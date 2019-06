Velká snaha i nedostatky. Jílek poprvé vedl Spartu, Radakovič se zranil

„Bylo to zcela standardní první přípravné utkání. Se spoustou nepřesností i chyb, ale také s velmi dobrými pasážemi,“ prohlásil Jílek. „Měli jsme povedené vstupy do obou poločasů, jen v tom druhém jsme převahu nevyjádřili gólově. A v závěru už to z naší strany nebylo tak běhavé ani kvalitní.“



Sparta v prvním přípravném zápase porazila Benešov Sestava Sparty v 1. poločase: Heča - Zahustel, Radakovič (36. Lischka), Kaya, Dudl - Fortelný, Hašek, M. Frýdek, Kanga, Karlsson - Tetteh. Sestava Sparty ve 2. poločase: Nita - Zahustel, Kaya, Lischka, Hanousek - Plavšič, Hašek, Trávník, Ch. Frýdek, Dudl - Fortelný.



I proto soupeř korigoval v posledních minutách stav na 1:3 a celý druhý poločas vyhrál. V tom prvním ale Spartě nestačil, rychle inkasoval dvě branky od Tetteha a před pauzou dostal po rohovém kopu ještě jeden gól.

Sparta v prvním utkání přípravného období využila sedmnáct fotbalistů, z letních posil nastoupili pouze střídající Trávník a Lischka, který nahradil Radakoviče. Toho po jednom ze soubojů v první půli odnesli do kabin na nosítkách.

„Nominaci jsme dělali s ohledem na fyzickou připravenost hráčů. Někteří měli i drobné zdravotní potíže, a tak jsme nechtěli riskovat, že se hned zkraje sezony dostaneme do problémů. Bohužel jsme přišli o Uroše, i když zatím nevíme, jak vážné jeho zranění bude,“ nepouštěl se Jílek do podrobností.

Nový sparťanský trenér napoprvé nenasadil Andrease Vindheima, nového pravého obránce z Malmö, ani Ladislava Krejčího, posilu do zálohy z Brna. Reprezentant Libor Kozák má prodlouženou dovolenou a do přípravy se zapojí později.



Letní příprava Program a výsledky

„V zápase jsme chtěli být disciplinovaní, odehrát ho bez negativních emocí, což se nám dařilo. Na všech jsem viděl velkou snahu, ale také značné rezervy v kvalitě a organizaci hry,“ uvědomuje si Jílek.



I proti soupeři z třetí ligy Spartu pronásledovaly dlouhodobé problémy s bráněním standardních situací, obecně jí činila potíže rozehrávka od obránců.

Zahustel sice dal gól, ale několikrát ho ve zdánlivě jednoduchých situacích zradil první dotek, Radakovič toho příliš nestihl a Kaya střídal během celého utkání světlejší momenty s těmi nepovedenými, v závěru dostal žlutou kartu.

A tak z beků vedle do ofenzivy aktivního Hanouska obstál především Lischka, byť ani on se nevyvaroval chyb.

„Ukázal věci, kvůli kterým do Sparty přišel,“ uznal nový kouč, „některé jeho méně povedené momenty pramení z toho, že půlroku nehrál fotbal a nebyl v tréninkovém zatížení. Musí na sobě dál pracovat.“

Stejně jako všichni ostatní.

Trenér Jílek o Kangovi Stejně jako všechny ostatní hráče chtěl trenér Václav Jílek svérázného záložníka Guélora Kangu dobře poznat. Co mu ukázal první týden přípravy? „Že má vynikající fotbalové kvality, především směrem dopředu. Ale jsem dalek hodnotit hráče jen na základě prvního týdne v tréninku. Skutečná kvalita se vždy ukáže v kritických chvílích, které zatím nenastaly. Všichni pracují velmi dobře.“

Hra Sparty po pauze zpomalila odchodem Kangy, jenž se během úvodních pětačtyřiceti minut vehementně hlásil o balony, rozdával je a řídil rozehrávku. Chyběla i rychlost a technika Karlssona, který v první půli vystřídal pravé i levé křídlo.

Nováček Trávník po půli příliš dominantní nebyl, navíc poztrácel spoustu míčů. Lepší zápasy už odehrál i Hašek, který společně se Zahustelem a snaživými mladíky Dudlem a Fortelným zvládl kompletních devadesát minut.

„Příště zase dostanou šanci jiní, každopádně před námi, realizačním týmem i hráči, leží ještě dost práce. Věřím, že všechno zvládneme,“ doplnil Jílek.



Spartu před domácím ligovým startem proti Slovácku (13. července) čekají ještě tři přípravné duely: proti Kluži (29. června), proti Dynamu Moskva (2. července) a proti Linci (5. července). Všechny odehraje během soustředění v Rakousku.