný rival v té době působil ve druhé lize.
Vrátil se do Norska, čtyři roky působil v klubu Valerenga Oslo, poté úspěšně dva roky vedl New York City, s kterým triumfoval v MLS.
V létě 2022 zamířil do Standartu Lutych. Vydržel jen jednu sezonu a zamířil do Brugg, ale v průběhu jara 2024 byl kvůli špatným výsledkům i předváděné hře odvolán.
Deilovi nepomohlo, že do Brugg přišel od rivala Standardu Lutych. Kvůli tomu byl pod tlakem fanoušků.
Bruggy se nakonec staly šampionem.
Deila se následně vydal do Spojených arabských emirátů a po půl roce zpátky do Spojených států, kde působil v Atlantě. Ani tam se mu nedařilo, tým zaznamenal nejslabší sezonu, za kterou vyhrál jen šest utkání.
Jeho poslední štací byl letos na jaře Maccabi Tel Aviv, kde stihl jen devět zápasů, z toho sedm vyhrál.
Sezonu nedokončil kvůli policejnímu vyšetřování údajného incidentu v taxi. Na podzim policie stíhání zastavila.