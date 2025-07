Úprk z děkovačky a hurá do Londýna. Diouf se loučil v Edenu, Trpišovský mu děkoval

jic Jiří Čihák Autor:

17:37

Svou poslední děkovačku před zaplněnými tribunami v Edenu si až do konce neužil. „Dámy a pánové, Malick Diouf musí teď hned odcestovat na letiště,“ zvolal do éteru slávistický hlasatel a přerušil nadšené skandování. Senegalský fotbalista cestuje do Londýna, aby dokončil vysněný přestup do West Hamu United.