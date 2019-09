Dát doma tři góly a nevyhrát... Sparťanský kouč Jílek nechápal

Jen Opava a Bohemians dostali víc branek než Sparta. V osmi kolech jich Jílkův tým inkasoval čtrnáct a to hrál pět utkání doma.

„Právě, podívejte se na skóre. Šestnáct čtrnáct, to je argument, proč ztrácíme. Obdržené branky nás strašně sráží,“ prohlásil Jílek.

Proč s tím něco neuděláte? Vždyť máte za sebou už osm kol.

Ze čtyř střel jsme dostali tři góly. Soupeři nás trestají z mála šancí, které jim navíc ještě darujeme. My si šance musíme vypracovat, soupeři ne. Pořád děláme individuální chyby.

Proč vaši hráči tolik chybují? Neunáší tlak? Jsou nervózní?

Kdybychom ten hlavní důvod sami věděli, asi bychom se pak přestali divit. Je to kombinace různých věcí, roli v tom hraje individuální rozhodování hráčů. Děláme těžko předvídatelné věci, které se stávají opakovaně.

Ale proč se stávají?

Hráči jsou nastavení, že to chtějí řešit konstruktivně. V poslední chvíli zjistí, že to nejde, srazí se jim myšlenky. Není to otázka jednoho zápasu a jednoho hráče. V reprezentační přestávce s tím musíme něco udělat.

Po čtyřech inkasovaných gólech v Mladé Boleslavi jste ze sestavy vyndal Štetinu. Proti Olomouci ho zase nasadil a on hrubě chyboval.

Chtěli jsme, aby si odpočinul. V týdnu během tréninků vypadal dobře, pracoval. Nebyl žádný důvod mít obavy. Nejdete do zápasu s tím, že o hráči pochybujete, jestli to zvládne, jestli něco neprovede. Ale co udělal, tak to samozřejmě překvapí.

Nakonec Štetinův kiks na 1:2 vadit nemusel, skóre jste otočili. Když už jste vedli 3:2, silné mužstvo by náskok nepustilo. Souhlasíte?

Ano, silné mužstvo ve smyslu obranné činnosti by si výsledek pohlídalo. Dovedlo by to k vítězství. Nejdřív zbytečně ztratí míč Mandjeck a je z toho břevno. A pak soupeři umožníme, aby vyrovnal.

Tým za stavu 3:2 hrál pořád dopředu. Nešlo to z lavičky ukočírovat, aby hráči tolik nebláznili?

Rovnováha tam být musí. Nemůže se stát, abychom za stavu 3:2 byli nastavení 90 ku 10 do ofenzívy. Tam musí být jiný poměr. Měli jsme šance na čtvrtý gól, ale nejde se v takové situaci za ním hnát za každou cenu. Měli jsme být trpěliví a soupeře nepustit do šancí.