První Kotalova ligová výhra ve Spartě. Co dál? Zase vyhrát, říká kouč

Mužstvo převzal 18. února, první ligový zápas vyhrál 31. května. Mezitím tři porážky, dvě remízy a výhra ve čtvrtfinále v poháru.

A také dva a půl měsíce bez fotbalu, který zastavily obavy kvůli šíření koronaviru.

„Co dál? Zase vyhrát,“ zdůraznil dobře naložený Kotal, jemuž se viditelně ulevilo.

O čem po vítězství v Karviné ještě mluvil?

O špatném vstupu do utkání. „Zase nám začátek nevyšel, naštěstí rozhodčí gól soupeře neuznal. Pak jsme měli několik příležitostí my, ale neproměnili jsme a domácí nás potrestali. V poločase jsme si řekli, že herně je to celkem v pořádku a že to prostě přijít musí. A taky přišlo.“

O parádní druhé půli. „Rozhodlo, že jsme během pár minut dali dva góly a výsledek otočili. Hráčům narostlo sebevědomí, dobře kombinovali a připravovali jsme si další šance. Ty akce nebyly náhodné, příležitosti jsme si vytvářeli trpělivou kombinací. A dali jsme i pěkné góly.“

O poločasovém prohození křídel Karlssona s Hložkem. „Viděli jsme, že jejich levý obránce má potíže, tak jsme se rozhodli hráče prohodit, aby Karlsson i Hložek nehráli přes nohu. A oba dali gól, i když Karlsson svou slabší pravačkou. Ale on to tak má, bere si míč do středu.“

O Karlssonovi, který dal na jaře v pěti zápasech včetně poháru čtyři góly. „Díky rychlosti i technice má k tomu předpoklady. Během přestávky měl zdravotní problémy, proto nemohl hrát proti Plzni od začátku. Jsem rád, že je v pořádku. Potřebuje míč do tahu, do pohybu, pak je nebezpečný.“

O složení obrany. „Věděli jsme, že musíme něco změnit. Výkon s Plzní nebyl optimální. Šli jsme do toho zápasu s určitým záměrem, který nevyšel. Proto jsme vrátili Hancka na stopera ke Štetinovi a vlevo šel zpátky Frýdek.“

O stoperské dvojici pro příští zápas. „Štetina má karty, takže musíme složení zvážit. Máme několik možnosti, podíváme se i na soupeře. Vepředu hraje Řezníček, kterého znám ještě z působení v Brně. Těžký protivník pro stopery. Musíme se zamyslet a probrat možnosti.“

O zápase s Teplicemi, který se hraje už ve středu. „Zápasy jsou rychle za sebou, ale pro všechny týmy je to stejné. Samozřejmě my tam máme ten dlouhý přesun do Prahy. Hráčům jsme do Karviné vzali rotopedy, aby hned po zápase měli regenerační trénink. Pro psychiku je důležité, že se vyhrálo. Hráči se přesvědčili, že když budou makat na sto procent, tak to půjde.“