Ščasný: Pořád máme na čem pracovat, body nám zachránil brankář Nita

Sparta dala jediný gól utkání po standardní situaci, jinak se ale bránila, čelila řadě příležitostí soupeře a v závěru dokonce přečkala i pokutový kop, který neproměnil domácí Kozák.

Čtvrtá jarní výhra se nerodila lehce, viďte?

Hlavně v první půli jsme se nedokázali vyrovnat s obrovským nasazením, agresivitou a napadáním Liberce, na které jsme se přitom připravovali. Je to neuvěřitelné, ale co znám Liberec, na tomhle stadionu vždycky hraje s takovým nasazením, ať je tady jakýkoli trenér. Je hrozně nepříjemné tady hrát. Jediné plus na naší hře v prvním poločase bylo, že jsme ho přežili, a Liberec neměl žádnou větší gólovou šanci.

Proč jste měli s hrou domácích takové problémy?

Roli hrály dva faktory. Za prvé jsme v Liberci sedm let nevyhráli, a za druhé kvalita hřiště. Po několika ztrátách jsme se báli vzít si míč. Ve druhé půli jsme liberecké agresivitě a nasazení dokázali čelit líp, ale ne že by to byl nějaký nádherný fotbal. Pro diváky to nebylo nic moc koukatelného. Rozhodla naše skvěle zahraná standardní situace a vychytaná penalta. Co se týče naší hry, tak jsme si moc dobře vědomi, že máme pořád hodně na čem pracovat.

Co říkáte na výkon brankáře Nity, který v prvním poločase chytil trestný kop a ve druhém penaltu?

Takhle bych si představoval výkon brankářů. Když chcete hrát nahoře, brankář vám musí v sezoně nějaký počet bodů přinést. Dnes to byl jeho den, kdy nám ty body zachránil.

Na druhou Plzeň, kterou potkáte za týden, ze třetího místa ztrácíte jedenáct bodů, lze to ještě stáhnout?

V tuhle chvíli se vůbec nedíváme, kde jsou týmy před námi. Tu strašnou ztrátu jsme si na podzim zavinili sami. Vpředu se odehrává naprosto oprávněný souboj mezi Slavií a Plzní. My musíme hledět na vlastní zápasy a za každou cenu se dostat do pohárové Evropy. Dva roky jsme v Evropě nebyli a strašně moc to potřebujeme.