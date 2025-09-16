Chance Liga 2025/2026

Etická komise bude řešit Priskeho návštěvu sudích. Porušení řádů, říká LFA

Autor:
  13:43aktualizováno  14:09
Fotbalová asociace řeší pochybení sudích. Po nedělním utkání Sparty v Hradci měl rozhodčí Jan Beneš vpustit do své kabiny hostujícího trenéra Briana Priskeho, což posléze potvrdil v médiích. Předseda asociace David Trunda nejprve v rámci gesční skupiny podal podnět etické komisi, aby incident prošetřila. Stejně zareagovala i Ligová fotbalová asociace.
Sparťanský trenér Brian Priske během zápasu v Hradci Králové.

Sparťanský trenér Brian Priske během zápasu v Hradci Králové. | foto: ČTK

Sparťanští fotbalisté po druhé inkasované brance v utkání s Hradcem Králové.
Stopeři Hradce Králové Filip Čihák (vlevo) a Tomáš Petrášek slaví výhru nad...
Kouč Hradce Králové David Horejš slaví výhru nad Spartou.
Hradečtí fotbalisté oslavují výhru nad Spartou.
13 fotografií

Informaci o tom, že sparťanský kouč navštívil po skončení utkání kabinu rozhodčích, přinesl server iSport s odvoláním na samotného Beneše.

„Trenér Priske cca 45 minut po skončení utkání – po hodnocení našeho výkonu delegátem utkání – přišel do kabiny rozhodčích, slušně a bez jakýchkoli emocí poděkoval za výkon. Nebyl důvod tuto událost uvádět do zápisu o utkání,“ vysvětlil sudí.

Zároveň měl Priskeho na chodbě počastovat nadávkou vyloučený hradecký sportovní ředitel Jiří Sabou, který o poločase viděl červenou kartu za napadení brankáře Vindahla. Na trenéra údajně zavolal: „Fuck off, Priske!“

Celý incident má teď dohru na nejvyšší úrovni.

„Ligový výbor Ligové fotbalové asociace (LFA) považuje návštěvu trenéra Priskeho za porušení platných předpisů FAČR, jak ze strany rozhodčího utkání, tak ze strany trenéra,“ odsoudila ho jednoznačně LFA, která v Česku řídí profesionální soutěže.

I ona podává podnět etické a disciplinární komisi.

„Návštěvy jiných než oprávněných osob v kabině rozhodčích jsou v rozporu s kodexem chování rozhodčích,“ doplnila.

Ostuda hradeckého ředitele: napadl gólmana Sparty a dostal červenou kartu

Přitom když o chvíli dříve informovala a podobném kroku fotbalová asociace, její zpráva konkrétní popis postrádala.

„David Trunda v rámci své gesce, do které spadají rozhodčí, svolal na dopoledne gesční skupinu za přítomnosti Tomáše Bárty, výkonného ředitele LFA, a Libora Kovaříka, předsedy Komise rozhodčích FAČR. Gesční skupina konstatovala, že mohlo dojít k porušení Kodexu chování rozhodčích v profesionálních soutěžích, konkrétně jeho ustanovení čl. III odst. 4 písm. a), čímž mohl být spáchán disciplinární přečin podle § 58 odst. 3 písm. d) Disciplinárního řádu FAČR. V té souvislosti předseda FAČR David Trunda předal podnět k prošetření Etické komisi FAČR.“

Tak tedy postupně.

David Trunda, předseda a také člen výkonného výboru, má v rámci svazové agendy na starost také rozhodčí, které ve fotbalové lize řídí asociace pod vedením komise rozhodčích. Tu má na starosti Libor Kovařík. Společně s Tomášem Bártou, šéfem LFA, se shodli, že mohlo dojít k porušení Kodexu a podnět odeslali na etickou komisi. Ta prošetří, zda k pochybení došlo.

