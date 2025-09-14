Chance Liga 2025/2026

Trpišovský: Herně i fyzicky jsme tam, kde být potřebujeme. Cham? Zatím je vykulený

Autor:
  7:59
Byl hodně spokojený. „Když rychle pátrám v paměti, nepamatuju od nás tak dobrý výkon po reprezentační přestávce,“ řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský po sobotním skalpu nepříjemné Karviné (3:1). Mluvil také o nových posilách, dvou gólech Vorlického nebo o Lize mistrů, která pro českého šampiona odstartuje už ve středu proti norskému Bodö/Glimt.
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský gestikuluje v utkání s Karvinou.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský gestikuluje v utkání s Karvinou. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Lukáš Vorlický ze Slavie slaví gól v utkání s Karvinou.
Lukáš Vorlický ze Slavie slaví gól v utkání s Karvinou.
Mojmír Chytil ze Slavie ve skrumáži před karvinskou brankou
Tomáš Holeš ze Slavie (vpravo) hlavičkuje míč v utkání s Karvinou.
17 fotografií

Trenér se mezitím jistě naučí i cestu do nově zrekonstruovaného tiskového centra, kam se vchází jinými dveřmi než dosud. V sobotu se novinářům omlouval za pozdní příchod s tím, že v chodbách stadionu zabloudil.

Až pak se pustil do tradičně zevrubného hodnocení.

O vítězství nad Karvinou: „Extrémně zajímavé utkání, pro nás nejtěžší prověrka v sezoně. Všichni čtyři ofenzivní hráči Karviné v čele se Singhatehem a Gningem ukázali obrovskou kvalitu, především rychlostní. My dali první gól, ale pak jsme nebyli schopní přidat druhý. Vyrovnání, mimochodem moc krásná střela Štormana, dalo zápasu novou dimenzi. I díky střídajícím hráčům jsme to po pauze zvládli. Jen škoda, že jsme nerozhodli dřív.“

O dvougólovém Vorlickém, jenž chybí na soupisce pro Ligu mistrů: „Musíme brát v potaz jeho zdravotní stav. Loni jsme ho na soupisku pro poháry dali, ale on neodehrál ani minutu. Ač byl celý svůj život extrémní talent, v dospělém fotbale de facto začíná. Má za sebou neskutečné peripetie a nás čeká náročný program. Nemít ho k dispozici pro Evropu bylo složité rozhodnutí, pro nás i pro něj, ale myslím, že chápe, proč jsme to udělali.“

Vorlického večer: dva góly i dres pro tátu. Věřil jsem, že se všechno jednou otočí, řekl

O Mbodjim, který je na evropském listu na úkor Zmrzlého: „Mbodji je typ hráče, které máme ve Slavii rádi. Dynamika, akcelerace, fotbalovost. Do budoucna velký přínos. Otázka je, kdy unese mistrovské zápasy a tlak na výsledek, který je ve Slavii samozřejmostí. Zatím není připravený na devadesát minut, ale věříme, že ho během podzimu dopečeme. Potřebuje si zvyknout hlavně na intenzitu. Při skládání soupisky jsme řešili i variabilitu různých rozestavení plus sílu a typologii soupeřů, kteří nás čekají.“

O další posile Chamovi, který zatím zůstala mezi náhradníky: „Fantastický hráč, kouzelník s míčem, což potvrzuje v každém tréninku. Jen je zatím z české ligy trochu vykulený. Fyzicky to pro něj bude hodně náročné, ale s tím jsme počítali my i on, dobře si to uvědomuje. I v zápase s Karvinou jsme uvažovali nad tím, že ho na hřiště pošleme. Šetřili jsme si však poslední variantu střídání podle toho, jaký bude vývoj, a nakonec jsme dali přednost Mbodjimu.“

