Trpišovský prolomil zlínskou kletbu. Už mi zbývá jen Jihlava a druhá Letná

„Už to byla strašná historie,“ pousmál se Trpišovský, který otázku na nepříznivou bilanci čekal.

„Asi jsem tu ani nikdy neremizoval, takže jsem rád, že jsme to konečně protrhli. Teď už zbývají jen dva stadiony, kde jsem ještě nevyhrál. Prvním je Jihlava a dalším je druhá Letná.“

Máte za sebou vítězný vstup do sezony. Jak jste s ním spokojený?

Je to cenné vítězství na pro nás fotbalově neoblíbené půdě. Je nutné říct, že Zlín byl v prvním poločase jednoznačně lepší. Do zápasu vstoupil lépe, získal spoustu odražených míčů a hrál velice dobře. Vypracoval si šance, které zachránili Kolář a Kúdela. Udrželi nás v zápase.

Po přestávce jste se zlepšili. Je to tak?

Myslím si, že celý druhý poločas jsme byli o poznání lepší. Nevím, jestli mám říct, že jsme vyhráli zaslouženě, ale tím, že jsme jednu šanci proměnili, asi ano. I když pro domácí je výsledek vzhledem k začátku krutý, protože první tři šance si vypracovali oni. Neproměnili je a my jsme díky tomu dostali možnost se do zápasu vrátit a výsledkově ho zvládnout. První kolo je vždycky ošidné, není úplně jednoduché začínat venku, takže jsme rád, že jsme to zvládli. Přesto musíme pochválit domácí za výborný výkon i za skvělé hřiště. Lidi se bavili na obou stranách.

Váš výkon měl během zápas stoupající tendenci, po přestávce jste soupeře přehrávali. Dá se říct, že jste ho uběhali?

Hůř než na začátku jsme hrát nemohli, takže to mohlo zůstat stejné nebo se zlepšovat. Domácí vstoupili do zápasu s velkou energií, o spoustu míčů, hlavně odražených, jsme přicházeli. Oni u nich byli dřív, ale stálo je to hodně energie. Ve druhé půli jsme se rozběhali. Možná to byl i důsledek specifické přípravy. Myslel jsem, že na tom budeme líp, neměli jsme dynamiku. Na druhou stranu jsme v tom dokázali vydržet celých 90 minut a vypořádali jsme se s aktivní hrou domácích.

Zápas rozhodl Josef Hušbauer, který vedle branky připravil spoluhráčům i další šance. Co říkáte na jeho výkon?

Loni byl v lize náš nejvytíženější hráč. Je to jeden z nejběhavějších a nejsoubojovějších fotbalistů. Hlavně v prvním poločase hrál z našeho mančaftu nejlíp. Byl pod velkým tlakem soupeře, ale to je role pro něj. Typologicky by to měl být nejtvořivější hráč na hřišti. Hodně lidí o něm spekuluje, ale loni odehrál osmdesát až devadesát procent zápasů na osmičce. Jeho role by se proti loňské sezoně měnit neměla.

V základní sestavě jste využil i Traorého, který prostředí ve Zlíně dobře zná. Sázel jste na to?

Že to ve Zlíně zná, byl jeden z faktorů. Vyšla mu příprava, aktuálně je v nejlepším rozpoložení. Navíc posledně tady byl nás nejlepší hráč. To všechno sehrálo velkou roli při rozhodování, jestli nastoupí. Hrál dobře, jeho výkon ve druhém poločase gradoval. Mohl dát gól hlavou, což by byl asi historický zápis.

V mužstvu máte sedm středních záložníků. Jak je budete využívat?

Nebude snadné skládat sestavu, ale to je fotbal. Celou přípravu jsme byli zdraví, v pátek se zranili tři hráči najednou. Máme před sebou náročný půlrok, během čtyř měsíců nás čeká 30 zápasů. Na to potřebujeme hráče. Výhoda spočívá v tom, že každý z nich má jinou typologii. Budou hrát ti nejlepší.