Kouč Jílek: Je tu zásadní problém z bodového hlediska, máme jich málo

Sparta doma hrála devátý ligový zápas podzimu, počtvrté nezvítězila. Porážky se Slováckem a v derby se Slavií, remíza 3:3 s Olomoucí a naposled v páteční předehrávce 17. kola další přestřelka.

Jílkův tým třikrát prohrával, bod mu zajistil Tetteh deset minut před koncem.

„Za druhý poločas nemám hráčům moc co vytknout, ale první půle byla špatná. Nezapadá do kontextu vítězného zápasu,“ prohlásil sparťanský kouč.

Čím si první poločas vysvětlujete?

Budeme chtít od hráčů vysvětlení, budeme se ptát. Přijde přes deset tisíc lidí a my předvedeme takový způsob. Mě samotného to zaskočilo.

Vrátili jste se zpátky v čase?

Připomínalo mi to začátek sezony. Ten způsob hry, nízká míra aktivity, kvality, nebyli jsme kompaktní. Do zápasu jsme vstoupili strašně špatně. První poločas se neodvíjel od toho, jaký jsme měli záměr.

Plán jste měli jaký?

Aktivní blok, rychlá kombinace, tlak do zakončení, odhodlání. Vysvětlení není pro mě jednoduché.

Góly jste soupeři zase nabídli sami. V tom jste se také vrátili zpátky. Souhlasíte?

Opakuje se to, dostáváme jednoduché branky a je jejich strašně moc. Soupeři je nabídneme i tím naším přístupem. Před prvním gólem po ztrátě míče se to dalo řešit sprintovým návratem hráčů. Před druhým gólem se rozestoupí zeď, třetí gól individuální chyba. To je jedna rovina.

A ta druhá?

I tak jsme to měli zvládnout, měli jsme dost času, abychom zápas vyhráli.

Když to koncem října vypadalo, že se nadechujete, tak jste zase zakopli. Minule v Jablonci jste ztratili dvougólový náskok, pak doma neporazíte nováčka. Je to ubíjející?

Tak je to celý podzim. V momentě, kdy se něco povede, tak vzápětí zase o body přijdeme. Přitom pro atmosféru v týmu, pro klid na práci jsou výsledky důležité. Když párkrát za sebou vyhrajete, mužstvo to cítí. A pak je tu zásadní problém z bodového hlediska, bodů máme málo. Představovali jsme si, že závěrečnou část podzimu začneme vítězně a budeme v tom pokračovat.

Po šesti zápasech jste do základní sestavy nasadil Mandjecka. Chyboval před prvním gólem, ani pak nehrál dobře. Vyčítáte si to?

To je těžké hodnotit, protože nevíte, jak by se utkání vyvíjelo, kdyby nastoupil Krejčí. Jemu nevyšlo utkání v Jablonci, Mandjeck v tréninku vypadal dobře, s ním jsme tam chtěli mít víc kreativity. Po té chybě se hodně hledal.

Proč nehrál Hašek?

To bylo čistě naše rozhodnutí po zhodnocení předchozích zápasů a s výhledem do utkání s Budějovicemi, kdy jsme předpokládali hru do plné obrany. Martin je spíš do zápasů nahoru dolů, je dobře kondičně připravený.

Krátce po vašem vyrovnání na tři tři sudí zápas na pár minut přerušil, protože kvůli dýmu ze světlic byla velmi špatná viditelnost. Přibrzdilo vás to ve snaze za vítězným gólem?

Přišlo to asi v nejlepší naší pasáži. Měli jsme tlak, mohli jsme rychle rozehrát standardku. Nebylo to příjemný a šťastný.

Nakonec jste vyhrát mohli, pokud by sudí Marek v nastavení odpískal penaltu za zákrok Čoliče na Kozáka. Jak jste to viděl?

Sám Libor Kozák mi říkal, že to faul byl. Z mého pohledu diskutabilní věc a zákrok na penaltu. Ale opakuju, že jsme měli dost šancí dát góly dřív, takže nechci hledat berličku v penaltovém zákroku.