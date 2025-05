V Edenu se slaví: Bořil děkoval, Tykač s Tvrdíkem schytali sprchu. Co překvapení?

Na jednom ze dvou pódií vyhrává kapela Queenie legendární hity podle Freddieho Mercuryho, fotbalisté se fotí uprostřed hřiště s pohárem a svými nejbližšími.

Tohle bude ještě dlouhý večer.

Klub slíbil fanouškům mistrovskou párty, na kterou nezapomenou. Pokračovat má přímo v Edenu až do večera, v centru města pak nejspíš až do brzkých ranních hodin.

„Tenhle titul nepatří jen nám, ale také vám,“ vzkázal nadšenému davu, který zaplavil téměř celé hřiště, kapitán Jan Bořil.

„Ještě jednou vám všem děkujeme. A užijte si to s námi,“ pokračoval.

V Edenu mají během večera promluvit i Tykač s Tvrdíkem, členové nejužšího vedení, Slavia fanouškům dopředu avizovala i překvapení. Na střeše stadionu se zase chystá mistrovský ohňostroj.

Bude to ještě hodně dlouhé a veselé.

Ne všechno přitom při oslavách bylo zcela podle plánu.

Zatímco se slávističtí fotbalisté i s nejmenšími ratolestmi pár minut po zápase seřadili pár metrů pod kotlem v domnění, že si užijí tradiční děkovačku, první z fanoušků na opačné straně stadionu vběhli na trávník a ty ostatní už nešlo zastavit.

Přímo proti fotbalistům se rozběhli i rozjaření ultras s rozžhavenými dýmovnicemi a světlicemi v rukách a Eden na pár minut zahalil červený kouř. Ještě před slavnostním předáváním medailí a trofeje museli v rozhicovaném davu zasahovat i přítomní zdravotníci; pána na lehátku, který byl naštěstí při vědomí a mával na všechny strany, vyprovázel z hřiště aplaus.

Pořadatelé hned po závěrečném hvizdu postavili okolo středového kruhu mistrovské pódium a na modrém podstavci vedle se třpytil stříbrný pohár, který čekal na nové majitele.

Fotbalisté se mezitím ve zdraví vymanili z chaosu okolo a na pár minut se ukryli v kabině. Zbývaly už jen poslední vteřiny do chvíle, než je moderátoři společně s fanoušky jednoho po druhém pozvali zpátky.

Nejdřív kompletní realizační tým, jako první z hráčů pak brankář Ondřej Kolář, stopeři Štěpán Chaloupek, Tomáš Holeš, David Zima, Igoh Ogbu a další šampioni. Všichni měli na sobě bílá mistrovská trička a dvoulitrovou lahev sektu. Diouf vylezl ven zahalený v senegalské vlajce a s dudlíkem v puse, zatímco prstem ukazoval na Vasila Kušeje, novopečeného tatínka.

„Den před zápasem v půl dvanácté v noci nám praskla voda, jeli jsme rodit a od půl třetí, navíc v den mých narozenin, jsem se stal otcem. Narodila se nám dcera Aria, s partnerkou to zvládli perfektně, obě jsou zdravé a já jim oběma posílám pusu do nemocnice,“ líčil Kušej se slzami v očích v televizním rozhovoru.

Trenér Jindřich Trpišovský s Milanem Škodou, oblíbencem slávistických fanoušků, přišli bok po boku skoro poslední. Následovali je už pouze předseda představenstva Jaroslav Tvrdík, rozesmátý majitel Pavel Tykač a pochopitelně kapitán Bořil.

To on podle tradice zvedl nad hlavu mistrovskou trofej a v Edenu se poprvé, ale určitě ne naposledy rozezněla legendární píseň We Are the Champions.

Mistrovská párty tím teprve odstartovala...