Řeší se ustanovení čl. III odst. 4 písm. a) v Kodexu chování rozhodčích FAČR, které hovoří o tom, že rozhodčí smí „nad rámec pozdravení se se zástupci klubů v prostorách stadionu (avšak mimo prostory kabiny rozhodčích) a standardní komunikace v rámci utkání komunikovat pouze s vedoucími družstev a pořadatelskou službou.“

Což by při jednoduchém domyšlení mohlo a mělo vést právě k Benešovi a Priskemu.

Disciplinární přečin porušení kodexu rozhodčích má sankci až 500 000 Kč nebo zákaz činnosti na dva měsíce až dva roky. Což nyní hrozí právě Benešovi, který pochybil tím, že Priskeho do kabiny vpustil a skutečnost neuvedl do zápisu či ji nenahlásil komisi rozhodčích, o čemž zároveň hovoří sám kodex v odstavci 5.

„V případě pokusu o kontakt jakýmkoliv funkcionářem, hráčem či členem realizačního týmu klubu nad rámec povoleného kontaktu v odst. 3 a 4, je rozhodčí povinen tuto skutečnost podrobně zapsat do zápisu o utkání a neprodleně oznámit Komisi rozhodčích FAČR.“

Server inFotbal.cz doplňuje, že o tom, zda událost postoupit disciplinární a etické komisi nejprve hlasoval její ligový výbor poměrem 6:1, přičemž proti byl Dušan Svoboda ze Sparty. Ostatní členové včetně Václava Brabce z Baníku, Jaroslava Tvrdíka ze Slavie nebo Adolfa Šádka z Plzně hlasovali pro.

Podnět zároveň podává také Trunda. Až etická komise nakonec stanoví, zda Beneš skutečně pochybil.

Vstoupit do diskuse (31 příspěvků)

2. kolo

9. kolo

Kompletní los

8. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 8 6 2 0 18:6 20
2. AC Sparta PrahaSparta 8 6 1 1 17:9 19
3. FK JablonecJablonec 8 5 3 0 12:5 18
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 4 3 1 16:7 15
5. FC ZlínZlín 8 4 2 2 11:9 14
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 8 4 1 3 5:4 13
7. MFK KarvináKarviná 8 4 0 4 13:11 12
8. FC Slovan LiberecLiberec 8 3 2 3 11:10 11
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 7 3 1 3 5:8 10
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 8 2 3 3 10:12 9
11. FK Dukla PrahaDukla 8 1 4 3 7:10 7
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 2 1 4 14:21 7
13. 1. FC SlováckoSlovácko 8 1 2 5 4:10 5
14. FC Baník OstravaOstrava 6 1 1 4 4:7 4
15. FK TepliceTeplice 7 1 0 6 8:16 3
16. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 8:18 2
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

Camp Nou jako Sagrada Família. Otevření se oddaluje a Barcelona musí improvizovat

Nejvyšší španělskou soutěž požádali, aby mohli první tři zápasy nového ročníku odehrát na hřištích soupeřů. Jenže ani k tomu čtvrtému ještě barcelonští fotbalisté nenastoupí na slavném Camp Nou,...

Fotbalové přestupy ONLINE: Jásir patří Olomouci, Bilbao má posilu z an-Nasru

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

Ostuda hradeckého ředitele: napadl gólmana Sparty a dostal červenou kartu

Během srpna ve třech zápasech za sebou dostali tři hradečtí fotbalisté červené karty. V následujících třech se vyloučení vyvarovali, jenže v neděli proti Spartě se neudržel sportovní ředitel Jiří...

Etická komise bude řešit Priskeho návštěvu sudích. Porušení řádů, říká LFA

Fotbalová asociace řeší pochybení sudích. Po nedělním utkání Sparty v Hradci měl rozhodčí Jan Beneš vpustit do své kabiny hostujícího trenéra Briana Priskeho, což posléze potvrdil v médiích. Předseda...

16. září 2025  13:43,  aktualizováno  14:09

Potíže s vízem vyřešeny. Egyptský útočník Jásir už může hrát za Olomouc

Egyptský fotbalista Muhammad Jásir definitivně patří Olomouci. Sigma už na počátku září zapsala čtyřiadvacetiletého útočníka na soupisku pro Konferenční ligu, příchod nové posily ale vzhledem k...

