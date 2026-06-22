Ukrajinec Taraduda, další posila Teplic. Na Panákův plat si skláři netroufli

„Za poslední dobu jsme měli nejméně odchodů, což by se mělo projevit na souhře. Do soustředění v Rakousku bychom rádi přivedli ještě dva hráče do základní sestavy,“ avizoval sportovní ředitel klubu Štěpán Vachoušek. „Mělo by jít ještě o jednoho stopera a hráče do ofenzivy.“
Oním stoperem však nebude sparťan Filip Panák, který se na Letné přesunul do rezervního týmu jako mentor. „Nějaké informace jsme měli, ale bylo by to pro nás neúnosné. Ve Spartě hrál v základu a měl nějaký plat, který mu nejsme schopní tady dát,“ objasnil Vachoušek. „Sparta to udělala asi nejlíp, jak cítila a mohla.“
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Stínadla opustili hráči, kteří v Teplicích hostovali: obránci Denis Halinský a Emanuel Fully se vrátili do Slavie, zpátky v Liberci je útočník Benjamin Nyarko. Nováčky jsou již dříve představení ukrajinský záložník Artem Harzha a lotyšský obránce Oskars Vientiess, který na jaře působil v Chrudimi, nově se dotahuje příchod Taradudy.
„Patřil mezi tři nejvíce vytěžované obránce na Slovensku, nebude to mladý, vykulený zajíc, ale už zkušený ligový hráč,“ řekl Frťala k Taradudovi, odchovanci akademií Mariupolu a Dnipru, který působil i v Estonsku, Litvě či Rumunsku.
Do Teplic přichází coby hráč Trnavy, naposledy však hostoval v Prešově. „Je to zdravý, agresivní typ obránce. Může hrát i wingbeka nebo pravého beka. Má nadstandardní obrannou fázi a my chceme mít naši obranu znovu pevnou.“
Možná i celou sezonu vynechá litevský obránce Nojus Audinis, ze hry ho vyřadil přetržený přední zkřížený vaz a čeká ho pauza osm až deset měsíců. Kvůli úmrtí strýce se k týmu až ve středu připojí nigerijský útočník John Auta. Po hostování v Chrudimi je zpátky záložník Marek Beránek. Natrvalo se k prvnímu mužstvu přiřadil z dorostu Idris Hopi, talentovaný český mládežnický reprezentant s chorvatskými kořeny a dvougólová kometa skupiny o záchranu.
Mimo tým je Jehor Tsykalo, jenž do konce června dokončuje své hostování v polském Mielci. A útočník Tadeáš Vachoušek pokračuje ve Zbrojovce Brno, kam bude zapůjčený na další rok.
Už v sobotu se jedenáctý tým minulého ročníku nejvyšší soutěže poměří v přípravě s Trnavou na hřišti v Komárově, pak vyzve Příbram a Táborsko. Na herním kempu v Rakousku ho prověří dva soupeři, jedním z nich bude Ružomberok. První ligu zahájí Frťalův výběr doma o víkendu 25. a 26. července proti Bohemians Praha 1905.
Vondrášek je zpět, pomůže béčku jako mentor
Legenda fotbalových Teplic Tomáš Vondrášek se vrací na Stínadla. Obránce, jenž poslední sezonu strávil v druholigovém Ústí nad Labem, ani v 38 letech kariéru nekončí. Bude hrát za teplickou třetiligovou rezervu a k tomu se stane asistentem trenéra Petra Fouska u dorosteneckého týmu U16.
„Jsem rád, že se vracím domů, Teplice pro mě vždy znamenaly něco výjimečného. Chci předat mladým hráčům co nejvíce zkušeností, které jsem během kariéry získal, a zároveň být platnou součástí rezervního týmu,“ těší se na novou roli hráč, jenž v nejvyšší soutěži odkopal v 16 sezonách 369 zápasů, nastřílel 22 gólů a přidal 21 asistencí.
Z Teplic odcházel v květnu 2023, v áčku s ním už nepočítali a přesun do béčka tehdy ještě odmítl. Místo toho zamířil na Duklu, které pomohl k návratu do nejvyšší soutěže, a na Julisce si pak ještě jednu sezonu první ligu zahrál. Poslední rok pomohl ke čtvrtému místu ve druhé lize ústeckému Viagemu, v 18 utkáních dal tři góly. V omlazeném týmu, který má během dvou tří let útočit na postup, už pro něj místo nebylo.
„Tomáš je člověk, který dokonale zná prostředí FK Teplice a hodnoty, na kterých chceme klub dlouhodobě stavět. Jeho návrat vnímáme jako důležitý krok nejen pro rezervní tým, ale také pro rozvoj našich mladých hráčů. Pro béčko i pro akademii bude obrovským přínosem,“ je přesvědčený teplický ředitel Rudolf Řepka.