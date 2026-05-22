Chance Liga 2025/2026

Ultras po schůzce s vedením Slavie: Shoda je v tom otevřít tribunu Sever co nejdříve

  10:56
Zástupci fanouškovské skupiny Tribuna Sever se sešli s vedením Slavie kvůli výtržnostem během nedohraného derby proti Spartě. Na sociální síti X uvedli, že obě strany chtějí situaci vyřešit tak, aby se momentálně uzavřený "kotel" na stadionu v Edenu co nejrychleji znovu otevřel.Fanoušci Slavie před dvěma týdny v derby během nastaveného času vběhli na hřiště, napadli hráče soupeře a házeli světlice do sektoru hostujících diváků.

Slávističtí fanoušci během utkání v Hradci | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Disciplinární komise rozhodla o kontumaci duelu 3:0 ve prospěch Sparty. Úřadující šampioni navíc dostali pokutu deset milionů korun a čtyři zápasy musejí odehrát před prázdnými tribunami. Vedení Slavie spolupracuje s policií na identifikaci výtržníků a samo se rozhodlo do odvolání uzavřít severní tribunu, kde sídlí „kotel“.

„Jednu věc kterou s vámi můžeme a chceme sdílet je, že jsme se sešli se zástupci klubu a obě strany mají chuť situaci vyřešit tak, aby se TS otevřela v prvním možném termínu,“ uvedla Tribuna Sever.

S Chorým mám neuvěřitelný vztah. Když to půjde, zabojuju za něj, říká Tykač

Slavia zakončí sezonu v neděli od 14:00 proti Plzni. Duel se odehraje před prázdnými tribunami, vršovický klub ale oproti původnímu plánu nakonec zorganizuje oslavu s fanoušky. Stadion otevře zhruba hodinu po utkání a přímo na trávníku v Edenu přichystal pro příznivce bohatý doprovodný program.

Část výtěžku z akce půjde na pomoc třem onkologickým pacientů. Rovněž Tribuna Sever věnuje polovinu své nedělní tržby do Nadačního fondu Slavie.

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Fanoušci se sejdou před stadionem už na zápas a budou moct sledovat průběh utkání na velkoplošné obrazovce. „Dejte si mistrovské triko a sejdeme se před zápasem u vstupu číslo 2. Ať na tribuně nebo za ní, pro nás se vlastně nic nemění,“ napsala Tribuna Sever.

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Skupina o titul - 3. kolo

Play off o umístění - 1. finále

Skupina o záchranu - 4. kolo

Skupina o titul - 4. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 34 23 8 3 71:31 77
2. AC Sparta PrahaSparta 34 22 7 5 67:33 73
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 34 18 9 7 60:35 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 34 16 8 10 49:39 56
5. FK JablonecJablonec 34 15 7 12 43:46 52
6. FC Slovan LiberecLiberec 34 12 10 12 44:37 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 34 9 13 12 49:55 40
12. FK TepliceTeplice 34 9 12 13 38:42 39
13. FC ZlínZlín 34 10 8 16 42:56 38
14. 1. FC SlováckoSlovácko 34 7 9 18 30:50 30
15. FC Baník OstravaOstrava 34 6 8 20 29:49 26
16. FK Dukla PrahaDukla 34 5 11 18 23:48 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

Rozšlapeme ti mobil! Slávista kvůli Tribuně Sever zrušil permici: Floutci vás sekýrují

Premium
Fanoušek fotbalové Slavie Praha Karel Král.

Má slávistické srdce, nespočet červeno-bílých dresů, dostal narozeninový dort s logem sešívaných, provozuje restauraci Slávie, za kamaráda má mistra z Edenu a už skoro půlstoletí jezdí do Prahy...

Hradec Kr. - Slavia 3:1, domácí míří do Evropy, za hosty skóroval debutant Kohout

Královéhradečtí fotbalisté slaví společně s fanoušky třetí gól v bráně Slavie.

Královéhradečtí fotbalisté se vracejí do evropských pohárů. Ve čtvrtém kole ligové nadstavbové skupiny o titul porazili 3:1 jistého mistra Slavii, čímž si zajistili čtvrté místo a kvalifikaci do...

Varnsdorfský McGregor restartuje kariéru: Pokyny na hřišti dávám i ukrajinsky

Most, 28. 2. 2026, třetí fotbalová liga, Baník Most - Souš - FK Varnsdorf....

