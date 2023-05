Lavička se vrací do Sparty. Bude šéfovat akademii na Strahově, nahradí Hřebíka

Lavičkův návrat „domů“ má v sobě jistou symboliku. Je poslední trenérem, který Spartu dovedl k ligovému titulu.

Od roku 2014 tak blízko jako letos triumfu nebyla. Ve zbývajících dvou kolech na Slovácku či doma s Plzní potřebuje získat bod.

„Je to příjemný pocit. Vracím se do klubu, ve kterém jsem toho jako hráč i trenér prožil opravdu hodně. Těším se na svoji novou roli, na spolupráci se všemi lidmi v naší akademii, v celém klubu i s našimi fanoušky,“ řekl Lavička pro klubový web.

Ve Spartě v osmdesátých a devadesátých letech hrával jako levý záložník, získal několik titulů. Poté se do Sparty vracel jako trenér: vedl ji na jaře 2002, poté v roce 2008 a pak od léta 2012 do dubna 2015.

Před týdnem před derby mu klub předával památeční dres k čerstvým šedesátinám.

Jako kouč působil také v Liberci, s kterým získal titul v roce 2006. Úspěchy měl v Austrálii, v Polsku i u české reprezentace do 21 let. Loni působil u kuvajtské reprezentace.

„Vítězslav Lavička je osobnost s bohatými trenérskými zkušenostmi, které může na Strahově předávat dalším generacím trenérů a hráčů. Klíčovou úlohou člověka, který stojí v čele akademie, je vzdělávat a rozvíjet trenéry a všechny další, kteří se na chodu Strahova podílejí. Jsme přesvědčeni, že Vítězslav Lavička je pro tuto pozici správnou volbou,“ prohlásil sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Vítězslav Lavička coby trenér české jedenadvacítky

I čtyřiasedmdesátiletý Jaroslav Hřebík byl v minulosti několikrát trenérem Sparty, v posledních jedenácti letech pak společně s trenéry a realizačními týmy pracoval v klubové akademii.

„V první řadě musím panu Hřebíkovi poděkovat za dlouholetou práci na Strahově. Podílel se na tom, že klub za dlouhou dobu jeho působení vychoval vynikající hráče, kteří se dostali nejen do našeho áčka, ale také do zahraničí a do reprezentace,“ poznamenal generální ředitel František Čupr. „Strahov je součástí DNA Sparty, je to klíčová součást našeho klubu.“