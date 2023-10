Dva výběhy Macíka a za půl hodiny hotovo. Všechno špatně, hlesl kouč Jílek

Čtvrtá Sigma se ve sváteční kulise před konečně plným Androvým stadionem chtěla ukázat divákům v nejlepším světle a udržet si domácí stoprocentní bilanci, jenže záhy se utkání změnilo v olomouckém noční můru, z níž se nešlo probrat.

Chyby brankáře, vyloučení, neproměněné šance a navrch ještě tři nucená střídání zraněných Vodháněla, Juliše a Kramáře... „Všechno špatně,“ hlesl olomoucký trenér Václav Jílek.

Hned v úvodu v čisté šanci na zadní tyči špatně trefil volej olomoucký kapitán Beneš, to Baník udeřil z první možnosti. Ve 12. minutě si na pas Kubaly za obranu naběhl Tanko, který měl na zádech stopera Pokorného, ovšem těžkou situaci mu znatelně usnadnil zbytečným výběhem na půl cesty Macík. Nigerijský rychlík lob otřel o břevno a rozparádil několik tisícovek fanoušků Baníku.

I pak Olomouc držela míč a útočila, jenže přišla další ťafka. Ostravský gólman Letáček na čáře skvěle vychytal po rohu Vodháněla. Záložník Jiří Boula otočil hru, krásně vyslal do úniku Tanka, který byl znovu u míče dříve než vybíhající Macík, jenž ho skluzem před vápnem fauloval a rozhodčí Szikszay nemohl jinak než olomouckého nešťastníka vyloučit. Macík si nesáhl na balon, dvakrát osudově chyboval a v 19. minutě už byl ve sprše.

„Všichni jsme to viděli, ten první gól je z nešance, Tanko byl přikrytý Pokorným, špatné řešení Máci. Chápu, že se při druhé situaci tam snaží dostat, ale zase špatné vyhodnocení, je si toho vědom sám,“ vyčítal Jílek.

„Co se mu dá říkat? Člověk ho musí povzbudit. Je zkušený a ví, co měl udělat jinak. Já na něj řvát nebudu, spíš jsou potřeba povzbudivá slova,“ podotkl Beneš. „Hlídání Tanka se nezvládlo a důležitý moment byla i má šance v úvodu, kdy se mi srazily myšlenky,“ hledal chyby spíš u sebe.

Tanko v náběhu se chytá těžko, proto se sigmáci snažili eliminovat už přihrávající hráče, leč dvakrát se to nepodařilo. „Je to hrozně složité. Tanko je velmi rychlý. To nebyl jen Macík, to bylo i v jiných utkáních,“ poznamenal ostravský trenér Pavel Hapal. „Pro gólmana je těžké odhadnout jeho rychlost. Tanko je tak rychlý, že si to stihne pokopnout,“ doplnil Boula.

Jílkovi více než druhý inkasovaný gól vadilo dlouhé oslabení. „Věřil bych, že bychom i tak mohli skóre otočit, ale o deseti to bylo těžké. To jsou dárky. Mohlo se přitom odehrát výborné utkání, otevřené,“ litoval.

Náhradnímu brankáři Digaňovi uvolnil místo zraněný Vodháněl, jehož nakopnul do zad Pojezný. Přesilovku využili hosté už za deset minut. Domácí Juliš nešťastně posunul míč na vápně hlavou jen k hráčům Baníků, Ewerton měl pak spoustu místa na utaženou ránu nártem za háčky - 0:2.

Zoufalý Jílek musel dál nuceně střídat. Juliš si obnovil zranění stehenního svalu. Jeho náhradník Kramář si zase přivodil výron v kotníku a bude chybět měsíc. Jílek se čertil, když Szikszay na konci půle odpustil hostujícímu Kpozovi druhou žlutou kartu po skluzu na půlce.

I když se sigmáci sympaticky nevzdávali a měli i velké příležitosti, vše bylo k ničemu. Letáček famózně vyrazil rukou střelu Zmrzlého i hlavičku Beneše.

„I kdybychom hráli do zítřka, gól nedáme,“ blesklo hlavou Benešovi.

Rozdíl v přínosu brankářů byl do očí bijící. Na 3:0 uzavřel skóre volný Buchta, který po dalším pase Bouly střílel sám před Digaňou šajtlí přesně. „Tvrdá porážka, náraz. Doma nic příjemného, ale má to jasné opodstatnění. Chyb jsme udělali moc. I tak jsme na počet šanci nebyli horší než Baník,“ přemítal Jílek po druhé porážce v řadě. „Druhá facka, teď je na nás, abychom se s tím příště popasovali a zvládli to.“

Baníku se v Olomouci dlouhodobě daří, neprohrál tam už šest utkání, pět vyhrál, třikrát o tři góly.

V minulém ročníku kouč Hapal, jenž je sigmáckou legendou, slavil doma na Andrově stadionu triumf 4:1 a užil si vyvolávání olomouckých fanoušků. „Je to výhra u mě doma, divákům musím poděkovat - našim i olomouckým,“ pravil. „Úžasná atmosféra, radost v tom hrát fotbal.“

Ostravští poprvé vyhráli v sezoně venku. „Ale dneska jsme hráli taky doma,“ ocenil Boula velikou podporu fanoušků. „Roste nám sebevědomí, herní pohoda.“

To sigmáci propásli možnost diváky přesvědčit, aby na ně přišli i příště s Mladou Boleslaví. „Atmosféra super, paráda, bohužel jsem to nevyužili,“ posteskl si Beneš.

Špatně se bude usínat hlavně Macíkovi, jemuž příznivci Sigmy ještě nezapomněli i několik velkých chyb z minulého ročníku.