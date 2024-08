Teplický kouč po Slavii: Nebudu nic říkat, všichni viděli, co se odehrálo

Při rozhovoru v televizi O 2 bezprostředně po zápase a pak i na tiskové konferenci se snažil emoce krotit, ale bylo na něm poznat, jak je rozčílený.

V první půli Bořil v pokutovém území kopl Harušťáka ze strany do kolene, sudí Pechanec ani videoasistent Rouček to však jako faul neposoudili.

Nespokojení s verdikty hlavního rozhodčího byli hosté i v dalším průběhu.

Nejvíc je naštvala situace před vítězným gólem Slavie minutu před koncem, kdy po souboji s Ogbuem zůstal ležet Emmer, který se držel za obličej, protože cítil lehký kontakt.

Jeho spoluhráči mohli následnou akci přerušit, ale brankář Němeček místo do autu poslal míč do pole. A pak se trefil Zafeiris.

„Nejen tenhle nedovolený zákrok. Všichni viděli, co se odehrálo. To nemá cenu,“ reagoval Frťala.

Co vás trápí? „Nebudu říkat,“ zněla další odpověď.

Cítíte se poškozeni hlavním rozhodčím Pechancem a videoasistentem Roučkem? „Ne,“ zdůraznil poté.

Souboj Ogbua s Emmerem se odehrál pár metrů od jeho lavičky. Viděl ho jinak, než hlavní sudí, když poté dostal žlutou kartu?

„Nebudu se k tomu vyjadřovat. Říkají nám, jak se máme chovat, jak se mají chovat rozhodčí, když je ohroženo zdraví. On to nechal hrát, my jsme pak nedokázali hru přerušit. Měli jsme udělat něco proto, abychom akci zastavili,“ řekl Frťala.

Teplice jsou prvním týmem v letošním ligovém ročníku, který dal Slavii gól. Přesto v Edenu body neuhrály.

„Když zhodnotím utkání, chtěli jsme to Slavii co nejvíc zkomplikovat. Ale v prvním poločase jsme měli až příliš velký respekt, skoro až strach. Přes to všechno jsme domácí nepustili do šance. Do druhé půle jsme něco změnili, dostali jsme se do vedení, ale pak udělali chybu. Mrzí mě i za hráče, že jsme tady nezískali ani bod,“ poznamenal Frťala. „Když se budeme bavit o fotbale, tak naše individuální chyba nakopla domácí hráče i fanoušky a výsledkem je prohra.“