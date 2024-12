UEFA dá na odstraňování povodňových škod v Česku příspěvek 2 miliony korun

UEFA přislíbila, že Česku přispěje na odstraňování fotbalových škod hned v září. Přesnou částku se FAČR dozvěděla až nyní. „Dostali jsme z takzvaného emergency fondu od UEFA 80 tisíc eur. Ještě řešíme s FIFA, jestli nám také něco přispějí. Myslím, že to vypadá nadějně. Jestli to bude stejná částka, se nedá úplně říct. Asi bude v těch intencích, ale já doufám, že by to mohlo být o něco vyšší,“ řekl generální sekretář FAČR Martin Procházka ČTK a Českému rozhlasu na setkání s novináři po dnešním zasedání výkonného výboru.

Asociace zároveň zřídila transparentní účet, na němž je aktuálně 609 tisíc korun. První fázi podpory postiženým klubům bude realizovat Národní sportovní agentura (NSA), která vypíše dvě dotační výzvy na odstraňování sportovních škod v Česku. První bude ve výši 600 milionů korun, druhá pak 250 milionů korun.

„Naše zdroje bychom pak poskytli těm klubům, na které se nedostane z původních zdrojů od NSA. Mezitím už budeme určitě vědět, kolik financí přesně dostaneme od FIFA,“ nastínil Procházka.

