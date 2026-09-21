„Geniální gól,“ odmítl teplický trenér Zdenko Frťala, že by se obránce Jakubko ukopl. „Jeho kopací technika je extrémní, fotbalová inteligence nadstandardní. Jít z pozice stopera do otevřené obrany? To je výsledek toho, že věří ve své schopnosti. Ukázal svoji genialitu.“
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Dvaadvacetiletý Jakubko si na Stínadlech kroutí druhou ligovou sezonu, zatím naskočil do 14 zápasů. A na premiérový gól v české nejvyšší soutěži nezapomene, byl luxusní. „Je to ocenění toho, jak na podzim přistupuje k tréninku, jak přijal roli, že není tak často v základní sestavě.“
Teplické podzimní konto nakynulo už na 16 bodů. Loni se přes tuto hranici skláři přehoupli až v 17. kole, teď už v devátém. Nedělní vítězství v Hradci Králové dalo razítko na jejich rozkvět. „Naši hráči mě nepřestávají udivovat,“ blaží Frťalu.
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Ale ukolébat se nenechá, jeho náročnost je pověstná. „V uvozovkách si užijeme reprezentační pauzu. Dva tři dny budeme spokojení, pak bude pokračovat budování a tvoření, abychom se i ve fotbalové kvalitě vrátili tam, kde byla v úvodu ligy.“
Další důkaz, že Teplice zesílily? Výhra pod hradeckými Lízátky byla letos již třetí venkovní, zatímco loni zapsaly u soupeřů jen dvě za celou základní část soutěže.
Ovšem vznášet se v oblacích Frťalu neuvidíte. „Věřím, že tohle nás nemůže uspokojit. Budeme se snažit v každém dalším utkání být tak zodpovědní, organizovaní a disciplinovaní jako dnes,“ slíbil. „My jsme věděli, jak je Hradec kvalitní, odehrál spoustu dobrých utkání v pohárové Evropě, to je posunulo v sebevědomí a kvalitě. I když jsme nebyli tak aktivní a měli jsme hodně ztrát, tak jsme nádherné vítězství ubránili všemi možnými silami.“
Skóre otevřel po Rizničově centru Pulkrab, jehož střelu ještě do vlastní sítě srazil Čihák. V závěru pečetil gólem z říše fantazie Jakubko.
„Udělali jsme záměrnou změnu v rozestavení, chtěli jsme být pevní uprostřed hřiště, což se nám nedařilo. Po přestávce jsme blok stáhli níž a čekali na brejky,“ popsal Frťala taktický plán a vychválil ofenzivní motor Mateje Rizniče, který stejně jako Jakubko pojede na sraz slovenské reprezentace U21: „Chytil formu, má před sebou velkou budoucnost. Odstoupil kvůli křečím.“
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Hradci Králové uškodilo brzké střídání zraněného kapitána Vladimíra Daridy. „My způsob hry neměnili, ale on má obrovský akční rádius a neskutečný přínos. Že nebyl na hřišti, to byl možná jeden z důvodů, že se nám podařilo vyhrát.“
Pod Lízátky po dlouhých devíti letech. „Věděli jsme o naší negativní sérii. Ale já se do Hradce vracím vždy rád,“ připomněl Frťala své angažmá; s Hradcem slavil postup do ligy. „Zažil jsem tady spoustu krásného a vzpomínky zůstanou na celý život.“
Teď i jedna čerstvá, teplická, vítězná.
Gól je můj, hlásí se k autorství Pulkrab. Sérii jsme neřešili, užíváme si vzestup
Devět let bez výhry v Hradci Králové: prolomeno. „My to před zápasem moc nerozebírali, spíš si užíváme, kde proti loňsku jsme. Hradec je silný, má zkušenosti z Evropy, porazili tady Spartu. Ohromně si ceníme těch bodů, ale asi ne víc proto, že jsme tady tak dlouho nevyhráli,“ tvrdil teplický útočník Matěj Pulkrab.
Právě jeho trefa před koncem první půle nastartovala skláře, i když do statistik se mu nejspíš počítat nebude. V zápisu je jako autor uveden domácí obránce Filip Čihák. „Byl tam krásný centr od Řízka (Rizniče), řešíme spolu často, ať to tam takhle dává. Já to protečoval, z mého pohledu na bránu. A Čihák si tam srazil. Počítám si to jako gól a uvidíme, jak to bude vyhodnoceno,“ hlásí se k autorství zatím druhý nejlepší teplický střelec v této sezoně. Na kontě má tři zásahy, pokud mu bude připsán i ten proti Hradci, dožene čtyřgólového Autu.
Vedoucí branku Teplic v Malšovické aréně zkoumal i VAR kvůli možnému ofsajdu, ale Pulkrab byl v klidu. „Já ani nevěděl, že by mohlo jít o ofsajd, že se řeším zrovna já. Myslel jsem si, že všechno bylo z mojí strany v pohodě, tak jsem to ani neprožíval.“
Video žádný prohřešek neodhalilo, takže Teplice šly do druhé půle s náskokem. A domácí tým do žádné větší šance nepustily. „Snad poprvé jsme letos hráli ve více obměněné sestavě a v jiném rozestavení, chvilku jsme se hledali. Ale můžeme se opřít o to, že máme super tým, bojujeme všichni za jednoho v každé situaci. Když jsme vedli, byli jsme zataženější, ale byla to perfektní práce,“ vyzdvihl Pulkrab, jak si skláři pohlídali vedení. V závěru ho navíc díky Jakubkově kulišárně navýšili a poskočili do elitní ligové šestky.