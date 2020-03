Nechápu, nedokážu si vysvětlit. Kouč Sparty další ztrátu těžce nesl

Spartě do smíchu rozhodně není, v lize nevyhrála počtvrté za sebou.

Na jaře má ze tří zápasů jediný bod a nový trenér Kotal po prohře v Olomouci se mračil i po domácí premiéře. Jeho tým hrál v sobotu večer 2:2 se Zlínem.

„Musíme pracovat, hráče podpořit, nabudit je, aby si věřili. Přijde mi, že se bojí hrát. Někdy mají zase sebevědomí na rozdávání, což někdy škodí,“ přemítal Kotal.

Dvakrát jste ztratili jednogólové vedení. Na co to ukazuje? Na slabou psychickou odolnost?

To přece není o psychice, ale o tom, že jsme udělali hrubé chyby. Nechci se na ně vymlouvat, ale obě gólové situace soupeře se daly vyřešit líp.

Na hrubky jednotlivců si stěžoval už váš předchůdce Jílek.

Situace, z kterých Sparta dostávala góly, jsme si analyzovali. Když jste v útočné fázi, musíte mít pokryté nejvíc vysunutý hráče soupeře, aby vám neutekli do brejku. A pak se podívejte na to naše postavení. Náš obránce nemůže hlídat vzduch, to je základní věc.

Čeká vás sérii tří zápasů s elitními týmy: pohár s Ostravou, derby na Slavii a liga s Plzní, nejlepším týmem jara. Zmátoří se Sparta?

Do každého zápasu jdeme s nějakou vizí a záleží, jak to hráči realizují. Ale pokud uděláte takové chyby, tak nevyhrajete. My se těch hrubých chyb musíme vyvarovat. Řešení některých situací je pro mě nepochopitelné. Na tréninku vidím, že hráči jsou na tom dobře, ale při zápase pak udělají... Nedokážu si to zatím vysvětlit.

Co například?

Před prvním gólem náš hráč není v bočním postavení, ale je čelem k míči. Pak mu ten půl krok na Poznara chybí, to je taky základní věc.

Ještě to mohl zachránit brankář Heča, ale tým znovu nepodržel. Souhlasíte?

Ten gól už jsem si na video prohlédl. Jestli měl strach do toho jít... Nevím. Měl to na ruce a mohl míč vyrazit. Podle videa to tak vypadalo.

Tým sráží chyby, ale také postrádá nadstavba dopředu. Nechybí vám tam lepší řešení v ofenzívě?

Hráli jsme v deseti, měli čtyři gólové šance, tak jakou nadstavbu máte na mysli? Samozřejmě, Tetteh jde sám na bránu a zastaví se. Proč? Co si o tom mám myslet? Jestli se bál? Proč nestřílel? Ve vápně si musíme věřit, dohrávat to tam. V Olomouci jsme měli jedenáct průniků do vápna, ale efekt byl nula.

Kapitána Bořka Dočkala jste nechal celý zápas na lavičce. Proč nehrál?

Byl připravený, hrát mohl, ale rozhodli jsme se jinak. Myslím si, že to bylo správné. Bořek je výborný hráč, ale Zlín má fotbal založený na soubojích ve středu pole. Teď je to válka. Na hřišti válčíte, když v těch soubojích nejste, tak vám to chybí.