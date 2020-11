Kotal: Takový fotbal nemá budoucnost. Vadí mi, jak nás jedna chyba zlomí

Za stavu 0:3 minutu před koncem sparťanský brankář Florin Nita zlikvidoval pokutový kop, čímž spustil nejpovedenější fázi svého mužstva v zápase.

V nastavení snížil Krejčí na konečných 1:3, byť utkání by spíš odpovídal výsledek 0:4. Až tak byla Sparta v předchozích minutách špatná.

„Nevím, co se stalo, že nás první gól zlomil,“ řekl Kotal. Nejdřív odpovídal v rozhovoru pro televizi O 2 Sport, pak na tiskové konferenci.

Je pro vás horší výsledek, nebo předvedená hra?

Obojí, jednoznačně. Přitom jsme do utkání nevstoupili špatně, ale jak jsme jim v sedmé minutě darovali gól, tak se to zlomilo. Měli jsme špatný pohyb, Plzeň nás přehrávala a zaslouženě v poločase vedla tři nula. Pak už to jen udržovali, my jsme se snažili s tím něco udělat, ale to se nepovedlo.

To vás gól v sedmé minutě tak zaskočil?

Neměl by nás položit, i když padl po chybě. Ale asi jo... Většina přihrávek šla dozadu, což se mi vůbec nelíbilo. Takový fotbal nemá budoucnost.

Byl to nejhorší ligový výkon od chvíle, kdy jste v únoru Spartu převzal?

Ano, jak podle výsledku, tak podle hry.

Čím si tak špatný výkon vysvětlujete?

Stává se, že padají góly po chybách. Ale mužstvo musí zareagovat jinak. Budu se opakovat, chyběl pohyb a dělali jsme hrubé chyby.

Nebylo to poprvé, co jednotlivci jako Plechatý v Plzni doslova přihráli soupeři na gól. Proč se to děje?

Tak zase si nevybavuju, že bychom se takových chyb dopustili v posledních utkáních. Chyby k fotbalu patří. Mně spíš vadí, že nás jedna chyba srazí, že jsme se z toho nedokázali vzpamatovat. Uděláme si rozbor, kde byly chyby. Několikrát jsme měli špatné postavení, to jsem v poločase vyčítal Plechatému. Když rozehráváte ve třech, musí být krajní hráč u lajny. Ale on stál blízko středového hráče, takže ten stejný protivník, který ho atakuje, může atakovat i toho krajního. Musíme se z toho poučit.

Na bránu jste vystřelili až v závěru, co chybělo vaší ofenzívě?

Snaha hrát dopředu. Pořád jsme si to dávali zpátky, i když jsme mohli přihrát dopředu. V první půli mi úplně chyběly křižné balony, přitom prostory tam byly. Všechno jsme hráli nakrátko.

Čekal jste víc od zkušených hráčů jako jsou starší z Krejčích či Dočkal?

V první půli byl nejlepší Polidar, který se snažil, podržel míč. Ano, od zkušených hráčů jsem čekal lepší výkon.

Měl na váš výkon vliv čtvrteční pohárový duel ve Skotsku?

Nedokážu říct, ale hlavně se nechci vymlouvat, křeče nikoho nechytaly. Plzeň byla lepší, přehrála nás a zaslouženě vyhrála.

Proč jste nestřídal dřív než až v 63. minutě?

Do druhé půle jsme tam nechali hráče, kteří to zavinili, aby se z toho pokusili dostat ven. Ale to se nedařilo, tak jsme chtěli střídat po deseti minutách, ale dlouho nebyla hra přerušená.

Vítáte reprezentační přestávku?

Spousta kluků nám odjede na srazy, k tomu máme marody. U Čelůstky je to svalové zranění, to vypadá na delší rekonvalescenci. Budeme se snažit dát dohromady.