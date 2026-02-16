Chance Liga 2025/2026

Jen dvě výhry a sedm porážek. Galásek v Baníku skončil, tým povede Smetana

Autor:
  16:53
Přišel v říjnu, odkoučoval jedenáct ligových zápasů, jeden v domácím poháru a odešel. Tomáš Galásek už není trenérem fotbalistů Baníku Ostrava. Vedení klubu ho odvolalo po nedělní porážce v Liberci (0:1). Do konce sezony povede mužstvo Ondřej Smetana, jenž v klubu působil před čtyřmi lety.
Ostravský trenér Tomáš Galásek

Ostravský trenér Tomáš Galásek | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Kouč ostravských fotbalistů Tomáš Galásek během zápasu s Olomoucí.
Tomáš Galásek zůstává trenérem fotbalistů Baníku Ostrava i pro jarní část první...
Trenér ostravských fotbalistů Tomáš Galásek přiznal, že při utkání v Karviné...
Trenér Baníku Tomáš Galásek objímá střelce Michala Kohúta.
8 fotografií

Galásek převzal mužstvo po jedenáctém kole po Pavlu Hapalovi na jedenáctém místě s deseti body a tříbodovým odstupem na poslední Pardubice.

Pod jeho vedením tým dvakrát vyhrál, dvakrát remizoval, sedmkrát prohrál, klesl na čtrnáctou příčku. Odstup na šestnácté místo, které nyní patří Dukle, má pořád tříbodový.

Tým nezvedl výsledkově ani herně, byť po příchodu několika posil začal jarní část remízou na Slovácku a vítězstvím nad Olomoucí. Ale prohra v Liberci vrátila Baník zase na závěr podzimu.

V Liberci nervy až do konce. Už se ani nedalo koučovat, zapotil se Kováč

„Tomášovi chci poděkovat za velkou profesionalitu, loajalitu, nadšení a zápal pro práci. Je to výborný člověk, který má Baník opravdu v srdci, a tím složitější to pro nás v klubu bylo. Věřili jsme, že po zimní přípravě a posílení kádru zlepšíme a stabilizujeme hru, výkony a bodové zisky, ale první tři jarní zápasy bohužel nebyly ani v jednom z těchto aspektů přesvědčivé,“ citoval klubový web sportovního ředitele Luďka Mikloška.

„Vzhledem k tomu, jak rychle se krátí čas a ubývají kola, jsme se rozhodli přistoupit k okamžité změně.“

Jediným úspěchem Galáska je postup přes Pardubice do osmifinále domácího poháru, Baník je tak i přes mizérii v lize ve hře o Evropu. V předchozích dvou sezonách byl účastníkem předkol.

Trenér Galásek: Udělali jsme Baníku ostudu, někteří hráči nám nevrátili šanci

Někdejší reprezentant se do Baníku loni na podzim vrátil po třech a půl letech, kdy byl asistentem právě Ondřeje Smetany, načež po jeho odvolání jaro 2022 dokončil. Tým tenkrát skončil pátý. Je pikantní, že ho střídá zase Smetana.

Tenkrát v Baníku se Smetanovi povedl podzim, v devatenácti kolech uhrál šestatřicet bodů, ale jaro nedokončil. Dal v áčku šanci nadějnému Matěji Šínovi.

Naposledy Smetana vedl Ružomberok, kde ho před měsícem vystřídal jiný český kouč Jaroslav Köstl.

Předchozí Smetanovou štací bylo Slovácko, kam nastoupil na podzim 2024 a ještě v průběhu minulé sezony byl odvolán. Stalo se tak po porážce rovněž s Libercem.

„V Ružomberoku dokázal mužstvo vytáhnout ze spodku tabulky do pohárů, i když kádr neměl tak silný. Věříme, že tyhle své zkušenosti zúročí a pomůžou nám v naší situaci,“ poznamenal Mikloško.

Spolu s Galáskem skončil i kondiční trenér Pavel Čvančara. Smetana si do realizačního týmu přivádí na pozici asistenta Petera Tomka z Podbrezové.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 22 15 7 0 49:18 52
2. AC Sparta PrahaSparta 22 14 5 3 43:23 47
3. FK JablonecJablonec 22 12 6 4 30:20 42
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 22 12 5 5 42:28 41
5. FC Slovan LiberecLiberec 22 10 7 5 37:22 37
6. MFK KarvináKarviná 22 10 2 10 35:37 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 22 8 6 8 33:29 30
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 22 8 6 8 20:21 30
9. FC ZlínZlín 22 7 6 9 26:29 27
10. FK TepliceTeplice 22 6 7 9 22:26 25
11. FK PardubicePardubice 22 6 7 9 28:38 25
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 22 6 5 11 19:29 23
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 22 4 7 11 29:47 19
14. FC Baník OstravaOstrava 22 4 6 12 16:28 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 22 3 7 12 14:29 16
16. FK Dukla PrahaDukla 22 2 9 11 14:33 15
Výkon nebyl nejlepší, na výhru ale stačil. Priske o Hradci i absencích v obraně

Brian Priske, trenér Sparty během utkání s Hradcem Králové.

Na jaře zůstávají stoprocentní, navíc ve třech zápasech ani jednou neinkasovali. Když ale kouč sparťanských fotbalistů Brian Priske hodnotil duel proti Hradci Králové (2:0), uznal: „Myslím, že jsme...

16. února 2026  7:05

Třináctá výhra v řadě pro Lyon. Na vítězství proti Nice se asistencí podílel Šulc

Pavel Šulc z Lyonu v utkání francouzské ligy proti Nice

Fotbalisté Lyonu ve francouzské lize zvítězili 2:0 nad Nice a připsali si třináctou soutěžní výhru po sobě. Český záložník Pavel Šulc asistoval u prvního gólu Corentina Tolissa v nastavení úvodního...

15. února 2026  23:13