16. září 2025  13:29

Nikým si nenechte zkazit chuť ze hry, radí Sonntagová začínajícím fotbalistkám

Bylo jí osm let, když poprvé oblékla dres Sparty. A nosí ho dodnes. Jen už ne v žačkách, ale v 1. lize žen. A věří, že letos získá její tým po čtyřech letech mistrovský titul. „Sparta by se měla...

16. září 2025  12:35

Slavia odmítla spekulace ohledně kvality dresů. S Castore bude spolupracovat dál

Nebyl by to sice první škraloup britské značky, nicméně slávistická spolupráce s výrobcem dresů Castore by fiaskem skončit neměla. Spekulaci, že je údajně pražský fotbalový klub nespokojený, záhy sám...

16. září 2025  11:25

Kričfaluši musí po premiéře povinně na tribunu. Do Baníku ho nalákal i Šín

Minulý týden Ondřej Kričfaluši posílil fotbalisty Baníku Ostrava a hned v sobotu nastoupil proti Liberci. Odehrál celé utkání a byl hodně zklamaný prohrou 0:2. Leč ve středu proti Teplicím bude jen...

16. září 2025  8:20

Kouč největší hvězdou. Norský Trpišovský nařizuje sedět ve tmě, velkokluby odmítá

Premium

Když se zrovna nehrál zápas, scházeli se na stadionu každé ráno před devátou. Snídaně a trénink až pak. Kdy až pak? Až po meditaci, kterou vyžadoval zarputilý trenér Kjetil Knutsen. Patnáct minut ve...

16. září 2025

KVÍZ: Slavia v Lize mistrů: první střelec, příběh Čaroděje i nechtěný rekord. Vzpomínáte?

Poprvé před osmnácti a podruhé před šesti lety. Fotbalová Slavia se těší na třetí účast v prestižní Lize mistrů, která pro ni odstartuje domácím utkáním s norským Bodö/Glimt. Vzpomínáte, čím si ve...

vydáno 16. září 2025

Další odvolaný trenér. Po třech zápasech Mönchengladbach vyhodil Seoaneho

Bývalý trenér Leverkusenu Erik ten Hag se na začátku září stal nejrychleji odvolaným trenérem v historii německé bundesligy. Teď jeho kroky následuje Gerardo Seoane, kterého trápící se Borussia...

15. září 2025  19:37

Opava v druholigové dohrávce porazila Ostravu, jedinou branku dal Ndiaye

Fotbalisté Opavy v dohrávce 9. kola druhé ligy porazili na svém hřišti rezervu Ostravy 1:0. Domácí se posunuli v tabulce na třetí místo o bod před slezského rivala, navíc mají zápas k dobru.

15. září 2025  19:28

Trpím víc než fanoušci, řekl Amorim po prohře v derby. Odvolají ho United?

V tuhle chvíli to vypadá jako čekání na nevyhnutelné. Trápení fotbalistů Manchesteru United nebere konce a budoucnost trenéra Rúbena Amorima je nejistá. Po prohře v derby se City (0:3) a mizerném...

15. září 2025  17:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Favorité týmy z Anglie, Slavia do play off neprojde. Jak vypadá predikce Ligy mistrů?

První test v novém hávu co do atraktivity obstál: průměrně v minulé sezoně fotbalové Ligy mistrů padlo 3,27 gólu na zápas, což je nejvyšší číslo za posledních padesát let. Jen ve finále viděli diváci...

15. září 2025  15:39

Pomezní mával ofsajd, hlavní sudí však hru nezastavil. A za chvíli dala Plzeň gól

Měla dva vyloučené a jediný gól dostala po situaci, která po chybně neodpískaném přestupku z předchozí akce vůbec následovat neměla. Kuriózní a nešťastný zápas prožila v sobotu fotbalová Olomouc,...

15. září 2025  14:30

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.