Chance Liga 2025/2026

Tvrdík vzkázal fanouškům, ať se přihlásí na policii. Slušným chce tresty zmírnit

  13:19
Ještě před mimořádným zasedáním disciplinární komise, která v úterý po poledni řeší sobotní nedohrané derby pražských S, se Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie, společně s generálním ředitelem Martinem Říhou zastavili u novinářů. „Jdeme přijmout trest za zradu důvěry, v kterou jsme věřili a která se nám vymstila,“ řekl Tvrdík. Zároveň promluvil o možném zmírnění interních trestů pro fanoušky.

Ještě v pondělí, dva dny po skandálním derby byl ve svých mediálních výstupech neoblomný. Zmínil, že k těm fanouškům, které Slavia nenajde na kamerových záznamech na svých místech, bude automaticky přistupovat jako k hříšníkům: „Kdo byl na ploše, nemá ve Slavii co dělat. Naše řešení bude vycházet z principu: nepátráme po lidech, co byli na hřišti. Budeme se zaměřovat na ty, kteří zůstali. Mizí presumpce neviny. Nebyl jsi na svém místě, byl jsi na ploše.“

Místopředseda představenstva Sparty František Čupr přichází na zasedání disciplinární komise.
Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík přichází na mimořádné zasedání disciplinární komise.
Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík hovoří s novináři před mimořádným zasedáním disciplinární komise.
„Rád bych adresoval poselství slušným fanouškům, kteří vběhli na hřiště v domnění, že je konec zápasu a že chtějí slavit, ale ničeho se nedopustili a pak na výzvu klubu spořádaně odešli,“ začal v pražské Libni před jednáním disciplinárky. „Po dohodě s policií je vyzýváme, aby se přihlásili na linku 158. Máme ujištění od policejního ředitele, že k nim bude přistupováno shovívavě, že se nemusí bát obvinění. Když nám pak policie předá seznam, přistoupíme k těmto lidem do budoucna s jistou mírou tolerance a zjemníme náš pohled doživotního zákazu vstupu. Vidíme to jako cestu reflexe nás všech v klubu.“

Utkání 317. derby bylo v sobotu večer přerušeno asi tři a půl minuty před koncem za stavu 3:2 pro domácí. Horda slávistických fanoušků se vyvalila do hřiště, když se domácí brankář Jakub Markovič chystal k odkopu. Někteří měli na hlavách kukly a se světlicemi běželi rovnou pod kotel fanoušků Sparty, jiní dokonce napadli hráče soupeře. Prvního výtržníka, který atakoval sparťanského gólmana Jakuba Surovčíka, už Slavia ztotožnila a udělila mu doživotní zákaz vstupu na stadion.

Fanoušci, kteří se neudrželi a vběhli na plochu, překazili oslavy obhajoby titulu, jež byly na spadnutí. Stačilo, aby Slavia udržela vedení až do závěrečného hvizdu. Na ten však nedošlo.

Proto se teď očekávají tvrdé tresty u disciplinární komise. Slavia je na ně připravená, podle Tvrdíka se klub nebude odvolávat, ať bude postih jakýkoli.

„Deset let jsem věřil a byl průkopníkem stadionů bez bariér, bez těžkooděnců a bez psovodů. Pevně jsem věřil tomu, že jsme schopní o tom přesvědčit všechny fanoušky Slavie. Že jsme slávistická rodina, že připravíme zábavu na hřišti i v hledišti. Ale v sobotu bylo tohle všechno rozmetáno na kousky a je mi líto, že si fotbal vybrali pro svoje představení řádově desítky násilníků,“ pokračoval Tvrdík.

Znovu zdůraznil, že tito lidé na stadiony nepatří.

„Deset let jsme vycházeli z konceptu, že jsme schopní se s nimi dohodnout. Principy, které fungovaly, byly následující: žádná pyrotechnika létající na hřiště, žádné násilí, žádné vniknutí na plochu, žádné vhazování předmětů. Všechny tyto principy však byly pošlapány. A naše důvěra, která se těžko buduje, zmizela.“

Podle Tvrdíka je cílem Slavia vybudovat z Edenu nejbezpečnější stadion v republice. Už v pondělí opakoval, že na Slavii už nikdo nezapálí žádnou pyrotechniku ani si nezahalí tvář. „Máme k tomu plnou podporu majitele. Jsem přesvědčený, že našeho cíle dosáhneme,“ dodal.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 31 20 6 5 62:33 66
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 32 17 8 7 55:35 59
4. FK JablonecJablonec 32 15 7 10 42:36 52
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 32 14 8 10 45:38 50
6. FC Slovan LiberecLiberec 32 12 10 10 44:34 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 32 10 8 14 40:50 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 32 8 13 11 45:53 37
13. FK TepliceTeplice 32 7 12 13 32:40 33
14. 1. FC SlováckoSlovácko 32 6 9 17 28:46 27
15. FC Baník OstravaOstrava 32 5 8 19 26:47 23
16. FK Dukla PrahaDukla 32 4 11 17 21:45 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
