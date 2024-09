Chorý proti Plzni: gól z penalty, střídmá oslava a bouřlivý aplaus při střídání

V samém závěru prvního poločasu Chorý skóroval z penalty a ve šlágru 9. kola Chance ligy zvýšil na 2:0. V sedmé minutě nastavení dorazil hosty třetím gólem Provod a Plzeň si odvezla potupnou porážku.

Když čtvrt hodiny před koncem Chorý střídal, ze hřiště ho vyprovázel bouřlivý aplaus, rozhodně nejhlasitější od chvíle, co je ve Slavii.

„Čekal jsem hodně těžký zápas. Plzeň je mužstvo, které usiluje o nejvyšší příčky, ale dneska na hřišti dominoval úplně jiný tým. A to jsme byli my. Mohli jsme dát i víc branek,“ řekl Chorý v rozhovoru pro O 2 TV.

Před zápasem byl devětadvacetiletý útočník nejsledovanějším a nejvíc probíraným hráčem. Jeho letní odchod z Plzně se odehrál bez fanfár, přestože tam odvedl parádní služby, dal třiašedesát gólů a zapsal osmadvacet asistencí.

A v sobotu poprvé proti svému bývalému klubu nastoupil.

„Na nostalgický věci si nepotrpím. Byl to pro mě soupeř. Měli jsme se s ním líp vypořádat. Byl bych radši, kdyby ho měl v sestavě u nás,“ poznamenal plzeňský trenér Miroslav Koubek.

Jeho robustní postava a dotěrný styl zaměstnávaly plzeňské zadáky, ale herně to nebylo ono. Po jeho spíš nešikovných zákrocích zůstali ležet brankář Tvrdoň i středopolař Červ.

Do zakončení se dostal po půlhodině, po centru Dioufa z výhodné pozice však hlavičkoval jen do míst, kde číhal brankář. Vzápětí střílel z dvaceti metrů slabě do středu brány.

Jak je u něj zvykem, dřel a neustále se nabízel. „Na stopery vytváří tlak, rozbíjí obranu a z toho těží další hráči, zejména Provod. Předvedl výkon, který jsme očekávali,“ podotkl plzeňský kouč.

„Ukázal, jakou má kvalitu a hodně nám pomohl,“ řekl slávistický kapitán Jan Bořil.

Chorého chvíle přišla po chybě gólmana Tvrdoně, který neudržel přízemní ránu Provoda a vzápětí poslal k zemi Chytila. Sudí Černý faul nejdřív neodpískal, když si však na doporučení videoasistenta šel prohlédnout situaci na monitoru, bylo jasné, že dojde ke změně verdiktu. Penalta.

Míč si vzal Zafeiris a zdálo se, že pokutový kop vezme na sebe právě řecký záložník. Bylo to jen na oko, aby brankáře zmátl. Je to trend poslední doby.

Když se exekuce ujal Chorý, plzeňští fanoušci v nedalekém sektoru vylezli na plot a spílali mu. Nerozhodilo ho to. Míč poslal polovysokou střelou k tyči, Tvrdoň se ani nepokusil o zákrok. Chorý v lize kopal sedmou penaltu, dal sedmý gól.

„Byl jse trochu nervózní, jestli to dá,“ říkal Bořil se smíchem.

„Upřímně, rozmýšlel jsem se, kam do dám. Na Mariána Tvrdoně jsem na tréninku kopal bezpočet penalt, zná mě. Vybral jsem si stranu a když jsem na penaltu šel, už jsem věděl, že to půjde tam. A co bylo dál, to už bylo z respektu k soupeři,“ popsal Chorý.

Byl to jeho druhý ligový gól sezony, celkově čtvrtý za Slavii. Dvakrát se trefil v třetím předkole Ligy mistrů proti Unionu St. Gilloise, jednou proti Pardubicím. Všechny branky vstřelil v Edenu.

Proti Plzni se tak trochu podepsal i pod první a třetí gól. Když se totiž v 10. minutě marně natahoval na centr Douděry, obránci se k němu i tak seběhli a nechali pak zakončit Dioufa a dorážet Bořila. Když v nastavení první půle střílel z vápna Provod, míč mířil na Chorého, který se sehnul. Za ním stojící Jemelka už nedokázal správně reagovat, změnil směr míče a Tvrdoň neměl nárok.

Slavia třemi góly do půle souboj rozhodla, minutu po pauze ji čtvrtý úder mohl zasadit právě Chorý. Z pravé strany se řítil na střídajícího Jedličku, ale překonat ho nedokázal.

„Pořád jsme se dostávali do šancí, ale už jsme to nedohrávali. I druhý poločas byl z naší strany výborný. Podali jsme dominantní výkon,“ uzavřel Chorý.