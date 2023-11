V týdnu šok, nakonec příslib. Zápotočný po prohře chválil: Nebyli jsme tak naivní

Na body a posun z posledního místa výš to Dynamu v sobotu večer v Edenu nestačilo.

„Ale já chci smeknout před hráči, protože ukázali směr, kterým se můžeme ode dna tabulky odpíchnout,“ prohlásil Zápotočný po porážce 1:2.

Máte navzdory výsledku dobrý pocit?

Ano, protože kluci předvedli dobrý výkon proti velkým borcům, reprezentantům. To mě hřeje na srdci. Porážka je samozřejmě jedna věc, na druhou stranu: aspoň jsme dali gól, navíc po krásné akci, kterou jsme dopředu chystali a Slavii ztrestali.

Taky jste ale dvakrát inkasovali ze standardek, což vás stálo lepší výsledek.

Slavia má standardky hrozně silné, ale samozřejmě mě to mrzí. A štve mě, že jsme si u prvního gólu nepohlídali zadní tyč. Moc dobře jsme věděli, jak slávisté akce dohrávají. U druhé branky šlo zase o hloupost Martina Sladkého. Nemůže tímhle způsobem faulovat u lajny, z taktického hlediska je lepší situaci vystát. Budu mu to v týdnu vyčítat.

Co dál?

Že Slavia musela do hry poslat naše reprezentanty, je pro nás určitá vizitka. S hráči, kteří byli v základu, na nás nestačili. Také proto si ze zápasu odnáším pozitiva, nebylo to od nás tak naivní jako předtím.

Ale vaše situace zůstává kritická: s 10 body jste na posledním místě. Vaše vedení navíc dva dny před zápasem odvolalo vašeho trenérského parťáka Marka Nikla.

Byl to pro nás šok. Ale nezlobte se, interní věci komentovat nemůžu. To jsou spíš otázky na sportovní vedení klubu. Byl jsem profík jako hráč a profík jsem i jako trenér, fotbalový život takové situace přináší a pro mě je to obzvlášť citlivé, protože jsme s Márou šli společnou cestou. Teď jsem zůstal sám.

Řešili jste spolu, že byste se sbalili společně?

Nebyl čas. Ve čtvrtek jsme se to dozvěděli, v pátek jsme měli předzápasový trénink. Jsem rád a smekám před kluky, že se to na nich nijak neprojevilo. Věřím, že na výkon ze Slavie navážeme příště doma s Hradcem.

To však jistě bude úplně jiné utkání. Na Slavii jste měli poměrně dost prostoru, hráli nahoru dolů.

Navíc na zaplněném stadionu se chce každý hráč vybičovat, s tím souhlasím. Ale na každý duel se musíte takticky nějak nachystat, Hradec možná zaleze, budeme muset víc dobývat, ale já mám z hráčů výborný vnitřní pocit. Příští týden bude důležitý, uvědomuju si to a udělám maximum. Ten zápas potřebujeme bezpodmínečně zvládnout.

Bezpodmínečně?

Ne, že by existovala nějaká podmínka, tak jsem to vůbec nemyslel. Samozřejmě: nikdy neříkej nikdy, stát se může cokoli, ale já to takhle neberu. Jsem nastavený úplně jinak.

Mimochodem, spoustu ran v utkání na Slavii schytal drobný křídelník Alli. Nakonec musel střídat. Co se stalo?

Nechci brečet, že rozhodčí Slavii připískávali, ale vadí mi, když jsou naši hráči biti. Alli schytal několik koňarů. V první půli dostal naloženo u nás u lajny, ve druhém poločase taky. V kabině jsem mu říkal, že takhle se hraje evropský fotbal a musí si na to zvyknout. Svůj názor na vedení zápasu od pánů rozhodčích však samozřejmě mám, ale... To je složité.