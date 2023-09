Kotal při návratu gól nedostal a slavil: Na defenzivu jsem pedant

Co bylo nejtěžší v těch několika dnech udělat?

Věděli jsme, že po osmi gólech ve dvou zápasech nebyla v týmu nálada ideální. Proto jsme jsme celou dobu přesvědčovali hráče, že to v nich je. Že mají na to, aby plnili naše úkoly, aby dokázali hráli z důsledné obrany. Bylo to důležité, protože Jablonec disponuje velkou ofenzivní silou.

Povedlo se, ale bylo to hlavně v závěru hodně hektické.

Bylo a možná škoda, že jsme v první půli nedokázali dát druhý gól. Naštěstí tři body zůstali v Hradci.

Sestava změn oproti předchozímu zápasu nedoznala, změnili jste ale systém obrany, místo ve třech hrála ve čtyřech. Proč?

Protože předchozí dvě utkání právě v tomhle ukázala, že je potřeba něco změnit. Já jsem pedant na defenzivu a na pečlivost v obraně, což asi rozhodlo, i když jsme měli i štěstí.

Fanoušci vás vítali už před zápasem, klub pro vás připravil i dojemný klip. Co tomu říkáte?

Že to vnímám a že jsem rád. Hodně pozitivních ohlasů bylo i na internetu, až z toho šel trochu strach, byla to velká zodpovědnost. Proto jsem rád, že to vyšlo a že se návrat se vydařil.

Pod vašim vedením poprvé odehrál téměř celý zápas zkušený Václav Pilař, který navíc přihrál na vítězný gól. Co jeho výkonu říkáte?

Že mu pomohlo, že jsme ho vrátili na levou stranu, on to tam umí, navíc si umí pěkně navést míč na střelu pravačkou. Pro nás byl hodně platný hlavně v útočné fázi. A že vydržel až do samého konce? My spolu máme nadstandardní vztah, byli jsme domluvení, aby řekl, kdyby potřeboval střídat. Ukazoval to až ke konci.

Zápas se lámal kolem 70. minuty, kdy nejprve soupeř neproměnil obrovskou šanci, aby hned při vašem protiútoku byl vyloučený hráč Jablonce. Jak jste to prožíval?

Nejdřív mi zatrnulo, bylo to na hraně, ale takový je fotbal, soupeř nevyrovnal a pak šel do deseti. Ono to ale mohlo být jinak, kdyby třeba Vašulín ve své šanci přihrál Krejčímu, který by pak střílel do prázdné branky.