O změnách, které plánuje v sestavě na Bodö/Glimt: „Budeme mít k dispozici Tomáše Chorého. U jiných hráčů musíme počkat, jak na tom budou zdravotně. Obecně teď z týmu cítím velkou sílu a chuť. I Vasil Kušej s Davidem Douděrou, kteří přitom po reprepauze nejsou zdaleka stoprocentní, chtěli za každou cenu nastoupit. Nikdo nespekuloval, že nás čeká ve středu velký zápas. A pozor, hned v neděli je před námi další takový – jedeme do Liberce. Ten jsem viděl od začátku sezony už několikrát a jejich bodový zisk zdaleka neodpovídá tomu, jakou kvalitu mají na hřišti. Také proto je dobře, že máme v náročném programu z čeho vybírat.“

Slavia - Karviná 3:1, svižný zápas na obě strany. Dvěma góly ho rozsekl Vorlický

O fyzickém i herním vývoji týmu od začátku sezony: „V předchozím utkání v Boleslavi i tentokrát proti Karviné jsme si potvrdili, že jsme tam, kde být potřebujeme a kde jsme zvyklí být. Doufám, že nám to vydrží. Někteří kluci se z reprezentací vrátili nemocní, třeba Jindra Staněk šel rovnou do brány, ani s námi nebyl ráno na videu. Tohle potřebujeme vyřešit. Ale kromě toho jsem fakt spokojený, nasazení týmu bylo v utkání od první minuty bylo příkladné. Myslím, že k tomu přispěla i skvělá kulisa.“

Vstoupit do diskuse

8. kolo

2. kolo

9. kolo

Kompletní los

7. kolo

8. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 8 6 2 0 18:6 20
2. AC Sparta PrahaSparta 7 6 1 0 16:7 19
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 4 3 1 16:7 15
4. FK JablonecJablonec 7 4 3 0 9:3 15
5. FC ZlínZlín 8 4 2 2 11:9 14
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 8 4 1 3 5:4 13
7. MFK KarvináKarviná 8 4 0 4 13:11 12
8. FC Slovan LiberecLiberec 8 3 2 3 11:10 11
9. FK Dukla PrahaDukla 8 1 4 3 7:10 7
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 2 1 3 4:8 7
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 2 1 4 14:21 7
12. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 7 1 3 3 8:11 6
13. 1. FC SlováckoSlovácko 7 1 2 4 4:9 5
14. FC Baník OstravaOstrava 6 1 1 4 4:7 4
15. FK TepliceTeplice 7 1 0 6 8:16 3
16. FK PardubicePardubice 6 0 2 4 6:15 2
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...

Fotbalové přestupy ONLINE: Bilbao na Slavii vyrukuje s posilou z an-Nasru

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

Camp Nou jako Sagrada Família. Otevření se oddaluje a Barcelona musí improvizovat

Nejvyšší španělskou soutěž požádali, aby mohli první tři zápasy nového ročníku odehrát na hřištích soupeřů. Jenže ani k tomu čtvrtému ještě barcelonští fotbalisté nenastoupí na slavném Camp Nou,...

Velké návraty i posily na poslední chvíli. Připomeňte si nejzajímavější přestupy ligy

O týden později než ve většině evropských soutěží, i v české fotbalové lize ale také oficiálně skončilo přestupové období. Týmy ještě v posledních hodinách dotahovaly posily, ať už za velké peníze...

Trpišovský: Herně i fyzicky jsme tam, kde být potřebujeme. Cham? Zatím je vykulený

Byl hodně spokojený. „Když rychle pátrám v paměti, nepamatuju od nás tak dobrý výkon po reprezentační přestávce,“ řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský po sobotním skalpu nepříjemné Karviné...

14. září 2025  7:59

Krejčího debut: zaujal patičkou i změnou pozice. Byl vděčný, kouč ho pochválil

Bránil, útočil, fauloval i bavil. Bylo ho plné hřiště, jen výsledek mohl být lepší. Český obránce Ladislav Krejčí má za sebou prvních devadesát minut v Premier League. Málem si ve žlutém dresu...

