Tým legend Slavie má za sebou premiéru. Souček a Coufal hráli pro dobrou věc

Premiérový zápas Týmu legend Slavie, který vznikl v rámci aktivit Nadačního fondu Slavie a jehož ambasadorem je Stanislav Tecl, se uskutečnil v sobotu 15. července v rámci oslav 60. výročí založení TJ Borovany.

Červenobílý dres znovu oblékli hráči, kteří jsou ikonami pražského klubu. Mezi jmény na soupisce nechyběli Vladimír Coufal, Tomáš Souček, Milan Škoda, Karel Piták, David Kalivoda nebo Jiří Bílek.

„Jsem strašně rád, že jsem se mohl prvního zápasu tohoto týmu zúčastnit. Je to něco speciálního. Bylo skvělé se znovu vidět s klukama, přišlo hodně lidí a celkově tady panovala úžasná atmosféra. A ještě to bylo pro dobrou věc,“ uvedl Tomáš Souček, nyní hráč West Hamu United.

Stejně jako jeho týmový parťák Vladimír Coufal odehrál celé charitativní utkání.

„Počasí nám vyšlo skvěle, ale hlavní je, že přišlo hodně lidí a pomohli jsme dobré věci. Věřím, že si to všichni, kdo dorazili, užili stejně jako my. Pro mě to bylo krásné setkání. V době, kdy jsme vyhráli se Slavii tři tituly, jsme měli v kabině jednu z nejlepších part, co tam byla, tak jsem si na to moc rád zavzpomínal,“ doplnil Vladimír Coufal.

Aktivit Týmu legend bude postupně přibývat. Cílem akcí, které se uskuteční po celé České republice, bude pomoci buď konkrétním rodinám v nouzi nebo sociálním a zdravotním zařízením v daném regionu. Prohlubovat se dál bude spolupráce s dětskými domovy.

Výtěžek nejen z utkání, které nakonec vyhrál Tým legend 10:3, putoval na pomoc Domovu pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky. Ten své služby poskytuje lidem se středně těžkým až těžkým mentálním či kombinovaným postižením.

Hlavnímu organizátorovi, klubu TJ Borovany, se podařilo získat 60 tisíc korun a Nadační fond Slavie jako spolupořadatel částku zdvojnásobil. „Moc rád bych poděkoval organizátorům TJ Borovany i Nadačnímu fondu Slavie. Částky 120 tisíc korun si nesmírně vážíme a využijeme ji na sportovní a kulturní aktivity pro naše klienty,“ objasnil ředitel domova Pavel Pecháček.

„Klientů máme ve Zběšičkách 76, přičemž nejmladšímu je 14 let a nejstaršímu je 56 let. V Písku, kde máme ještě denní a týdenní stacionář spolu s chráněným bydlením, pak máme 45 klientů.“

Premiérovou akci Týmu legend si pochvaloval i předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík. „Za vznikem tohoto jedinečného týmu byla myšlenka, aby svými výkony pomáhal tam, kde je to potřeba. Stejně jako vznikl Nadační fond Slavie, tak i Tým legend je součástí komplexní strategie společenské odpovědnosti, kterou v letošním roce ve Slavii postupně implementujeme,“ dodal Tvrdík.