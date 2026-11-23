Po konci Pavla Hapala dokázal Monroy tým adekvátně připravit na souboj s lídrem tabulky. Po utkání mu začaly další povinnosti. Nejprve ho tiskový mluvčí zavedl na televizní rozhovor, poté ho přivedl i do tiskového centra.
„Dobrý večer všem,“ prohlásil opakovaně portugalský kouč při příchodu a pak dvacet minut ochotně odpovídal na zvídavé dotazy.
Detailně. Bez kliček. Jen houšť.
„Prohra není ideální zážitek. Přál bych si jiný výsledek. Ale v zápasu jsem se cítil dobře. Máme kvalitní tým. Jsme jedna rodina. S asistenty, realizačním týmem i hráči se mi dobře komunikuje. Dokonce i s rozhodčími! Cítil jsem se jako doma,“ popsal 44letý Monroy své dojmy.
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I přes prohru se z olomouckých tribun, kam dorazilo přes deset tisíc diváků, dočkal potlesku.
Sigma vyrukovala proti Slavii s velice odvážným stylem. Hanáci několikrát při rozehrávce od vlastní brány zariskovali, což se ale vyplácelo.
Minimálně v první půli byli domácí kombinačně lepším týmem. Leč vyloženou šanci si nevypracovali – i proto, že skvělý zápas odehrál stoper sešívaných David Zima, odchovanec Olomouce.
„Ještě jedna věc: proti Slavii jsme měli 57 procent držení míče. Důležité je, že to začínalo už rozehrávkou od brankáře. V rozehrávce jsme byli silní a soupeři dělali problémy. Z toho mám radost. Měli jsme tři šance, které mohly skončit gólem,“ nabídl svůj pohled Monroy.
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Další olomoucký odchovanec Mojmír Chytil ale už ve čtvrté minutě určil ráz utkání, když po rohovém kopu dostal míč do brány stehnem.
Po změně stran pak zdánlivě jednoduchou situaci podcenil stoper Sylla a střídající Kačor zvýšil na konečných 2:0.
„Sympatický projev. Ze Sigmy už je evropský tým, má silné individuality. Měli hodně náběhů, přečíslení z druhé vlny. Pro Olomouc je důležité, aby takové výkony dokázala podávat pravidelně,“ ocenil soupeř i trenér Slavie Jindřich Trpišovský.
„Šlo vidět, že se hodně věnují základnímu útoku od brankáře. Věděli jsme se, že tohle měl trenér Monroy na starosti, i když byl asistent. Zápas jim nahrával, hráli proti favoritovi, nemuseli se cítit pod tlakem. Jejich styl nám vyhovoval, ale limitovala je absence Sejka,“ dodal Trpišovský.
Přechod na riskantní hru
Sigma byla před sobotním zápasem v nelehké situaci – nejlepší střelec klubu Sejk stojí kvůli červené kartě, další forvard Kliment má poraněný hamstring a zdraví nepustilo do hry ani další hroťáky – Dembeho a Mikaelssona. Proto nakonec dostal v útoku příležitost křídelník Jáchym Šíp, byť i ten se vracel po výpadku.
V průběhu zápasu pak dostal šanci teprve 18letý produkt olomoucké akademie Marek Křiklava. Šíp je rychlý hráč, který často nabíhá za obranu „Mluvili jsem s ním o tom už na začátku týdne, potřeboval jsem najít řešení,“ podotkl Monroy.
„Žádná velká změna nepřišla, pan trenér Monroy vedl tréninky už dřív, angličtině rozumíme všichni,“ řekl Šíp k trenérské rošádě. „Odvolání trenéra Hapala bylo rozhodnutí vedení klubu. My hráči to musíme respektovat,“ doplnil.
Také Šíp si pochvaloval výstavbu hry, které byla znatelně riskantnější než pod Pavlem Hapalem. „Myslím, že to bylo dobré. Je jasné, že se to vždy nepovede, pár chyb tam bylo. Ale jde o to, že chceme hrát fotbal. Naše hra se mi líbila. Výstavbu útoků jsme měli dobrou. Když to budeme zkoušet častěji a dostaneme více času, může to být hodně dobré,“ má jasno Šíp.
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„Útok a výstavbu hry jsem měl na starosti i dosud, teď mi k tomu přibyla obrana. Riskantní hra? Připravovali jsme se na specifický styl soupeře. Slavia často brání osobně, hráč proti hráči. Při osobním bránění vám soupeř bere čas na míči. Minulý týden jsem byl v Praze. Měl jsem připravených 13 zápasů, sestříhaných na jednotlivé situace. Situaci po situaci hledám, čím můžeme soupeře ohrozit. Takhle pracujeme,“ poodkryl Monroy.
Sigma je po víkendu šestá, v sobotu ji čeká další těžká zkouška, mač na hřišti třetí Mladé Boleslavi.
„Musíme se zlepšit ve finální třetině hřiště a v zakončení,“ ví dobře Monroy. „Je potřeba zachovat větší klid. Na finální fázi musíme ještě zapracovat,“ uvědomoval si i Jáchym Šíp.
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Trenérskou premiéru by si pochopitelně přál vítěznou, ale kouč Sigmy Jaime Monroy po porážce 0:2 se Slavií příliš smutnit nemusí. Jeho svěřenci předvedli proti lídrovi tabulky sympatický výkon, byť se musí zlepšit v koncovce.
„Soupeř byl efektivní. První poločas jsme se Slavií odehráli vyrovnaně. Musíme zlepšit hru v poslední třetině hřiště, finální přihrávku a zakončení,“ zhodnotil portugalský kouč sobotní zápas.
Výstavba hry byla slušná, ale situací ve vápně bylo málo. Co zlepšit?
Při absencích útočníků se na hrotu objevil křídelník Šíp. Proč?
A ten určitě obstál, že?
Ze sestavy mimo jiné vypadl i středopolař Beran. Prozradíte, co jej trápí?
A co další marodi? O útočnících šla řeč, do soupisky se nicméně vrátil obránce Král, který měl kvůli poraněnému rameni chybět do konce roku.
Změnili jste něco v herním plánu oproti odvolanému trenérovi Pavlu Hapalovi? Nebo se snažíte jít po stejné cestě?
Stoper Sylla střídá výborné výkony s chybami. Po jeho zaváhání dali slávisti gól na 0:2. Mluvili jste s ním nějak speciálně o jeho mentálním nastavení?
Před utkáním jste říkal, že chcete do realizačního týmu přivést jednoho asistenta. Prozradíte koho? A budete chtít v lednu přivést i nějakého hráče ze Španělska nebo Portugalska, který by mohl na hřišti fungovat jako vaše prodloužená ruka?