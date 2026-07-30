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Chance Liga 2026/2027

Už nebudu jen ten, který utrácí. Výkonný ředitel Baníku chce zlepšit komunikaci

Jiří Seidl
  9:36

Výkonný ředitel ostravského fotbalového klubu Matěj Šturala (vlevo) a Slawomir Witek, jeho protějšek z polského GKS Katowice. | foto: Profimedia.cz

Osm let byl výkonným ředitelem ostravských fotbalistů Michal Bělák. Po minulé bídné sezoně na svůj post rezignoval. Nahradil ho ředitel marketingu a vztahů s veřejností Matěj Šturala. „Na svou novou roli se těším. Vyrostl jsem ve Viganticích, kde Baník byl a je součástí každodenního života, a proto pro mě zdejší angažmá od začátku znamenalo něco víc než jen běžné zaměstnání,“ prohlásil.

Říká, že o svém posunu do nové funkce věděl dopředu. „Nebyla to nahodilá záležitost, že by za mnou majitel přišel a řekl: Budeš výkonným ředitelem. To ne. Vzal jsem si ale nějakou dobu na rozmyšlenou, protože je to velký krok, velká zodpovědnost a velká čest. Vlastně nebylo o čem moc dlouho přemýšlet, ale nějaký čas jsem si vzít musel.“

I šéfové chtějí spolupracovat

Až ve čtvrtek ve 20.30 v odvetě druhého kola Konferenční ligy fotbalisté GKS Katowice přivítají slovenskou Žilinu, v hledišti určitě bude i početná skupinu příznivců ostravského Baníku.

Ti nechyběli ani před týdnem v Žilině, kde se Katowičtí vrátili do evropských pohárů po 20 letech a prohráli 1:2.

Spolupráce fanoušků, kteří mimo jiné vyrážejí na zápasy spřátelených klubů, slaví letos 30 let. Zrodila se z náhodného setkání o prázdninách roku 1996.

„Na spolupráci fandů chceme navázat i na klubové úrovni,“ uvedl výkonný ředitel Baníku Matěj Šturala, který se s prezidentem GKS Katowice Sławomirem Witkem sešel před touto sezonou a vyměnili si i dresy.

„Společně chystáme řadu akcí, které nás budou provázet do konce roku, přičemž zlatým hřebem bude utkání obou prvoligových klubů,“ uvedl Šturala.

To je v plánu na sobotu 3. října, kdy budou mít obě nejvyšší domácí soutěže přestávku vzhledem k reprezentačním zápasům.

Uvažují představitelé obou klubů i o případné spolupráci třeba při výměně hráčů? „To je v další fázi, to chceme rozvíjet na úrovni sportovních úseků. Musíme jít postupně, ale i takový cíl tam je,“ odpověděl Šturala.

Dodal, že zástupci klubů navazují hlavně na partnerství fanoušků. „Obě města jsou od sebe blízko, takže i spolupráce na klubové úrovni se nabízí.“ Zástupci Baníku a GKS hodlají zpočátku prodávat ve svých fanshopech dresy spřízněného klubu. „K tomu chceme na svých stránkách zveřejňovat pozvánky na zápasy GKS a oni na naše,“ uvedl Šturala. „Plánujeme i výjezdy mladých chacharů, chceme, aby na určitých zápasech byli oba maskoti. Těch aktivit je celá řada, ale vše je zatím na začátku.“

Zatímco maskotem Baníku je Bazalbub, GKS Katowice má GieKSika, jehož tvář připomíná Bolka z populárního kresleného polského seriálu Bolek a Lolek. Fanoušci už za sebou jednu velkou společnou akci letos mají, na Bazalech se v červnu utkali v Chachar Cupu.

Budete mít na starosti totéž jako váš předchůdce?
Až na sport. Úlohy jsme si jasně rozdělili, za sport je zodpovědný Luděk Mikloško s Michalem Kordulou. Já budu řídit klub jako firmu tak, abychom ekonomicky fungovali, aby hráči měli veškeré podmínky, zázemí, dresy, peníze a všechno, co se kolem toho točí.

V čem bude vaše nová funkce jiná, než byla ta předešlá?
Musím víc nahlédnout do ekonomiky klubu. Už nebudu jenom ten, který peníze utrácí, ale musím s nimi hospodařit, abychom na konci sezony vyšli. To je ta největší změna. A mám pod sebou mnohem víc lidí. Chceme pracovat na rozvoji obchodního úseku, marketingového týmu a dalších věcí.

Ekonomika ale pro vás určitě není žádná novinka...
Samozřejmě že ne. Mám o ní povědomí, ale do některých věcí se budu muset dostat, některé mě, musím říct, i překvapily. Určitě se ale do toho velmi rychle dostanu, protože práce s čísly mě vždycky bavila.

Co vás překvapilo?
Některé dílčí položky rozpočtu Baníku týkající se chodu týmu. Není jich málo. Neberu hotely, cestování, ale jsou tam například i svačiny, snídaně, doplňky stravy a takové věci, což jsou nemalé částky, ze kterých jsem byl lehce překvapený. Na tom budeme muset zapracovat, abychom nemuseli všechno kupovat, ale dostali to od případných partnerských firem.

Jak ze své pozice můžete přispět k tomu, aby se neopakovala minulá nevydařená sezona, když nebudete mít na starosti sportovní úsek?
Tak, že nynější sportovní úsek necháme pracovat. (usměje se) Cíle má dobře nastavené. Máme skvělého nového trenéra. Do sportovní stránky nebudu kecat, jen jim donesu pod nos všechny ty finanční věci, aby klub fungoval.

V Baníku jste jakýmsi ministrem financí, ale blízko máte k marketingu. Bude to ve vašich očích protežovaná oblast?
Určitě, protože to k tomu patří. Marketing je nedílná součást fotbalových klubů a je potřeba ho rozvíjet. Jeden z prvních kroků je doplnit náš marketingový tým. S tím si teď mohu hrát trošičku víc než předtím. Chci posílit ten marketingový tým, chci nové content creatory (lidi, kteří vymýšlí a tvoří digitální materiály – pozn. red.), abychom dál plnili naši aplikaci obsahem, lepším obsahem. A chci rozvíjet i věci kolem stadionu. To je také velmi důležitá záležitost, která nás čeká. Nové Bazaly. Je spousta úkolů, do kterých už jsme byli zapojeni, protože město se blíží k podpisu smlouvy s členy vítězného architektonického studia (španělského L35 Arquitectos – pozn. red.). To bude i pro nás spousta práce, aby stadion vypadal a fungoval, jak má.

Budete více dbát i na komunikaci s médii a fanoušky, což za vašeho předchůdce příliš nefungovalo?
Rozhodně. Jsme domluveni i se sportovním úsekem, že chceme vše mnohem víc komunikovat. A hlavně pravdivě, což jsme doteď také dělali, ale všechny informace jsme přece jen nemohli říct. Jsme v tom značně omezení, jak agenty, tak co se týká smluv hráčů, takže musíte chápat, že všechno komentovat nejde. Ale budeme se snažit lidem přinést informace co nejdříve, jakmile to bude možné.

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2. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 1 1 0 0 4:2 3
3. FC Slovan LiberecLiberec 1 1 0 0 3:1 3
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 1 1 0 0 3:1 3
5. FK TepliceTeplice 1 1 0 0 3:1 3
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 1 1 0 0 2:1 3
7. FK JablonecJablonec 1 1 0 0 2:1 3
8. FC Baník OstravaOstrava 1 1 0 0 1:0 3
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