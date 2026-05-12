Tvrdík vzkázal fanouškům, ať se přihlásí na policii. Slušným chce tresty zmírnit

Ještě v pondělí, dva dny po skandálním derby byl ve svých mediálních výstupech neoblomný. Zmínil, že k těm fanouškům, které Slavia nenajde na kamerových záznamech na svých místech, bude automaticky přistupovat jako k hříšníkům: „Kdo byl na ploše, nemá ve Slavii co dělat. Naše řešení bude vycházet z principu: nepátráme po lidech, co byli na hřišti. Budeme se zaměřovat na ty, kteří zůstali. Mizí presumpce neviny. Nebyl jsi na svém místě, byl jsi na ploše.“
A v úterý?
„Rád bych adresoval poselství slušným fanouškům, kteří vběhli na hřiště v domnění, že je konec zápasu a že chtějí slavit, ale ničeho se nedopustili a pak na výzvu klubu spořádaně odešli,“ začal v pražské Libni před jednáním disciplinárky. „Po dohodě s policií je vyzýváme, aby se přihlásili na linku 158. Máme ujištění od policejního ředitele, že k nim bude přistupováno shovívavě, že se nemusí bát obvinění. Když nám pak policie předá seznam, přistoupíme k těmto lidem do budoucna s jistou mírou tolerance a zjemníme náš pohled doživotního zákazu vstupu. Vidíme to jako cestu reflexe nás všech v klubu.“
Utkání 317. derby bylo v sobotu večer přerušeno asi tři a půl minuty před koncem za stavu 3:2 pro domácí. Horda slávistických fanoušků se vyvalila do hřiště, když se domácí brankář Jakub Markovič chystal k odkopu. Někteří měli na hlavách kukly a se světlicemi běželi rovnou pod kotel fanoušků Sparty, jiní dokonce napadli hráče soupeře. Prvního výtržníka, který atakoval sparťanského gólmana Jakuba Surovčíka, už Slavia ztotožnila a udělila mu doživotní zákaz vstupu na stadion.
Fanoušci, kteří se neudrželi a vběhli na plochu, překazili oslavy obhajoby titulu, jež byly na spadnutí. Stačilo, aby Slavia udržela vedení až do závěrečného hvizdu. Na ten však nedošlo.
Proto se teď očekávají tvrdé tresty u disciplinární komise. Slavia je na ně připravená, podle Tvrdíka se klub nebude odvolávat, ať bude postih jakýkoli.
„Deset let jsem věřil a byl průkopníkem stadionů bez bariér, bez těžkooděnců a bez psovodů. Pevně jsem věřil tomu, že jsme schopní o tom přesvědčit všechny fanoušky Slavie. Že jsme slávistická rodina, že připravíme zábavu na hřišti i v hledišti. Ale v sobotu bylo tohle všechno rozmetáno na kousky a je mi líto, že si fotbal vybrali pro svoje představení řádově desítky násilníků,“ pokračoval Tvrdík.
Znovu zdůraznil, že tito lidé na stadiony nepatří.
„Deset let jsme vycházeli z konceptu, že jsme schopní se s nimi dohodnout. Principy, které fungovaly, byly následující: žádná pyrotechnika létající na hřiště, žádné násilí, žádné vniknutí na plochu, žádné vhazování předmětů. Všechny tyto principy však byly pošlapány. A naše důvěra, která se těžko buduje, zmizela.“
Podle Tvrdíka je cílem Slavia vybudovat z Edenu nejbezpečnější stadion v republice. Už v pondělí opakoval, že na Slavii už nikdo nezapálí žádnou pyrotechniku ani si nezahalí tvář. „Máme k tomu plnou podporu majitele. Jsem přesvědčený, že našeho cíle dosáhneme,“ dodal.