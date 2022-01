Sníh v Turecku? Jsme zvyklí ze Špindlu, mává rukou hradecký Rada

Jejich soud možná bude znít takto: „Výborné podmínky, kvalitní hřiště, jen toho tepla, za kterým se sem jezdí, moc nebylo.“

Na to, co zažili hlavně v posledních dnech, to bude vůči počasí, se kterým se na jihu Turecka potkali, ještě dost mírné hodnocení.

„Co k tomu říct? Jsme zvyklí ze Špindlu,“ komentoval dva „sněhové“ dny zkušený záložník Jakub Rada. Tím narážel jednak na počasí v Turecku, jednak na to, že v minulých, převážně druholigových sezonách Hradečtí v zimě pobývali na soustředění v Krkonoších.

Fotbalisté Hradce se v Turecku se sněhem poprvé potkali v úterý. Nezaskočil ani tak je samotné jako místní, a to včetně těch, kteří se starali o jejich pohodlí a zajišťovali jim podmínky pro trénink. Dopolední trénink dokonce musel být obměněn, protože správce tamního hřiště je na něj nepustil.

Hradec v Turecku ● Hradečtí jsou v Turecku na soustředění od minulého týdne. ● Během něj už sehráli dvě přípravná utkání se zahraničními prvoligovými týmy, polskou Radom 2:1 porazili, s ukrajinským Rivne 1:1 remizovali. ● V pátek hrají poslední utkání, soupeřem bude Austria Vídeň.

„Mysleli jsme, že jedeme do Turecka za teplem, a ona byla vánice. Ráno je tady vůbec chladno, odpoledne jsou ale dobrá, už bývá teplo,“ komentoval to pro klubový web kapitán mužstva Adam Vlkanova, „přitom tolik nesněžilo - spíš šlo o to, že na to místní nejsou vůbec zvyklí, někdo říkal, že tady naposledy sněžilo v roce 1993.“

Možná ještě větším překvapením hlavně pro místní bylo, že sněžilo i druhý den. Hradečtí si sněžení užili v počátku dopoledního tréninku, který by ten, kdo by nevěděl, kde probíhá, odhadoval spíše na aktuální domácí podmínky.

„Správcům na hřišti se úplně moc nelíbilo, že jdeme trénovat na hřiště, ale trenér si stál za svým. Část tréninku jsme stejně odbyli na trávníku vedle hrací plochy, a než jsme se přesunuli na ni, sníh už stačil roztát,“ popsal středeční trénink Vlkanova a dodal s úsměvem: „Turci tady nejsou na sníh zvyklí, a tak je legrační, že ho berou skoro jako katastrofu. Přitom to byl jen takový poprašek, jako když trochu zaprší.“

Podle jeho slov byl i přesto trénink velmi kvalitní, hřiště v Turecku totiž jsou tvrdší a ani to jejich se nestihlo rozbít.

Přes zmíněné nesnáze si hráči podmínky pro trénink před jarní části ligy, do které vstoupí už za týden v neděli zápasem v Plzni, pochvalují. „Určitě je skvělé, že jsme si mohli zatrénovat a zahrát na přírodní trávě. Počasí sice nebylo úplně ideální a asi nejen nás překvapilo, zato nebudeme mít takový problémy s přechodem na počasí, které zažijeme po návratu do Česka,“ uvedl záložník Jakub Kučera, zimní posila Hradce z brněnské Líšně.

On i jeho spoluhráči dostanou poslední zápasovou příležitost ukázat se před jarním ligovým výkopem. Po zápasech s poměrně neznámými, ale kvalitními soupeři z Polska a z Ukrajiny bude jejich soupeřem v generálce na ligu slavná rakouská Austria Vídeň.