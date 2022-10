Zemřel dlouholetý funkcionář sparťanské mládeže Jakub Ruml, bylo mu 67 let

„K této velmi smutné události chci říct, že zemřel člověk, který výraznou část svého života spojil se Spartou. Ve funkci sekretáře mládeže odvedl spoustu neviditelné práce,“ uvedl na sparta.cz generální sekretář klubu Dušan Žovinec

„Za minulého režimu se pral se státním aparátem, aby vůbec mohl pracovat. Vždycky na něj bylo spolehnutí. Člověk, který tu byl takovou dobu, si zaslouží od Sparty uznání, úctu a kondolenci rodině. Věřím, že v nejbližší době najdeme cestu, jak jeho památku uctít.“

Jakub Ruml se narodil v roce 1955 novinářům Československého rozhlasu Jiřině Hrábkové a Jiřímu Rumlovi. V dětství strávil tři roky ve východním Berlíně, kde jeho otec do roku 1961 působil jako zahraniční zpravodaj rozhlasu. Poté se rodina přestěhovala do pražských Vršovic, kde si malý Jakub oblíbil fotbal. Hrál za žáky Slavie. Tehdy ještě netušil, že jednou svůj život spojí se Spartou.

Jakub, mimochodem bratr pozdějšího ministra vnitra Jana, nemohl z politických důvodů studovat vysokou školu. Zapojil se do disentu, byl kupříkladu u zakládání samizdatových Lidových novin. Legálně se nemohl věnovat ani své největší vášni - fotbalu.

Vše se změnilo až po revoluci v roce 1989. Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a začal se naplno angažovat ve fotbalovém světě.

Do Sparty přišel v roce 1994. Nejprve zde vykonával funkci šéftrenéra mládeže. Později byl sekretářem mládeže, staral se tak o všechny celky strahovské akademie; až do roku 2020, kdy svou pozici ze zdravotních důvodů opustil. Tentýž rok byl uveden do klubové Dvorany slávy.

„Je to obrovská čest, protože jsem Spartě věnoval čtvrtinu života a mám hroznou radost, že zakončení je takové důstojné. Práce v klubu si hodně vážím, naplňovalo mne to. Teď tahle etapa končí, ale Spartě budu vždycky fandit,“ řekl tehdy.

Do posledních chvil žil spolu se ženou Věrou v pražských Dolních Počernicích.