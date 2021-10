Fotbalová liga ve třetině. S Plzní počítáme, tvrdí trenéři Sparty i Slavie

Fotbalová liga má za sebou třetinu základní části a první je Plzeň. „Máme sílu otáčet zápasy,“ pochvaluje si její trenér Michal Bílek.

Sparta ztrácí čtyři body, o další bod zpátky jsou Slavia, která má odložený duel s Olomoucí, Baník Ostrava i Slovácko.

Silná pětka odskočila zbytku pole, šestá Olomouc stejně jako České Budějovice a Hradec Králové už mají devítibodové manko.

Není překvapením, že Plzeň, Sparta, Slavia, Baník a Slovácko jsou v tabulce nahoře. Ale nečekalo se, že lídrem bude zrovna Viktoria.

Tým, který v srpnu nezvládl pohárovou kvalifikaci proti CSKA Sofie, vyhrál v lize devět zápasů z deseti, z nichž osm o gól. O dva porazil jen Karvinou.

Na Bohemians, doma proti Slovácku a s Českými Budějovicemi prohrával, ale skóre otočil. Naposledy proti Zlínu dal vítězný gól pět minut před koncem. V závěrech Plzeň strhla zápasy na svou stranu i proti Budějovicím, Pardubicím a Slovácku.

Tabulka pravdy rozdíl získaných bodů z venku a ztracených doma Slavia +13

Baník +10

Plzeň +9

Slovácko +7

Sparta +5

„I když se nám tolik herně nedaří, tak zvládneme utkání vyhrát. To je pozitivní. Na druhou stranu vím, že hra není ideální. Musíme zapracovat na tom, abychom byli lepší,“ uznal plzeňský trenér Bílek.

Z těžkých soupeřů si poradila se Slováckem a přehrála i Spartu. V příštích zápasech ji čekají duely v Teplicích, s Jabloncem, souboj pravdy na Slavii, doma s Olomoucí a v Ostravě, kde bude mít za sebou polovinu základní části.

Pokud by ligu vedla i po patnácti kolech...

„Bude to boj o každý bod,“ předvídá slávistický kouč Trpišovský. „Už před startem ligy jsem říkal, že špička tabulky bude vyrovnaná, že nebudou mezi týmy bodové rozdíly jako v minulém ročníku. Důležité budou vzájemná utkání těch týmů, každopádně Plzeň svou kvalitu ukazuje v náročných zápasech.“

„My už Slavii máme za sebou, Plzeň s ní ještě hraje, takže minimálně jeden z nich ztratí. Ale pořád je před všemi ještě hodně zápasů,“ přemítal sparťan Vrba.

Plzeň je nejlepší v domácím prostředí, vyhrála všech šest zápasů. Ale pozor, stoprocentní na svém stadionu jsou také Slovácko, Baník i Slavia.

Ta v Edenu hrála jen třikrát a šestkrát venku. Baník má poměr čtyři zápasy doma, šest venku a Slovácko hrálo pětkrát doma, pětkrát venku.

V tabulce pravdy, která zohledňuje ztráty doma a zisky venku, je na tom nejlépe Slavia a nejhůře Sparta.

Slavia ze hřišť soupeřů přivezla třináct bodů. Baník má plus deset, Plzeň plus devět, Slovácko plus sedm a Sparta jen plus pět, protože venku získala sedm bodů, ale doma dva ztratila.

Slávisté do konce listopadu hrají sedm utkání, z toho pětkrát nastoupí doma v Edenu, jednou v sousedním Ďolíčku proti Pardubicím a cestovat budou jen do Českých Budějovic. Například Spartu ve stejném období čekají duely v Ostravě či na Slovácku.

Těžkou domácí sérii má před sebou Baník: po reprezentační přestávce vyzve Slovácko, pak hostí Spartu a poté i Plzeň.

Venku ho čekají spíš pohodové duely tam, kde jeho fanoušci vytvoří domácí prostředí: představí se v Karviné, v Mladé Boleslavi proti Hradci a ve Zlíně.

Dvacet kol do konce základní části, dalších pět v nadstavbě. Šampion ročníku 2021/2022 musí ještě vyhrát spoustu zápasů.

„Ale už je vidět, že se tabulka rozděluje, prvních pět týmů je odskočených. Chceme být co nejvýš, abychom pak v nadstavbě hráli se soupeři o nejvyšší příčky doma,“ přeje si sparťanský kouč.