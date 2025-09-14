Trenér se mezitím jistě naučí i cestu do nově zrekonstruovaného tiskového centra, kam se vchází jinými dveřmi než dosud. V sobotu se novinářům omlouval za pozdní příchod s tím, že v chodbách stadionu zabloudil.
Až pak se pustil do tradičně zevrubného hodnocení.
O vítězství nad Karvinou: „Extrémně zajímavé utkání, pro nás nejtěžší prověrka v sezoně. Všichni čtyři ofenzivní hráči Karviné v čele se Singhatehem a Gningem ukázali obrovskou kvalitu, především rychlostní. My dali první gól, ale pak jsme nebyli schopní přidat druhý. Vyrovnání, mimochodem moc krásná střela Štormana, dalo zápasu novou dimenzi. I díky střídajícím hráčům jsme to po pauze zvládli. Jen škoda, že jsme nerozhodli dřív.“
O dvougólovém Vorlickém, jenž chybí na soupisce pro Ligu mistrů: „Musíme brát v potaz jeho zdravotní stav. Loni jsme ho na soupisku pro poháry dali, ale on neodehrál ani minutu. Ač byl celý svůj život extrémní talent, v dospělém fotbale de facto začíná. Má za sebou neskutečné peripetie a nás čeká náročný program. Nemít ho k dispozici pro Evropu bylo složité rozhodnutí, pro nás i pro něj, ale myslím, že chápe, proč jsme to udělali.“
|
Vorlického večer: dva góly i dres pro tátu. Věřil jsem, že se všechno jednou otočí, řekl
O Mbodjim, který je na evropském listu na úkor Zmrzlého: „Mbodji je typ hráče, které máme ve Slavii rádi. Dynamika, akcelerace, fotbalovost. Do budoucna velký přínos. Otázka je, kdy unese mistrovské zápasy a tlak na výsledek, který je ve Slavii samozřejmostí. Zatím není připravený na devadesát minut, ale věříme, že ho během podzimu dopečeme. Potřebuje si zvyknout hlavně na intenzitu. Při skládání soupisky jsme řešili i variabilitu různých rozestavení plus sílu a typologii soupeřů, kteří nás čekají.“
O další posile Chamovi, který zatím zůstala mezi náhradníky: „Fantastický hráč, kouzelník s míčem, což potvrzuje v každém tréninku. Jen je zatím z české ligy trochu vykulený. Fyzicky to pro něj bude hodně náročné, ale s tím jsme počítali my i on, dobře si to uvědomuje. I v zápase s Karvinou jsme uvažovali nad tím, že ho na hřiště pošleme. Šetřili jsme si však poslední variantu střídání podle toho, jaký bude vývoj, a nakonec jsme dali přednost Mbodjimu.“
O změnách, které plánuje v sestavě na Bodö/Glimt: „Budeme mít k dispozici Tomáše Chorého. U jiných hráčů musíme počkat, jak na tom budou zdravotně. Obecně teď z týmu cítím velkou sílu a chuť. I Vasil Kušej s Davidem Douděrou, kteří přitom po reprepauze nejsou zdaleka stoprocentní, chtěli za každou cenu nastoupit. Nikdo nespekuloval, že nás čeká ve středu velký zápas. A pozor, hned v neděli je před námi další takový – jedeme do Liberce. Ten jsem viděl od začátku sezony už několikrát a jejich bodový zisk zdaleka neodpovídá tomu, jakou kvalitu mají na hřišti. Také proto je dobře, že máme v náročném programu z čeho vybírat.“
|
Slavia - Karviná 3:1, svižný zápas na obě strany. Dvěma góly ho rozsekl Vorlický
O fyzickém i herním vývoji týmu od začátku sezony: „V předchozím utkání v Boleslavi i tentokrát proti Karviné jsme si potvrdili, že jsme tam, kde být potřebujeme a kde jsme zvyklí být. Doufám, že nám to vydrží. Někteří kluci se z reprezentací vrátili nemocní, třeba Jindra Staněk šel rovnou do brány, ani s námi nebyl ráno na videu. Tohle potřebujeme vyřešit. Ale kromě toho jsem fakt spokojený, nasazení týmu bylo v utkání od první minuty bylo příkladné. Myslím, že k tomu přispěla i skvělá kulisa.“