Zklamání, i když po takovém průběhu je bod cenný, řekl kouč Jílek

Sparta po třech kolech na nejlepší týmy ligy ztrácí pět bodů, Slavia a Plzeň jí utíkají už od začátku sezony.

Na úvod domácí porážka se Slováckem, pak vítězství proti Jablonci a v Budějovicích jen remíza.

„Výsledek je pro mě zklamáním, protože jsme přijeli pro tři body. Ale v kontextu toho, že jsme o dvě branky prohrávali, je bod cenný,“ řekl Jílek.

Čemu přičítáte velmi špatný vstup do utkání?

Dostávám otázky, že to bylo kvůli nekoncentrovanosti. Ale když se na to podíváte, šlo o individuální chyby. Nejdřív Costa, měl odehrát z mého pohledu čistý balon. Pak při gólu hloupé vystoupení Hanouska, který reagoval na hráče a už jsme to nestačili zavřít.

Po třech minutách jste prohrávali 0:1, jaké jste hráčům dával pokyny?

Každý zápas má vývoj, spíš to chtělo hru zklidnit, mít trpělivost, nezahazovat míče. Je to na hráčích, jak si s tím poradí. Gól v úvodu dostat můžete, ale pokud chceme hrát o nejvyšší příčky, tak si i s takovým průběhem musíme poradit. Musíme reagovat. Že bychom pak měli tlak, šance, to ne. Byly to jen ojedinělé záblesky.

Proč to mužstvu dopředu nejde?

Super to nebylo, hlavně v přechodové fázi jsme měli problém. Pak je to otázka individuální kvality hráčů. Musíme být schopní přejít jeden na jednoho. Otázka součinnosti, abychom se přes soupeře dostali na jeden dva dotyky. To jsem postrádal.

Jak to zlepšit?

Musíme být přesnější, kvalitnější. Samozřejmě, když prohráváte, tak výsledek honíte, vzadu to otevíráte. Soupeř hrozil z brejků a při nás párkrát stálo štěstí.

Hráli jste třetí kolo a na hřišti jste měli třetí stoperskou dvojici. Proč jste se tentokrát rozhodl pro Costu?

Nikdy nebudu hodnotit oprávněnost kroku, protože to jsou jen spekulace. Každé utkání je jiné, nikdo nemůže říct, jak by to vypadalo, kdyby tam byl Radakovič - Štetina nebo Kaya - Štetina. Chtěli jsme tam mít levonohého stopera. Costa v minulé sezoně patřil k pilířům obrany. Slibovali jsme si od něj víc kvality, kterou nenaplnil. Na jeden zápas těch chyb bylo moc, ty problémy byly viditelné. Ale nejde říct, že jsme tady ztratili body kvůli Costovi, to rozhodně ne. Naším záměrem je hráče připravit, aby byl nachystaný na Evropu.

Mužstvo dál spoléhá na Kangu, který jeden gól dal, na druhý přihrál. Byl hodně ve hře...

Musel být, protože jsme přešli na hru se dvěma útočníky a on měl ve středu pole logicky hodně prostoru. Umí připravit předfinální a finální fázi. Pak je to otázka krajů a hrotových hráčů. Hráli jsme zbytečně složitě. Když máme vepředu Kozáka s Tettehem, má tam jít cílený kvalitní míč. Oni to dohrají.

Kozák třetí zápas a znovu neskóroval. Nejste z něj už nervózní?

Nejsem. Výborně pracuje pro mužstvo, do šancí se dostává. Věřím, že se probudí a začne je proměňovat. Nemám důvod nad ním lámat hůl.