Hrubé chyby při gólech. Zápas jsme si prohráli sami, zlobil se Ščasný

„Hanousek vybíhá na levé straně před Karlssona, který nezachytí hráče. Už tam měl přijít taktický faul. Frýdek pak neskutečně opouští prostor, vyráží do levé strany a pouští za sebe do otevřeného prostoru Matějovského. Zahustel je opět metrů blíž k naší bráně než soupeř a nechá se předběhnout. A pak se ještě naši stopeři rozestoupí a nechají střílet Komličenka,“ pokračoval kouč Ščasný po první jarní porážce.



Sparta v Boleslavi padla 1:2, i když dlouhé minuty zejména v úvodním poločase dominovala. Hrála svižně a vytvářela si šance, jenže...

„Bylo až neuvěřitelné, co jsme dokázali zahodit. Utkání jsme si prohráli sami.“

Jak se budete s porážkou vyrovnávat?

Věděli jsme, že jednou přijít musí, ale vyrovnávat se s ní budu pochopitelně špatně. I když parametry zápasu po reprezentační přestávce byly velmi dobré. Hráli jsme v pohybu, byli jsme strašně nebezpeční, ale po přestávce náš výkon upadal.

Navíc jste hned z první soupeřovy střely inkasovali.

O hrubých chybách, které jsme v tu chvíli udělali, jsem už mluvil. Neberte to jako kritiku, ale štve mě, čeho jsme se dopustili v době, kdy jsme si říkali, že se podobných omylů musíme vyvarovat.

Přesto jste se do zápasu díky penaltě vrátili, když Kanga vyrovnal.

Já v tu chvíli věřil, že zápas otočíme, ale my úplně přestali hrát. Že jsme v sobě nenašli sílu zápas dotáhnout do vítězného konce, je špatné zjištění.

Budete vyčítat Nitovi špatnou rozehrávku před druhým gólem?

Chceme, aby věci řešil konstruktivně, fotbalově, jenže tady to nemělo hlavu ani patu. Kopnul míč přímo soupeři, co k tomu mám říct? Florin ovšem nebyl jediný, kdo udělal chybu, ovšem za stavu jedna jedna je to trestuhodné.

Pouze mezi náhradníky začali utkání Hložek s Chipciem, proč?

Minule s Olomoucí podali velmi dobrý výkon, jenže po reprezentačních povinnostech absolvovali jediný plnohodnotný trénink - v pátek před zápasem. Působili unaveně, proto nehráli. Nicméně si nemyslím, že by zrovna tohle dneska rozhodlo.

A zraněný kapitán Dočkal, kdy bude k dispozici?

Nechtěli jsme riskovat případné zhoršení jeho stavu. Vyhrál rozum nad tím, abychom něco uspěchali a pak nám scházel ještě třeba další dva měsíce.