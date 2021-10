Slovácko a Baník za to vzaly, ale můžeme se k nim přiblížit, věří olomoucký Jílek

Úleva?

Středobodem výkonu je vítězství. Po čtyřech nevyhraných zápasech byl cíl jasný: prostě zvládnout tohle utkání. Samozřejmě bychom to chtěli podložit vyšší kvalitou. Měli jsme dost předfinálních situací, které se daly dohrát do gólu. Scházel nám větší klid. Utkání jsme vyhráli zaslouženě, byť jsem nenabídli fotbalovou kvalitu a podívanou, jakou bychom si představovali. Ale znovu říkám, že pro nás bylo prioritní utkání zvládnout a pozvednout si sebevědomí, začít si trošku věřit. To jsem v předchozích zápasech postrádal.



Byl důraz na vítězství znát i z vašeho střídání, kdy jste na hřiště poslal dva defenzivní hráče za ofenzivní?

To si nemyslím. První střídání byl příchod Honzy Sedláka z toho důvodu, že Pavel Zifčák už toho měl plné zuby a jiného hrotového hráče jsme neměli, takže jsme na hrot vytáhli Tondu Růska a pod něj Gonzáleze. Křídla vypadala ještě slušně. Jak Šíp, tak Matoušek si v přestávce plnili reprezentační povinnosti, nebo měli zdravotní komplikace - Matoušek nebyl týden v tréninku. Nechtěli jsme je tam házet brzo. Neměli jsme jistotu výkonu. Z vašeho pohledu se to může jevit jako snaha o defenzivu, ale z našeho to byla pragmatická věc. Reagovali jsme podle toho, kteří hráči byli na utkání nejlépe připraveni.



Kazili jste hodně přihrávek, to vás nejvíce limitovalo?

Jednoznačně. O kvalitě hry rozhodují dvě věci - jaké zvolíte řešení a jak ho pak realizujete. Nám někdy nešla ani jedna věc, nebo jen jedna. Volba dobrá, realizace špatná. Nepřesností jsme měli dost, ale přičítám to právě té důležitosti. Hráči nebyli uvolnění tak, jak bychom chtěli. Z toho důvodu jsme nebyli tak přesní a kvalitní.



Růsek se prosadil z pozice pod hrotem. Svědčí mu tam víc než v útoku?

Asi bych to nerozlišoval. Tonda Růsek má slušný výběr místa a je komplexnější - dokáže si odskočit, zapojit se do kombinace. Všichni víme, že začátek měl pozvolnější, ale i v tréninku přidává, šlape na plyn. Vrátilo se mu to teď v podobě strašně důležitého gólu. Byl ve hře cítit. Osobně mám na něj ještě vyšší nároky, očekávání, ale jsem přesvědčený, že postupem času je bude naplňovat a bude lepší a lepší.



Penalta, po které jste se uklidnili, byla pro vás od faulujícího Šindeláře dáreček, což?

Možná i zvrchu bylo zřejmé, že jsme chtěli hrát víc míčů za obranu soupeře. Věděli jsme, že s tím má Karviná velké problémy. Tím, že tam mám Pavla Zifčáka a ostré kraje, jsme se chtěli za obrannou linii dostávat. Tohle se nám vyplatilo. Možná trošku zaváhal i brankář, který dlouhý míč mohl mít, kdyby vyběhl dřív. Martin Šindelář hraje hodně riskantně i ve vápně, připravovali jsme se na to, že je potřeba toho využít. Neříkám, abychom někde simulovali, ale dovolit si přes něj, protože to řeší na hranici rizika. Z mého pohledu to penalta byla. Jsem rád, že nám to utkání definitivně zlomila.



Našli jste ve stoperské dvojici Beneš - Jemelka ideální složení?

Museli jsme do toho trošku říznout. Nechci říct, že Florent Poulolo vypadal v zápasech tak špatně a Venca Jemelka ne. Kdybychom si ta utkání rozklíčovali, tak bychom u každého našli nějakou chybku. Ale pravdou je, že soupeři už byli na nás připraveni, hodně to šlo jen přes Vencu Jemelku, Florent minimálně zakládal akce, byli jsme hodně čitelní. Některá řešení Florenta vedla poměrně často k brankám, nebo brankovým příležitostem soupeře, takže jsme na to reagovali, pracovali jsme s Víťou Benešem. Stoperská dvojice to zvládla velmi dobře, ten tah se nám povedl. Ale je připravený Roman Hubník a Florent také pracuje, není to tak, že bychom ho odstřihli.



Zaskočilo vás, že Karviné chyběl kvůli covidu nový trenér Páník?

Překvapí vás, když tady není trenér soupeře, ale tím si prošla i Sigma, i já. Nebyl jsem přítomen - tuším - se Slavií. Někdy jsou okolnosti proti vám. Je to komplikace v přípravě, ale pak to utkání si nemyslím, že nepřítomnost trenéra tolik ovlivnila, byť to nese sebou nepříjemnosti.





První pětka v lize bodově odskočila. Bylo vítězství důležité i proto?

Musím říct, že jak Slovácko, tak Baník za to vzaly. Neberu teď tu první trojku. Hodně se odtrhly, ale nejen jejich kvalitou. Dobře víme, že jsme body poztráceli. Když si zpětně vezmu vývoj v Boleslavi, s Baníkem, v Teplicích, tak jsme tam body nechali. Z toho důvodu odskočili. Sezona je v jedné třetině, takže máme dost prostoru, abychom se k horním příčkám přibližovali.



Kdy vám k tomu pomůže po zranění útočník David Vaněček?

Naštěstí se nepotvrdila kompletní ruptura zkříženého vazu, porušení pouzdra tam je, ale ne tak zásadní. Už odhodil berle, absolvuje rekonvalescenci. Nedokážu přesně odhadnout, kdy by mohl být připraven. Tajně doufám, že by se k týmu mohl připojit v další reprezentační pauze. Je to ta lepší varianta než původní, kdy jsme se báli, že by vypadl na šest měsíců.