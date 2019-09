Jílek o chybách: Musíme hráče vzdělávat a posouvat, jiná cesta není

„Neviděl jsem na hřišti rozdíl dvanácti bodů,“ říkal Jílek, trenér Sparty, když hodnotil nedělní porážku 0:1 ve Štruncových sadech.



„Velké zápasy vyrovnaných soupeřů jako byl ten proti Plzni nebo minule se Slavií, rozhodují individuální chyby, které jsme bohužel udělali my. Ale nemůžeme říct, že by mužstvo hrálo špatně nebo nepracovalo. Odehráli jsme tady naprosto vyrovnané utkání.“

Jenže body nemáte a ztráta dál narůstá.

Očekávané výsledky se nedostavují, ale těch faktorů, proč je tomu tak, je víc. Nechci hájit sám sebe, vytvářet alibi. Dál se soustředím jen na svou práci, tréninky a mužstvo.

To vám práci příliš neusnadňuje: v Plzni jste opět prohráli po hrubé individuální chybě.

Byla pro nás hodně citelná, změnila ráz celého utkání. Plzeň se po gólu zatáhla, hrála z hlubšího bloku a ubylo prostorů, kterých jsme mohli využít. Náběhů za obranu jsme měli relativně dost, ale chyběla nám kvalita. I v prvním poločase tam byly tři čtyři situace, které jsme měli dovést minimálně do ohrožení branky soupeře, škoda. Každopádně si nemyslím, že bychom odehráli špatné utkání.

Ale všechno přebila minela Davida Lischky.

Celá obranná čtveřice pracovala velmi dobře, o to bolestivější je, že jsme utkání prohráli kvůli takovéhle chybě. Navíc to nebylo poprvé. Ale rozhodně nechci nic házet na Davida, odehrál dobrý zápas, jenže bohužel byl i u zásadního momentu, který rozhodl o konečném výsledku.

Podobných momentů už Sparta od začátku sezony zažila mnoho. Jak z toho ven?

Když to zlehčím, tak bychom museli mít hráče na joysticku a v danou chvíli reagovat za ně. Ale vážněji: všichni jsou ve Spartě, protože mají určitou sportovní kvalitu, jako tým ovšem nejsme v ideálním rozpoložení, což je v některých situacích na hřišti vidět. Nemyslím si, že by ty chyby pramenily z nekvality. My musíme apelovat na hráče, pracovat s nimi, ukázat si ty situace a pak je nasimulovat na tréninku. Hráče musíme neustále vzdělávat a posouvat, jiná cesta neexistuje.

Plynou chyby z nízkého sebevědomí? Máte pocit, že na mužstvu po předchozích výkonech a výsledcích leží určitá psychická deka?

To si nemyslím. Naopak po derby, které se nám výsledkově vůbec nepovedlo, panovala před utkáním v Plzni velmi dobrá atmosféra. Z hráčů jsem cítil odhodlání a kromě prvních patnácti minut, kdy nás Plzeň zatlačila, jsme byli aktivnějším týmem. Druhá věc samozřejmě je, co z té aktivity plyne.

Upřímně, moc šancí jste si nevytvořili. Útočník Libor Kozák se nedostal takřka k ničemu. Cítíte, že jeho forma není ideální?

Neřeknu nic nového, ale hrajeme týmový sport a útočník si nikdy ty situace sám nepřipraví. Libor měl dvě tři možnosti, které mohl vyřešit lépe, jednou před ním rychle vyplaval balon a on už nedokázal zareagovat, ale servis pro něj měl být od ostatních lepší.

Třeba i od Hložka, který v posledních zápasech nezáří? Čím to je?

Z mého pohledu to má jednoduché vysvětlení: uvědomte si, že do ligového kolotoče naskočil už v šestnácti letech. V první fázi využil neznalosti u soupeřů, energie, s kterou do toho vlétl, ale postupně jsou na něj i ostatní lépe nachystaní. Pořád je to sedmnáctiletý kluk, který hraje většinu zápasů Sparty i reprezentační jedenadvacítky. Nemůžeme čekat, že bude klíčová osobnost pokaždé, když nastoupí.

Podle vás je tedy pokles v jeho formě logický?

Myslím, že je nevyhnutelné, aby hráč jako on prošel podobnou výkonnostní křivkou. My samozřejmě vnímáme, že nehraje podle očekávání, že jeho sportovní forma není taková. Laťku sám sobě nastavil hodně vysoko, ať už na začátku aktuální sezoně nebo na konci té minulé. Všechno má ovšem svůj pozvolný vývoj, dobře trénuje, aby se zase vrátil na očekávanou a požadovanou úroveň.

Po Krejčím vám ze záložní rady v krátké době vypadl i Mandjeck. Jak jste byl spokojený s výkonem Michala Trávníka, který ho nahradil?

Dostali jsme se do situace, kdy nám vypadly obě klasické šestky, a tak jsme chtěli zálohu postavit na pracovitosti, aktivitě, pohyblivosti. A myslím, že ten záměr se nám vesměs podařilo naplnit. Michal odehrál nejlepší utkání od chvíle, kdy přišel, pochválil bych ho, protože plnil, co od něj čekáme. Ale víme, že jeho skutečná kvalita je ještě výš, měl tam tři čtyři balony, jednoduché ztráty, které musí vyřešit lépe.