14. září 2025  6:29

Vorlického večer: dva góly i dres pro tátu. Věřil jsem, že se všechno jednou otočí, řekl

Večer, na který tak dlouho čekal. „Upřímně jsem doufal a věřil, že přijde dřív,“ pokrčí rameny fotbalista Lukáš Vorlický, pro tentokrát slávistický hrdina. Coby střídající rozsekl svými prvními...

13. září 2025  23:15

Artis rozebral béčko Sparty 5:0, nováček druhé ligy z Ústí remizoval s Chrudimí

Fotbalisté Artisu Brno v 9. kole druhé ligy doma porazili záložní tým Sparty vysoko 5:0. Dva góly dal za domácí útočník Quadri Adediran, který přišel v létě z Českých Budějovic. Jihomoravané se...

13. září 2025  13:02,  aktualizováno  21:26

Teplice v depresi, Frťala v ohrožení? Jsme v močálu, položit to nechci, hlásí

Sedm zápasů, jen tři body. Zase. Fotbalové Teplice po roce prožívají depresivní déjà vu, na rozdíl od loňska trenéra Zdenka Frťalu černé myšlenky nepřepadly. „Nechci končit, položit to, vůbec...

13. září 2025  21:17

Krejčí při debutu v Premier League padl, Souček viděl červenou kartu za ostrý faul

Zvládl celý zápas, nakonec ale Ladislav Krejčí při premiéře za Wolverhampton prohrál v Newcastlu 0:1. Hlavičkou rozhodl německý útočník Nick Woltemade a hosté padli počtvrté v řadě. Další český...

13. září 2025  20:45,  aktualizováno  20:49

Coufal s Hranáčem byli u vítězství Hoffenheimu v Berlíně. Král jen střídal

Fotbalisté Hoffenheimu vyhráli ve třetím kole bundesligy na stadionu Unionu Berlín 4:2 a připsali si druhé vítězství. V základní sestavě hostů nastoupili obránci Robin Hranáč a Vladimír Coufal, který...

13. září 2025  19:26,  aktualizováno  20:48

Dvě červené? Obě mohly být žluté, je přesvědčený olomoucký kouč Janotka

Během deseti minut přišel trenér olomouckých fotbalistů Tomáš Janotka v Plzni o dva vyloučené hráče. V 58. minutě stoper Sylla zatáhl unikajícího Adua a dostal rovnou červenou kartu. A zanedlouho...

13. září 2025  20:25

Slavia - Karviná 3:1, svižný zápas na obě strany. Dvěma góly ho rozsekl Vorlický

Slávističtí fotbalisté jsou minimálně do neděle, kdy nastoupí Sparta, znovu první v lize. V 8. kole porazili Karvinou ve vyrovnaném utkání 3:1 díky dvěma trefám střídajícího Lukáše Vorlického. První...

13. září 2025  19:50,  aktualizováno  20:02

Jak na obměněný Baník? Ten stroj nakopneme, věří Hapal. Nováčky pochválil

Byl to zmar. Obrovský zmar. Fotbalistům ostravského Baníku první duel po výměně tří klíčových hráčů nevyšel. V osmém kole první ligy doma podlehli Liberci 0:2 a jsou na spodu tabulky. „Věřím, že se...

13. září 2025  19:51

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zlín - Dukla 1:1, další bod pro domácí uhájil Černín z penalty

Znovu bodovali a dál se drží v elitní šestce. Zlínští fotbalisté remizovali 1:1 s pražskou Duklou díky trefě Černína z penalty a doma zatím neprohráli. Hosté vedli zásluhou Šehoviče, nakonec získali...

13. září 2025  17:03,  aktualizováno  17:33

Baník - Liberec 0:2, trápení domácích trvá. Hosté rozhodli v prvním poločase

Liberečtí fotbalisté slaví první ligovou výhru od začátku srpna, v 8. kole Chance Ligy uspěli na hřišti Baníku Ostrava 2:0. O vítězství rozhodli hned v úvodní dvacetiminutovce brankami Lukáše Maška a...

13. září 2025  17:31

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.