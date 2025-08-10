Chance Liga 2025/2026

Emoce na Letné: Nenecháme na sebe řvát. Být v jedenácti, máme body, řekl Janotka

Autor:
  23:44
Už během prvního poločasu si mezi lavičkami s protějškem Brianem Priskem vyměňovali drsná slova. „Nenecháme na sebe pořvávat. My jsme takoví,“ prohlásil trenér olomouckým fotbalistů Tomáš Janotka po ligovém zápase na Spartě.
Olomoucký trenér Tomáš Janotka během utkání na Spartě.

Olomoucký trenér Tomáš Janotka během utkání na Spartě. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Děkovačka sparťanských fotbalistů po domácí výhře nad Olomoucí.
Sparťanský útočník Kevin-Prince Milla se drží za hlavu po neproměněné šanci...
Sparťanský kouč Brian Priske během zápasu s Olomoucí.
Sparťanský kouč Brian Priske udílí pokyny Kadeřábkovi s Birmančevičem během...
19 fotografií

Po porážce 0:1 z něj emoce nevyprchaly ani na tiskové konferenci. „Kdybychom hráli v plném počtu, tak jsme tady brali minimálně bod, nebo i tři,“ prohlásil sebevědomě.

Olomouc měla na Spartě dokonce dva vyloučené. Gólman Jan Koutný nedochytal poločas, červenou kartu dostal za hru rukou mimo pokutové území, když zastavil šanci Veljka Birmančeviče.

Sudí zároveň uznali, že Albion Rrahmani pohybující se v ofsajdovém postavení do hry nezasáhl. „Neviděl jsem to, viděl to rozhodčí. Jestli to našeho brankáře trefilo do ruky a neviděli ofsajd, tak je to červená karta,“ řekl Janotka.

Olomoucký brankář Jan Koutný dostává červenou kartu v utkání se Spartou.

Stoper Jan Král dostal v nastavení druhou žlutou kartu za konflikt s protivníkem Adamem Ševínským. Do zápisu sudí Ondřej Pechanec uvedl: „Projev nespokojenosti a protestování. Kritika protihráče v přerušené hře bez hanlivých výrazů: ‚Co pořád řveš?!‘“

„Řval na Ševínského, ne na rozhodčího, takže to rozhodnutí nebylo správné,“ tvrdil však Janotka.

Pechanec si nejspíš neuvědomil, že Král už jednu žlutou kartu má, jinak by možná tak přísný nebyl...

Když utkání skončilo, sparťané se na polovině shlukovali do tradičního kolečka, ale při tom došlo k hádkám, dohadům a strkanicím s protivníky. Zapojili se i někteří členové realizačního týmu Sigmy.

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

„Každý si tam bránil spoluhráče. Došlo k vyříkávání některých situací, bylo to hodně emotivní,“ řekl Janotka.

„Jsem rád, že jsme nebyli za otloukánky, že jsme si nenechali nic líbit. To je v pořádku, nenecháme na sebe řvát. Já taky někdy něco řeknu v emocích, ale svědomí máme čisté. Nebyli jsme ti první, kdo začal pořvávat. Netvrdím, že jsme Mírové Dušínové, ale ať si každý zamete před svým prahem,“ prohlásil olomoucký kouč.

Křivdy si týmy nejspíš přenesly z květnového finále poháru, které doma vyhrála Sigma 3:1.

Po faulu Rrahmaniho, který se při zákroku sám zranil, přiběhl nad něj stoper Král a zblízka na něj řval. Ošetřující sparťanský lékař Filip Hrdlička mu dal facku a obdržel červenou kartu. Následně ho Sparta ze svých služeb propustila a Olomouci se omluvila.

Sparťanský kouč Brian Priske udílí pokyny Kadeřábkovi s Birmančevičem během utkání s Olomoucí.

Král to zopakoval i v neděli na Letné, kdy zblízka řval na Uchennu, který se po souboji držel za hlavu. Potom se dostal do hádky se Ševínským.

Olomoučtí, kteří v minulé sezoně v lize na Letné vyhráli a remizovali, si věřili i tentokrát. Ale naději jim zhatilo Koutného vyloučení. V zápalu boje se cítili ublíženě.

Důvodem k pozápasovým potyčkám byl nejspíš zákrok hostujícího Jáchyma Šípa na Birmančeviče, který byl po něm hodně otřesen.

„Omlouvám se čtvrtému rozhodčímu za některé dění mezi lavičkami, neměl to dnes jednoduché, ani o poločase. Ale nemůžete se divit, když dochází k některým opravdu nevybíravým zákrokům,“ reagoval sparťanský kouč Priske.

„Věřím, že Šíp bude cestou do Olomouce přemýšlet o tom, jestli tohle nebylo za hranou. Může se stát, že to nevidí hlavní rozhodčí na hřišti, ale někde v klidu sedí VAR, který je stranou emocí a musí to vidět,“ doplnil Priske.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 4 3 1 0 8:2 10
2. AC Sparta PrahaSparta 4 3 1 0 8:4 10
3. FC ZlínZlín 4 3 1 0 8:4 10
4. MFK KarvináKarviná 4 3 0 1 6:3 9
5. FK JablonecJablonec 4 2 2 0 5:2 8
6. FC Slovan LiberecLiberec 4 2 1 1 8:6 7
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 4 2 1 1 3:2 7
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 1 2 0 7:3 5
9. FK TepliceTeplice 3 1 0 2 4:6 3
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 0 3 1:6 3
11. 1. FC SlováckoSlovácko 4 0 2 2 2:4 2
12. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 4 0 2 2 4:7 2
13. FK Dukla PrahaDukla 4 0 2 2 1:5 2
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 0 1 2 7:9 1
15. FC Baník OstravaOstrava 3 0 1 2 2:4 1
16. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 4:11 1
Zobrazit více
Sbalit

