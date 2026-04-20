Tři slávistické hlouposti. A najednou je to o pět! Souboj o titul znovu slibuje drama

Desetibodový náskok, kterým se pyšnila od vítězného derby na začátku března, se po dvou ztrátách smrskl na polovinu.
Pozor: během jediného týdne!
V neděli to dlouho vypadalo, že slávisté z Hradce povezou aspoň bod, ačkoliv i ten by vzhledem k průběhu museli brát jako ztrátu. Ale co předvedli v závěrečných minutách?
Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci
Sérii zkratů, které si tým lačnící po titulu zkrátka nesmí dovolit.
„Samá špatná rozhodnutí,“ žasl rozčarovaný kouč Jindřich Trpišovský. „Měli jsme zápas ve svých rukách, udělali hlouposti a soupeři darovali tři body.“
Přesně! Tak tedy...
Hloupost číslo jedna: vyloučení obránce Mbodjiho, který se sice s rozběhnutým Trubačem držel navzájem, ale v rozhodující fázi ho viditelně postrčil, na což rozhodčího Černého upozornilo video, a Slavia šla do oslabení.
Hloupost číslo dva: nepochopitelné chování hráčů ve zdi při následné Daridově standardce. Rozestoupili se a útočník Prekop ještě nešikovně máchl paží, takže ho do ní balon trefil. Znovu video a penalta.
Hloupost číslo tři: ještě než Darida proměnil a trefil Hradci senzační výhru 2:1, kapitán Bořil vyfasoval dvě žluté během pár vteřin. Nejdřív za provokování před rozehrávkou, pak za zlostný výlev směrem k rozhodčímu, po kterém ho spoluhráči museli držet, aby nebylo ještě hůř.
Možná vás taky napadlo: Co ta Slavia blázní?
V minulém kole se řešilo vyloučení obra Chorého, který při zbytečném extempore poprskal záda plzeňského Dweha.
Teď slávisté přišli o další dva hříšníky, celkově už posbírali šest červených karet. Ale strašit je musí i jiná čísla.
V neděli pro ně skončila dlouhatánská série ligové neporazitelnosti, která se táhla od konce minulé sezony, celkem devětadvacet zápasů.
Zbývá poslední kolo základní části a dalších pět v nadstavbě, včetně derby se Spartou, které už teď slibuje mimořádnou bitvu. Sparťané se totiž rozjeli přesně ve chvíli, kdy už s nimi v závodech o titul nikdo moc nepočítal.
Chápu, že Bořilovi bouchly saze. Dostal žlutou kartu za nic, hájil kapitána Kušej
Kouč Priske našel vhodný systém, oživil vyčichlého střelce Kuchtu, nebál se obsadit do zásadní role sedmnáctiletého Sochůrka a najednou je Sparta zase v ráži. V sobotu celkem bez potíží doma sfoukla třetí Jablonec 3:1 a herně dlouho nevypadala tak přesvědčivě.
Není divu, že si Priske liboval: „Tentokrát jsme zápas kontrolovali od začátku do konce.“
Což pro slávisty rozhodně neplatilo, i když díky Prekopově penaltě vedli a ve druhé půli se protlačili do tří tutovek. Jenže všechny vychytal famózní brankář Zadražil, který si nejvíc vychutnal Bořila: proti jeho dorážce zblízka vkleče reflexivně vytrčil pravačku a balon zázračně vytlačil na roh.
Slávistický kapitán mohl být za hrdinu, místo toho se nehezky podepsal pod zpackané odpoledne. A v Edenu musí trnout, jestli se náhodou nerodí drama, které by ještě trumflo velký obrat z první Priskeho sezony ve Spartě.
Pamatujete? Tehdy tým v jednu chvíli ztrácel na vedoucí Plzeň už dvanáct bodů, než začal z náskoku postupně ukrajovat, a nakonec se na letenské pláni rozjely pompézní oslavy.
Ale desetibodové manko v polovině dubna a nakonec stejně titul? To by přinejmenším v historii samostatné ligy nemělo obdoby.
Slavia to ví, snad proto zkratuje a zadrhává se. Pořád má k mistrovské párty daleko blíž, skoro už si sahá na trofej, jenže právě to je ve sportu nejzrádnější možný pocit.
„Co jsme předvedli v závěru, nesmíme dělat,“ věděl Trpišovský. „Nemůžeme dávat soupeřům karty do ruky.“
Bylo to naposledy?
Nebo Slavia zazmatkuje znovu?