Cenné vítězství, po těch prohrách potřeboval tým už zklidnit, řekl Kotal

Před pár týdny vedli ligu bez ztráty bodu, do nedělního utkání na Slovácku šli sparťané však až ze třetího místa.

Prohrávali, do půle vyrovnal svým osmým ligovým gólem sezony Juliš a v samém závěru po povedené individuální akci rozhodl stoper Pavelka.

„Velmi cenné vítězství. Věřím, že nám pomůže do dalších zápasů,“ přál si Kotal.

Do konce podzimu Sparta hostí ve středu troufalého nováčka z Pardubic, pak hraje v Opavě a doma s Libercem.

Oddechl jste si? S Evropskou ligou jste prohráli pětkrát ze sedmi utkání.

Mužstvo už potřebovalo zklidnit. Jsem rád, že jsme to tady zvládli. Na Slovácku to má každý těžké. Viděli jsme ho posledně v Liberci, kde hrálo výborně. I proti nám byli velmi dobří, s větším počtem hráčů chodili dopředu.

Minule po derby jste si povzdechl, že jste hráli příliš pomalu. Na Slovácku to bylo lepší?

Měli jsme hru zjednodušit, protože terén nebyl pokropený, byl tvrdý a kombinovat moc nešlo, míč hrozně skákal. Chtěli jsme hrát za obranu na naše rychlé hráče, jen škoda, že to Dejvid (Karlsson) neproměnil.

Gól dal předtím Juliš po hezké akci.

Jo, to byl pěkný gól. Pas za obranu, centr a Juliš do prázdné brány.

Ale sudí odmával ofsajd. Co jste si říkal, když situaci zkoumal videoasistent?

Máme svoje video a technik nám hlásil, že by gól měli uznat. Takže jsme pak ani nebyli překvapení. A pak nám v druhé půli gól neuznali, ale naštěstí to v závěru trefil Pavelka.

Začátek druhé půle vás v dobrém rozpoložení nezastihl. Co se stalo?

Pořád máme co zlepšovat. Chtěli jsme hrát rychle, ale jak míč nešel přesně do nohy, tak to bylo složité. Jsem rád, že jsme to zvládli bez větších chyb.

Jak hodnotíte výkon kapitána Dočkala? Neuvažoval jste, že byste ho v půli střídal?

Neuvažoval. Ten terén byl pro tvořivé hráče těžký, kontrola míče složitá. Chyby dělá každý a Dočkal je zkušený hráč, že ho pár zkažených míčů nerozhází.

Takřka celý zápas odehrál starší z Krejčích. Jak se vám líbil on?

Svým výkonem patřil k lepším hráčům.