Na hráče křičí česky, anglicky, ale i ukrajinsky. Fotbalový brankář Adam Richter se v třetiligovém Varnsdorfu, který vsadil na mezinárodní sestavu, mění v polyglota. A jako kapitán teď kopíruje...

22. května 2026  9:30

Tým, který má šmrnc. I povzbudivý signál. Koubkův mírný pokrok v mezích možností

Trenér Miroslav Koubek na tiskové konferenci k nominaci české fotbalové...

Musí to být zvláštní mix pocitů. Jste blízko. Dostáváte třeba i nečekanou šanci porvat se o životní sen. Ovšem s rizikem, že když to neklapne, zůstanete doma u televize. Kolik hráčů je v nominaci...

22. května 2026  8:26

Teenagera v Mexiku měli už Čechoslováci. Vyhraje teď konkurz o zážitek Sochůrek?

Hugo Sochůrek ze Sparty spěchá za míčem během utkání s Alkmaarem.

Vlastně mu tenkrát v Mexiku ani nevadilo, že se celou dobu jenom kochal. Bylo mu devatenáct let. Do nominace trenéra Jozefa Marka se před fotbalovým šampionátem 1970 vmáčkl jako nečekaný žolík z...

22. května 2026  6:27

Originální oznámení nominace na MS ve fotbale. Norský tým představil sám král

Norský útočník Erling Haaland oslavuje vstřelený gól.

Nominaci Norska na fotbalové mistrovství světa vévodí kanonýr Erling Haaland. Hvězdný útočník a autor 55 gólů ve 49 reprezentačních startech je ústřední postavou šestadvacetičlenného výběru trenéra...

21. května 2026  22:02

Ať jsme my Češi taky trochu in. Koubek o Sochůrkovi a výjimce pro Hložka

Trenér české reprezentace Miroslav Koubek během nominace na přípravný kemp před...

Několikrát zopakoval, že nominace není finální. Aby snad i mírnil úžas nad některými jmény. „Velmi zajímaví hráči, velmi dobrá aktuální forma,“ pronesl trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek k...

21. května 2026  17:33

Týden příprav k ničemu! Hull se ptá, zda by neměl do Premier League postoupit přímo

Fotbalisté Hullu slaví postup přes Millwall.

Jsou svým způsobem také obětí špiónského skandálu. Připravovali se, že budou hrát finále o postup do Premier League proti Southamptonu, jenže poté, co byl vyloučen, je čeká poražený Middlesbrough....

21. května 2026  17:05

Milla vyfasoval čtyřzápasový trest, Dukle budou chybět i obránci Hunal a Kozma

Útočník Kevin-Prince Milla z Dukly se diví během utkání proti Teplicím.

Kevin-Prince Milla z pražské Dukly dostal od disciplinární komise trest na čtyři soutěžní zápasy za vyloučení v utkání 4. kola ligové nadstavbové skupiny o záchranu v Teplicích. V tiskové zprávě o...

21. května 2026  16:50

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

21. května 2026  15:26

Posledního obviněného ve fotbalové kauze propustili z vazby. Má jít o Býmu

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Zlínský soud propustil z vazby posledního muže obviněného ve fotbalové kauze spojené s podezřením z korupce a podvodů při sázení na sportovní zápasy. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima...

21. května 2026  15:19

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Zapsali jsme se do historie! Emeryho Aston Villa ukončila třicetileté čekání na trofej

Španělský kouč Aston Villy Unai Emery při utkání v Boloni.

Před třemi a půl lety přišel do klubu, aby vyhrával trofeje. A co slíbil, ve středu v Istanbulu splnil. „Vždy, když jsem v této soutěži uspěl, jsem potřeboval dobré hráče. Teď jsem jim za to velmi...

21. května 2026  15:01

Bayern má v německé nominaci sedm hráčů, po dvou letech se vrací Neuer

Německý brankář Manuel Neuer odkopává míč před Markem Asensiem ze Španělska.

Brankář Manuel Neuer se po dvou letech vrací do německé fotbalové reprezentace. Čtyřicetiletý mistr světa z roku 2014 je v konečné nominaci na šampionát v USA, Kanadě a Mexiku, kterou oznámil trenér...

21. května 2026  13:59

