Jílkův první den: V kabině jsem cítil energii, hráči musí změnit myšlení

Sparťané v pondělí začali společnou přípravu. O novém trenérovi se dozvěděli, až když měli po sezoně.

Jaký dojem udělal kouč na hráče, se ukáže za čtyři týdny, až Sparta vstoupí do nového ligového ročníku. „Věřím, že rychle najdeme společnou řeč,“ poznamenal Jílek.

Co všechno musí Sparta udělat, aby s vámi byla úspěšná?

To je hodně široké téma. Sparta se dosud nějak prezentovala, moje představa je jiná. Těch věcí a detailů je strašně moc. Ze dne na den to nepůjde.

Co se musí změnit nejdřív?

Je zapotřebí nastavit jednoznačné principy v útočné a obranné fázi, tlak na míč, kvalitu a herní schéma v přechodové fázi, reakce a chování hráčů po ztrátě i zisku míče. Ale to všechno je podložené změnou mentality.

To znamená?

Je třeba změnit myšlení hráčů, aby přistoupili na nároky nového trenéra. To bude stěžejní úkol pro nás.

Změnit myšlení musí hráči například při obranných standardkách, které jsou dlouhodobě slabinou mužstva. Souhlasíte?

Pokud něco nefunguje, je prioritou na tom pracovat. Nevím číslo, kolik Sparta v minulém ročníku dostala branek ze standardek, ale vnímám, že to byl extrémní problém, hlavně v důležitých utkáních.

Jak na tom chcete pracovat?

Jde o to, aby to vnímali hlavně hráči. Jde o jejich přístup a odpovědnost k danému úkolu. My trenéři jim pomůžeme s taktickou stránkou, s výchozím postavením. Je důležité hráče nastavit na to, že souboj zvládnou.

Přípravu začalo třiadvacet fotbalistů, dalších osm má povolený pozdější nástup a pět léčí zranění. Kolik hráčů chcete mít v kádru?

S šestatřiceti do sezony nepůjdeme, já preferuju spíš nižší počet, s tím se líp pracuje. Ale když jdete do pohárové kvalifikace, musíte mít hráčskou rezervu. Je výhodou, že máme béčko a jeho tréninkový proces bude korespondovat s nároky áčka.

Máte už v hlavě, kdo bude patřit do základního kádru, s kterými hráči bude pracovat přece jen víc?

Sami dobře víte, že startovní čára nikdy není stejná pro všechny. S některými počítáte na určité pozice víc, s některými míň. Ale v tuhle chvíli svých patnáct hráčů určitě nemám.

Jakou pozici mají u vás Kaya, Ben Chaim a Mandjeck?

Já s nimi nemám přímou zkušenost, ale není problém si během jednoho až dvou týdnů udělat obrázek. Je to otázka dalšího vývoje.

Kolik času hráči dostanou, aby vás přesvědčili, že mají na to ve Spartě zůstat?

Musíme zjistit, jak se chovají, jak snáší nároky. Myslím si, že příprava na to stačí, že je to dostatečně dlouhá doba. Když to navnímáme rychleji, bude to lepší.

Vedení klubu vám přivedlo čtyři posily: Vindheima, Trávníka, Krejčího a Kozáka. Brzy byste měl mít na tréninku i Lischku. Jste s přestupy spokojený?

Všechno jsme s Tomášem Rosickým konzultovali, pohled máme podobný, takže jsem spokojený. Od začátku jsme se bavili o Kozákovi, Trávníkovi, Lischkovi... Základní body máme vyřešené. Stoper, střední záložník, útočník. Ale víme, že kvůli lepší konkurenci je třeba se pořád dívat do obrany i do zálohy. Máme ještě trochu prostor pro zvýšení kvality. Pokud by byl někdo dosažitelný, tak bychom reagovali.

Nejlepším hráčem Sparty na jaře byl šestnáctiletý Hložek, který většinu zápasů odehrál na pravém křídle. Je to jeho post?

Vzhledem k tomu, jak situace ve svém věku řešil, tak si dovedu představit, že se může posunout i do středu. Ale to jsou jen úvahy. Každopádně, jak v šestnácti dokázal zvládnout první rok v lize a ještě ke všemu ve Spartě, tak v něm je obrovský potenciál. Teď přichází období, aby svou pozici obhájil a zlepšoval se. Abychom z něj vytěžili maximum.