Jen dvě výhry a sedm porážek. Galásek v Baníku skončil, tým povede Smetana

Galásek převzal mužstvo po jedenáctém kole po Pavlu Hapalovi na jedenáctém místě s deseti body a tříbodovým odstupem na poslední Pardubice.
Pod jeho vedením tým dvakrát vyhrál, dvakrát remizoval, sedmkrát prohrál, klesl na čtrnáctou příčku. Odstup na šestnácté místo, které nyní patří Dukle, má pořád tříbodový.
Tým nezvedl výsledkově ani herně, byť po příchodu několika posil začal jarní část remízou na Slovácku a vítězstvím nad Olomoucí. Ale prohra v Liberci vrátila Baník zase na závěr podzimu.
„Tomášovi chci poděkovat za velkou profesionalitu, loajalitu, nadšení a zápal pro práci. Je to výborný člověk, který má Baník opravdu v srdci, a tím složitější to pro nás v klubu bylo. Věřili jsme, že po zimní přípravě a posílení kádru zlepšíme a stabilizujeme hru, výkony a bodové zisky, ale první tři jarní zápasy bohužel nebyly ani v jednom z těchto aspektů přesvědčivé,“ citoval klubový web sportovního ředitele Luďka Mikloška.
„Vzhledem k tomu, jak rychle se krátí čas a ubývají kola, jsme se rozhodli přistoupit k okamžité změně.“
Jediným úspěchem Galáska je postup přes Pardubice do osmifinále domácího poháru, Baník je tak i přes mizérii v lize ve hře o Evropu. V předchozích dvou sezonách byl účastníkem předkol.
Někdejší reprezentant se do Baníku loni na podzim vrátil po třech a půl letech, kdy byl asistentem právě Ondřeje Smetany, načež po jeho odvolání jaro 2022 dokončil. Tým tenkrát skončil pátý. Je pikantní, že ho střídá zase Smetana.
Tenkrát v Baníku se Smetanovi povedl podzim, v devatenácti kolech uhrál šestatřicet bodů, ale jaro nedokončil. Dal v áčku šanci nadějnému Matěji Šínovi.
Naposledy Smetana vedl Ružomberok, kde ho před měsícem vystřídal jiný český kouč Jaroslav Köstl.
Předchozí Smetanovou štací bylo Slovácko, kam nastoupil na podzim 2024 a ještě v průběhu minulé sezony byl odvolán. Stalo se tak po porážce rovněž s Libercem.
„V Ružomberoku dokázal mužstvo vytáhnout ze spodku tabulky do pohárů, i když kádr neměl tak silný. Věříme, že tyhle své zkušenosti zúročí a pomůžou nám v naší situaci,“ poznamenal Mikloško.
Spolu s Galáskem skončil i kondiční trenér Pavel Čvančara. Smetana si do realizačního týmu přivádí na pozici asistenta Petera Tomka z Podbrezové.