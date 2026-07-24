Typický jižan, maňana a klid. Jak Nádvorník supěl a z Papelelého udělal profesionála

„Je pro mě velmi důležitým člověkem. Hodně jsem se od něj naučil. Neradí mi jen ve fotbale, ale i v životě,“ říká osmadvacetiletý kapverdský fotbalista, jehož si Nádvorník po společném působení v Opavě vybral také pro premiérovou sezonu Artisu v nejvyšší soutěži. Ta začíná brněnskému celku v pondělí od 18 hodin doma proti Mladé Boleslavi.
Přitom jejich první společné měsíce připomínaly všechno možné, jen ne idylickou spolupráci.
„Několikrát jsem ho z tréninkové jednotky vyhodil, když nepracoval. Jednou přišel s tím, že nemůže trénovat naplno, protože je zraněný. Tak jsem ho druhý den nenechal trénovat vůbec. Samozřejmě byl zdravý a chtěl na hřiště. Tam pochopil, že tudy cesta nevede,“ vzpomíná trenér.
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Další lekce přišla v Chrudimi. Nádvorník svého svěřence před zápasem upozorňoval na nebezpečného krajního obránce soupeře. Papalelé jeho pokyny ignoroval. Po jednom z odfláknutých návratů přišel centr, gól a už po pětadvaceti minutách střídání. V následujícím utkání zůstal úplně mimo sestavu.
„Tam nastal zlom,“ říká kouč bez dlouhého přemýšlení. „Od té doby jezdí připravený do příprav, chová se jako profesionál a jeho výkony šly nahoru. Do té doby těžil hlavně ze svého talentu. Taková jižanská klasika, tedy portugalská pohoda, maňana, klídeček. Museli jsme ho vrátit do reality profesionálního sportu.“
Dnes už se oba těmto historkám smějí. V Opavě si spoluhráči dokonce utahovali z toho, že Nádvorník je Papalelého druhým tátou. A samotný hráč připouští, že na tom něco bylo. „Pořád mi říká, že nestačí odtrénovat v klubu, ale že musím udělat i něco navíc,“ vypráví.
Z přezdívky po otci se stalo jméno
Na Kapverdách ho k fotbalu přivedl jeho skutečný otec. A po něm zdědil i přezdívku, kterou dnes znají fanoušci v Česku lépe než jeho občanské jméno. Kamarádi říkali Papalelé jeho tátovi a malý Hélio se od něj téměř nehnul, až přezdívka přešla i na něj. Jen doma dodnes platí jiné oslovení. Maminka mu říká Hélio nebo Nené, což je v kapverdské portugalštině něco jako důvěrné „můj kluku“ nebo „dítě“.
Dětství prožil na ostrově Sao Vicente. Po škole odhodil tašku a s kamarády mizel na ulici nebo na hřiště s umělým povrchem. Trávy na Kapverdách mnoho není, fotbal se ale hraje všude. Kluk, který obdivoval Cristiana Ronalda a Neymara, tehdy stejně jako tisíce dalších snil o Evropě.
Do Portugalska odešel až ve dvaceti letech, jazyk ani tamní fotbal pro něj nepředstavovaly velký problém. Mnohem větší změna přišla až po přesunu do Česka.
„V Karviné i Opavě pro mě byla nejtěžší zima. Nejsem na ni vůbec zvyklý. Červencové počasí je pro mě o dost lepší,“ přiznává. Český fotbal je podle něj výrazně tvrdší a fyzicky náročnější, než na jaký byl zvyklý. Právě proto pro něj měly Nádvorníkovy nároky nakonec mnohem větší význam, než si tehdy uvědomoval.
Kamarádi z mundialu
Když letos sledoval kapverdské tažení mistrovstvím světa, měl o důvod víc držet palce než běžný fanoušek. Většinu reprezentantů totiž osobně zná. S obráncem Loganem Costou z Villarrealu si psal ještě před zápasy, brankář Vozinha je jeho dlouholetý kamarád a bydlí jen kousek od domu jeho rodiny.
Stejně dobře zná i Fernanda Nevese, někdejší oporu Baníku Ostrava či Slavie Praha. Také totiž bydlí na Kapverdách nedaleko. Neves mu ještě před odchodem do Česka radil, aby se připravil na tvrdý a fyzicky náročný fotbal.
Na Kapverdách totiž fotbalový svět funguje trochu jinak než ve velkých zemích. Ostrovy mají necelých šest set tisíc obyvatel, a kdo se pohybuje kolem reprezentace, ten se většinou zná s každým. Papalelé proto prožíval každý duel na světovém šampionátu možná intenzivněji než většina fanoušků. S reprezentanty byl na dálku v kontaktu, přál jim štěstí a jejich úspěch bral téměř osobně. Hrdý byl o to víc, že se národní tým dokázal měřit i s nejsilnějšími světovými mužstvy.
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Bránu brněnského nováčka obsadí zřejmě Stoppen. Kde Artis vezme kladivo na hrot?
Sám už za reprezentaci nastoupil čtyřikrát a vstřelil dvě branky. Poslední start ale zapsal před sedmi lety. Právě proto bere angažmá v Artisu jako možná největší příležitost kariéry. Pokud se prosadí v české lize, věří, že by se mohl vrátit i do národního týmu, kde vládne portugalština.
I kvůli ní Papalelého zůstává nejbližším kamarádem Brazilec Kaká z týmu rivala – Zbrojovky, s nímž se poznal už během angažmá v Karviné. Ani skutečnost, že dnes každý hájí barvy jiného brněnského klubu, na jejich přátelství nic nezměnila.
„Oni spolu bydleli už v Karviné. Pak se každý rozešel jinam a teď se znovu potkali v Brně. Fotbal spojuje, i když jsou v jiném dresu. A zakazovat jim, aby spolu někam zašli, to těžko můžeme,“ usmívá se Nádvorník.
Last minute posily Artisu vychází ze starých vazeb
Aby nováček nejvyšší soutěže udržel krok se soupeři, přivedl sportovní manažer Zbyněk Zbořil v posledním týdnu hned pětici hráčů napříč sestavou. Zatím posledním přírůstkem je kamerunský ofenzivní univerzál Alexis Alégué, kterého si brněnský celek vyhlédl v Jablonci. Zbořil s Aléguém navazuje na společnou historii z MFK Vyškov, odkud se držitel francouzského pasu odrazil do nejvyšší soutěže.
„V situacích jeden na jednoho je i na nejvyšší soutěž nadstandardní. Umí udeřit z obou křídel. Měl by určitě pomoci s efektivitou,“ komentuje jeho příchod do svého kádru trenér Roman Nádvorník.
Artis vyztužil i zálohu. Z nizozemské nejvyšší soutěže přivedl šestadvacetiletého švédského defenzivního záložníka Adama Carléna. Zbořil pak také využil dobrých vztahů se Slavií Praha, odkud si vypůjčil mladou dvojici beků. Na zkoušku přichází Emmanuel Fully, hostování absolvuje Neil Glossoa.
Tým také potvrdil celosezonní hostování brankáře Tadeáše Stoppena ze Sigmy Olomouc.