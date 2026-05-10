Chance Liga 2025/2026

Trest za derby padne v úterý. Proti verdiktu se neodvoláme, řekl Tvrdík

  13:08aktualizováno  13:43
Ještě před dalším nadstavbovým kolem už bude jasné, jestli se na středeční utkání s Jabloncem budou moci slávističtí příznivci vrátit na tribuny. A také, zda sobotní derby, které skončilo výtržnostmi fanoušků, bude kontumováno ve prospěch Sparty. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace s oběma aktéry zahájila řízení, jehož výsledek oznámí na mimořádném zasedání v úterý.

Slavia se bude po šlágru druhého kola prvoligové nadstavby zodpovídat ze závažného porušení povinností pořadatele, fanoušci mimo jiné na trávníku napadli několik hostujících hráčů.

Spartu komise prošetřuje kvůli nesportovnímu chování jejích fanoušků v sektoru hostů, zejména kvůli vhození pyrotechniky na trávník a poničení zařízení na stadionu.

Komise o zahájení řízení rozhodla na dnešním mimořádném jednání on-line formou. Mnohem závažnější problém má nicméně Slavia.

Šéf Sparty reaguje: Stupňovaná nenávist, vedení Slavie má na závěru derby podíl

„S ohledem na zvláště závažné události, k nimž došlo v závěru sobotního utkání mezi Slavií a Spartou, zasedla komise mimořádně už v neděli, aby se případem začala bezodkladně zabývat a stanovila další procesní postup. Komise tím zároveň jasně deklaruje, že událostem tohoto charakteru bude věnovat maximální pozornost a bude je řešit s důrazem odpovídajícím jejich povaze,“ řekl po jednání předseda komise Jiří Matzner.

Co za vniknutí fanoušků a napadení sparťanských hráčů hrozí?

Disciplinární řád kvalifikuje porušení povinností pořadatele v paragrafu 65 Porušení povinností pořádajícího klubu. Pokud se prokáže, že Slavia nepřijala dostatečná opatření, aby vniknutí a napadení sparťanů zabránila, může ji disciplinární komise potrestat pokutou až do výše 10 milionů korun, uzavřením stadionu či kontumací utkání, které se kvůli takové situaci nedohrálo.

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům předčasně. (9. května 2026)
Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?
Což je přesně případ sobotního derby.

„Bez ohledu na výsledek disciplinárního řízení považuje komise za nutné už nyní zdůraznit, že vniknutí na hrací plochu během utkání, fyzické útoky vůči aktérům utkání, vhazování pyrotechniky mezi ostatní fanoušky i další projevy násilného či nebezpečného chování nemají ve sportu ani ve slušné společnosti žádné místo,“ odsoudil předseda disciplinární komise.

Co říkají řády?

„Klub, který jako organizátor utkání: a) nepřijme taková opatření, aby v areálu stadionu nebo jeho bezprostředním okolí nedošlo k výtržnostem, poškození zařízení stadionu, potyčkám, fyzickým napadením nebo k pokusu o takové jednání; b) nezajistí, aby nedošlo k hromadnému vniku diváků na hrací plochu; c) dopustí, aby došlo k fyzickému napadení delegované osoby, člena orgánu FAČR, hráče, člena realizačního týmu, funkcionáře klubu nebo člena pořadatelské služby divákem, nebo; d) dopustí vhazování předmětů na hrací plochu; bude potrestán peněžitou pokutou až do výše 10 000 000 Kč, odehráním utkání bez přítomnosti diváků nebo uzavřením stadionu; vedle peněžité pokuty může být klub v případě, kdy je utkání ukončeno před uplynutím doby hry nebo jej není možné vůbec zahájit, potrestán též kontumací utkání.“

Zdroj: Disciplinární řád FAČR

„Ta bude při rozhodování postupovat s maximální důsledností, v souladu s platnými předpisy a s vědomím, že její závěr musí vyslat jednoznačný signál, že podobné jednání nebude v profesionálním fotbale za žádných okolností tolerováno,“ zdůraznil Matzner.

Ten svolal další mimořádné jednání už na úterý, aby trest (například uzavření stadionu či kontumace) byl známý ještě před startem třetího nadstavbového kola.

Sparta v úterý hostí Plzeň, ve středu pak Slavia hraje s Jabloncem. Už dopředu je jasné, že to bude bez severní tribuny, kterou nechal interně zavřít slávistický šéf Jaroslav Tvrdík. Zákaz se ale může nakonec týkat všech ostatních fanoušků.

„Možnost, že disciplinární komise zavře na středu celý stadion, považujeme za realistickou,“ uznal v podcastu Odboru přátel Slavie šéf Tvrdík.

„Proti rozhodnutí disciplinární komise se neodvoláme, ať bude jakékoli,“ zdůraznil. „V tomto kontextu přijímáme naši vinu jako klub a musíme za ni nést zodpovědnost. Nebudeme polemizovat o tom, jaká výše trestu má být Slavii udělena.“

Pokud bude derby podle očekávání zkontumováno, sníží Sparta tři kola před koncem nadstavby náskok Slavie v čele tabulky z osmi na pět bodů a ještě oživí naděje na zisk titulu.

Odečet bodů však v těchto mantinelech disciplinárního řádu nehrozí.

Domácí příznivci se řadili těsně za reklamními panely u hřiště už na začátku dlouhého nastavení. Dohlíželo na ně jen několik pořadatelů, těžkooděnci nastoupili na trávník až později po vběhnutí davu na plochu.

Červenými kartami slávistických hráčů Tomáše Chorého a Davida Douděry se disciplinární komise začne zabývat ve čtvrtek. Oba mají po vyloučení zastavenou činnost. Chorý dostal červenou kartu v 59. minutě za úder loktem do obličeje Asgera Sörensena, Douděra v nastavení už z lavičky po vystřídání za vulgarity směrem k rozhodčím. I když zápas zůstal nedohrán, platí všechny karetní tresty, které v něm rozhodčí udělil.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 31 20 6 5 62:33 66
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 32 17 8 7 55:35 59
4. FK JablonecJablonec 31 15 6 10 41:35 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 31 14 7 10 44:37 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 32 12 10 10 44:34 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, odveta 10. 5. v 17:00
Pardubice
vítěz 1. semifinále
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
vítěz 2. semifinále
Bohemians
1:3. odveta 10. 5. v 17:00
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 32 10 8 14 40:50 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 32 8 13 11 45:53 37
13. FK TepliceTeplice 32 7 12 13 32:40 33
14. 1. FC SlováckoSlovácko 32 6 9 17 28:46 27
15. FC Baník OstravaOstrava 32 5 8 19 26:47 23
16. FK Dukla PrahaDukla 32 4 11 17 21:45 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
